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Салах: «Надеюсь, „Ливерпуль“ сможет добиться успеха в Лиге чемпионов»

22 марта 2021, 20:41

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оценил выступления «красных» в нынешнем сезоне. Египтянин был признан лучшим игроком месяца в «Ливерпуле».

Это хорошее чувство [получить эту награду], и я рад нашим последним результатам, поэтому надеюсь, что мы продолжим побеждать. Нам всем тяжело из-за ситуации, через которую мы прошли, и нашего положения в АПЛ, но я верю, что всё станет лучше. В Лиге чемпионов у нас всё хорошо.

Я не хочу просто говорить о своем сезоне, потому что мы играем как команда, поэтому я бы сказал, что это тяжелый сезон для всех нас, и нам просто нужно стараться выигрывать матчи.

Я просто хочу поблагодарить вас за то, что вы проголосовали за меня. Мы собираемся выложиться на все 100%, чтобы выиграть следующие несколько игр, и, надеюсь, мы сможем сделать это и добиться успеха в Лиге чемпионов.

Напомним, что слухи связывают Салаха с уходом из «Ливерпуля».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Rizo1 (раскрыть)
23 марта в 00:02
Почему не получилось,получилось,охренительный суп из него получился!😜🤣🤫
Rizo1
Rizo1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
22 марта в 23:23
Индюк тоже думал, и не чего путного из этого не получилось
ЮЗИК
ЮЗИК
22 марта в 22:38
Ливерпуль сдал последнее время
SAFqwer
SAFqwer
22 марта в 21:02
Мечтать не вредно Мо
shlomo
shlomo
22 марта в 20:59
Ну надежда есть, но с маленькой вероятностью...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 марта в 20:44
Думаю что Ливеру в ЛЧ не светит
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