Первушин: «Ставки игроков „Тамбова“? Вдруг это чья-то выдумка»

Главный тренер «Тамбова» прокомментировал информацию, что игроки клуба, возможно, делали ставки.

Это предположения. После игры с «Ротором» тоже были обвинения в адрес некоторых футболистов. Объективно — и «Краснодар» сильнее, и «Сочи» тоже. Как я могу поверить? Пацаны приехали играть. Моя задача — слепить команду. Вдруг это выдумка чья-то.