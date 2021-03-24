Черчесов: «Хотел привести в „Спартак“ молодого Модрича, но не удалось»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что вел переговоры по переходу Луки Модрича, когда работал в «Спартаке».
Как только я привел Стипе Плетикосу в «Спартак», мне захотелось привести и молодого Модрича. Но, к сожалению, сделать это не удалось, его карьера заслуживает большого уважения. Модрич играл и продолжает играть за сильнейший европейский клуб.
На данный момент Модрич выступает за мадридский «Реал». В 2018 году Лука получил «Золотой мяч».
Ранее Черчесов сообщил, что национальная команда на сборе в Сочи сделала все, что планировала в рамках подготовки к матчу с командой Мальты.
Но на данную ситуацию можно взглянуть под другим углом, сколько же футбольных карьер было загублено в РПЛ, тем же Стасом во время работы в спартаке 2007-2008 годов:
- Веллитон - загублен талант уровня Агуэйро
- Фати, Родригес - Марсело должен был называть их кумирами
- Майдана - плакат этого игрока должен был висеть над кроватью Сане
- Овусу-Айбийе - должен был стать лучшим футболистом Африки на долгие годы...
Но на данную ситуацию можно взглянуть под другим углом, сколько же футбольных карьер было загублено в РПЛ, тем же Стасом во время работы в спартаке 2007-2008 годов:
- Веллитон - загублен талант уровня Агуэйро
- Фати, Родригес - Марсело должен был называть их кумирами
- Майдана - плакат этого игрока должен был висеть над кроватью Сане
- Овусу-Айбийе - должен был стать лучшим футболистом Африки на долгие годы...