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Бистрович: «Мы очень благодарны Ганчаренко за всё, что он нам дал»

22 марта 2021, 20:06

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий на правах аренды за «Касымпашу», прокомментировал увольнение Виктора Ганчаренко с должности главного тренера «армейцев».

Конечно, когда тренер уходит после стольких лет, это всегда большие изменения для команды, но это футбол, и всем нужно смотреть вперед и стараться делать всё возможное в будущем! У нас много хороших воспоминаний: Суперкубок, две победы над «Реалом» и многие другие замечательные успехи! Мы очень благодарны Ганчаренко за всё, что он нам дал, я очень высоко ценю время, проведённое с ним. Остаётся просто сказать ему спасибо и пожелать только удачи!

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CSKA2012
CSKA2012
23 марта в 12:37
При Оличе есть шанс реанимировать карьеру в ЦСКА !
SAFqwer
SAFqwer
22 марта в 20:18
Кристиан, а что конкретно он тебе дал? Уж не колбаской белорусской ли попочивал? А то я слышал в ЕС любят колбаску....
blitz
blitz
22 марта в 20:14
Молодец Кристиян. От души сказал.
oFANATo
oFANATo
22 марта в 20:12
Конечно благодарность Ганчаренко за Супер кубок, два серебра, 1/4 финала Лиги Европы и конечно за двойную победу над грандом мирового футбола Реалом.
Ну и конечно ждем Бистровича обратно из аренды.
beefs
beefs
22 марта в 20:07
молодец, сказал что думал...
Djebrael
Djebrael
22 марта в 20:07
Слова благодарности всегда приятные
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