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Первушин: «Ставки игроков „Тамбова“? Вдруг это чья-то выдумка»

24 марта 2021, 12:05

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал информацию, что игроки клуба, возможно, делали ставки.

Это предположения. После игры с «Ротором» тоже были обвинения в адрес некоторых футболистов. Объективно — и «Краснодар» сильнее, и «Сочи» тоже. Как я могу поверить? Пацаны приехали играть. Моя задача — слепить команду. Вдруг это выдумка чья-то.

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Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 марта в 12:39
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    24 марта в 12:25
    Они же голодали
    КЭТиК
    КЭТиК
    24 марта в 12:22
    Если зарплату не платят надо же на что-то жить.
    Q-J-G
    Q-J-G
    24 марта в 12:18, ред.
    Смотрел матч с "Ротором", внимательно смотрел...
    Во втором тайме, неоднократно возникала мысль, что "Тамбов" играет в поддавки, но об этом не знает вратарь "Тамбова"...

    Не надо было устраивать этот "цирк", "Тамбов" надо было исключить из РПЛ, матчи команд, которые играли с "Тамбовом"- аннулировать...

    Но есть одно но!!! В том, что случилось с "Тамбовом" - имеют непосредственное отношение влиятельные люди, которые имеют непосредственное отношение к происходящему...Которые не хотят акцентировать, исключив "Тамбов", внимание на своих ошибках...
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