«Лучшей рекламы я не ожидал». Тренер «Ротора» Батуренко ответил Уткину

Новый главный тренер «Ротора» отреагировал на высказывание известного блогера и журналиста Василия Уткина, который заявил, что приход специалиста в волгоградский клуб — это отложенное назначение Юрия Сёмина. Оба ранее работали вместе в «Локомотиве».

Задача одна — остаться в Премьер-лиге. Больше задач нет. Дальше по результату будет видно. Срок контракта? Все будет зависеть от результата. Пока еще на руках контракта у меня нет. Я еще нахожусь в Москве. Мы все обсудили, договорились. Завтра уже прилечу в Волгоград и начну работу.

Ситуация тяжелая, но она футбольная. Играют команды 11 на 11, мяч круглый, поле ровное. Начнем тренироваться, работать. Надо набирать очки. С командой еще не успел познакомиться, но смотрел многие матчи. Импонирует игра некоторых футболистов. В целом там собран хороший состав.

Будет ли мне помогать Сёмин? С Юрием Палычем у меня очень великолепные отношения. Если мне нужно, я обращаюсь к нему по любым советам, не только футбольным. Так что не вижу ничего такого, чтобы поинтересоваться у него о чем-то.

Слова Уткина? Лучшей рекламы я даже не ожидал. Спасибо Василию!

Любая игра принципиальна (первая игра «Ротора» под руководством Батуренко с «Локомотивом»). Не буду лукавить и говорить, что это такой же соперник, как остальные. Но если получится выиграть, скажу, что это идеально, как и с любым другим соперником. Надо брать очки в каждой встрече, независимо от соперника.