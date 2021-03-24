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Косолапов: «Если новички и выйдут, то лишь в самой концовке игры с Мальтой»

24 марта 2021, 02:57
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-игрок «Локомотива» Алексей Косолапов выразил мнение, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов выставит сильнейший состав на отборочный матч ЧМ-2022 против Мальты.

Не думаю, что дело дойдёт до серьёзных экспериментов. Новички, вызванные в сборную, если и выйдут на поле, то только в самой концовке. И то если результат уже будет понятен. У Черчесова есть правило, что игрок сначала должен влиться в состав, пройти с командой сборы, почувствовать себя своим в коллективе. Так что я жду, что сборная выйдет на матч с Мальтой практически в оптимальном составе и будет играть с большим преимуществом.

Олег Скоробогатый, первый тренер полузащитника «Локомотива» и сборной России Максима Мухина, ранее заявил, что не сомневается в появлении 19-летнего хавбека на поле в матче с Мальтой.

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galem72
galem72
24 марта в 10:53
Правильно! Нужно дать возможность зюбе наколотить мальтийским ноунеймам, хотя бы с пенальти. ))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 марта в 08:18
Сборная Мальта проигрывала не слишком крупно - примерно с разницей два мяча даже крупным европейским сборным. Наша сборная находится не в лучшим своем состоянии (да и когда она находилась в лучшем?). У нас линия обороны и линия полузащиты более менее выглядит прилично, поэтому есть основания считать, что со сборной Мальты сыграем на ноль. А вот чтобы забить хотя бы два мяча с нашим дзюбообразным нападением надо постараться, поэтому не сомневаюсь, что Черчесов выставит на поле самый оптимальный состав.
ДСА
ДСА
24 марта в 04:40
Если разгром будет только тогда и выйдут.
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