Косолапов: «Если новички и выйдут, то лишь в самой концовке игры с Мальтой»

Экс-игрок «Локомотива» Алексей Косолапов выразил мнение, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов выставит сильнейший состав на отборочный матч ЧМ -2022 против Мальты.

Не думаю, что дело дойдёт до серьёзных экспериментов. Новички, вызванные в сборную, если и выйдут на поле, то только в самой концовке. И то если результат уже будет понятен. У Черчесова есть правило, что игрок сначала должен влиться в состав, пройти с командой сборы, почувствовать себя своим в коллективе. Так что я жду, что сборная выйдет на матч с Мальтой практически в оптимальном составе и будет играть с большим преимуществом.