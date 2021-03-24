Первушин: «Ставки игроков „Тамбова“? Вдруг это чья-то выдумка»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал информацию, что игроки клуба, возможно, делали ставки.
Это предположения. После игры с «Ротором» тоже были обвинения в адрес некоторых футболистов. Объективно — и «Краснодар» сильнее, и «Сочи» тоже. Как я могу поверить? Пацаны приехали играть. Моя задача — слепить команду. Вдруг это выдумка чья-то.
Во втором тайме, неоднократно возникала мысль, что "Тамбов" играет в поддавки, но об этом не знает вратарь "Тамбова"...
Не надо было устраивать этот "цирк", "Тамбов" надо было исключить из РПЛ, матчи команд, которые играли с "Тамбовом"- аннулировать...
Но есть одно но!!! В том, что случилось с "Тамбовом" - имеют непосредственное отношение влиятельные люди, которые имеют непосредственное отношение к происходящему...Которые не хотят акцентировать, исключив "Тамбов", внимание на своих ошибках...
Во втором тайме, неоднократно возникала мысль, что "Тамбов" играет в поддавки, но об этом не знает вратарь "Тамбова"...
Не надо было устраивать этот "цирк", "Тамбов" надо было исключить из РПЛ, матчи команд, которые играли с "Тамбовом"- аннулировать...
Но есть одно но!!! В том, что случилось с "Тамбовом" - имеют непосредственное отношение влиятельные люди, которые имеют непосредственное отношение к происходящему...Которые не хотят акцентировать, исключив "Тамбов", внимание на своих ошибках...