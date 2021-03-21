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«Лучшей рекламы я не ожидал». Тренер «Ротора» Батуренко ответил Уткину

21 марта 2021, 15:26

Новый главный тренер «Ротора» Юрий Батуренко отреагировал на высказывание известного блогера и журналиста Василия Уткина, который заявил, что приход специалиста в волгоградский клуб — это отложенное назначение Юрия Сёмина. Оба ранее работали вместе в «Локомотиве».

Задача одна — остаться в Премьер-лиге. Больше задач нет. Дальше по результату будет видно. Срок контракта? Все будет зависеть от результата. Пока еще на руках контракта у меня нет. Я еще нахожусь в Москве. Мы все обсудили, договорились. Завтра уже прилечу в Волгоград и начну работу.

Ситуация тяжелая, но она футбольная. Играют команды 11 на 11, мяч круглый, поле ровное. Начнем тренироваться, работать. Надо набирать очки. С командой еще не успел познакомиться, но смотрел многие матчи. Импонирует игра некоторых футболистов. В целом там собран хороший состав.

Будет ли мне помогать Сёмин? С Юрием Палычем у меня очень великолепные отношения. Если мне нужно, я обращаюсь к нему по любым советам, не только футбольным. Так что не вижу ничего такого, чтобы поинтересоваться у него о чем-то.

Слова Уткина? Лучшей рекламы я даже не ожидал. Спасибо Василию!

Любая игра принципиальна (первая игра «Ротора» под руководством Батуренко с «Локомотивом»). Не буду лукавить и говорить, что это такой же соперник, как остальные. Но если получится выиграть, скажу, что это идеально, как и с любым другим соперником. Надо брать очки в каждой встрече, независимо от соперника.

Ранее назначение Батуренко в «Ротор» прокомментировал Юрий Сёмин.

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Все комментарии
Vadik
Vadik
21 марта в 22:07
Хацкевичу не давали работать, как надо. Руководство лезло в дела тренера, а этого делать не надо. И этому не дадут. Жаль команду.... Тут не тренера, а руководство менять надо. Одни ватерполисты. Какой там футбол?!!!!!
Сп62
Сп62
21 марта в 18:46
Надо работать и готовиться к переходным играм.
Шуnя771
Шуnя771
21 марта в 17:21
Вот по поводу "...ровного поля" сомнения...
КЭТиК
КЭТиК
21 марта в 16:11
Пусть Ротор спасётся!
112910415
112910415
21 марта в 16:03
работать, просто работать !
Ironigor
Ironigor
21 марта в 15:52
Ротору желаю всегда всего доброго!!! Удачи!!!
stanichnik
stanichnik
21 марта в 15:34
Добыть хоть какие-то очки для Ротора в матче с Локомотивом уже будет хорошим итогом в этой встрече, ну а победа равнозначна спортивному подвигу.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 марта в 15:34
Время покажет как он справится
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