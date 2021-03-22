Бистрович: «Мы очень благодарны Ганчаренко за всё, что он нам дал»

Полузащитник ЦСКА , выступающий на правах аренды за «Касымпашу», прокомментировал увольнение с должности главного тренера «армейцев».

Конечно, когда тренер уходит после стольких лет, это всегда большие изменения для команды, но это футбол, и всем нужно смотреть вперед и стараться делать всё возможное в будущем! У нас много хороших воспоминаний: Суперкубок, две победы над «Реалом» и многие другие замечательные успехи! Мы очень благодарны Ганчаренко за всё, что он нам дал, я очень высоко ценю время, проведённое с ним. Остаётся просто сказать ему спасибо и пожелать только удачи!