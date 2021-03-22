Салах: «Надеюсь, „Ливерпуль“ сможет добиться успеха в Лиге чемпионов»

Нападающий «Ливерпуля» оценил выступления «красных» в нынешнем сезоне. Египтянин был признан лучшим игроком месяца в «Ливерпуле».

Это хорошее чувство [получить эту награду], и я рад нашим последним результатам, поэтому надеюсь, что мы продолжим побеждать. Нам всем тяжело из-за ситуации, через которую мы прошли, и нашего положения в АПЛ , но я верю, что всё станет лучше. В Лиге чемпионов у нас всё хорошо.

Я не хочу просто говорить о своем сезоне, потому что мы играем как команда, поэтому я бы сказал, что это тяжелый сезон для всех нас, и нам просто нужно стараться выигрывать матчи.

Я просто хочу поблагодарить вас за то, что вы проголосовали за меня. Мы собираемся выложиться на все 100%, чтобы выиграть следующие несколько игр, и, надеюсь, мы сможем сделать это и добиться успеха в Лиге чемпионов.