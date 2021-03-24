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Черчесов: «Хотел привести в „Спартак“ молодого Модрича, но не удалось»

24 марта 2021, 00:34

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что вел переговоры по переходу Луки Модрича, когда работал в «Спартаке».

Как только я привел Стипе Плетикосу в «Спартак», мне захотелось привести и молодого Модрича. Но, к сожалению, сделать это не удалось, его карьера заслуживает большого уважения. Модрич играл и продолжает играть за сильнейший европейский клуб.

На данный момент Модрич выступает за мадридский «Реал». В 2018 году Лука получил «Золотой мяч».

Ранее Черчесов сообщил, что национальная команда на сборе в Сочи сделала все, что планировала в рамках подготовки к матчу с командой Мальты.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
24 марта в 17:35
Очень жаль. Сейчас бы Спартак светился в Европе вместо какого-то Реала.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
24 марта в 11:00
Судьба Саламыч , Судьба злодейка. ....).
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
24 марта в 10:59, ред.
Хотел,но не смог...а вот Светочь Пепе в люди вывел)
STVA 1
STVA 1 ответ Владимир 77 (раскрыть)
24 марта в 10:54
На Мальте пасет щас))
ilyafrom
ilyafrom
24 марта в 10:40
Если уговорил бы Модрича, то он не стал бы таким игроком, какой он сейчас
25процентный клоун
25процентный клоун
24 марта в 09:58
Пиарнулся стасик
David Young
David Young ответ lobsterdam (раскрыть)
24 марта в 09:53
/
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
24 марта в 09:52
.
lobsterdam
lobsterdam
24 марта в 09:48
Да, недаром Месси базировался в Бронницах на ЧМ-18, к родным березкам потянуло, вспомнил молодость, помечтал о несбывшемся...и вернулся в свою постылую Барселону.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 марта в 09:36
Благодарность Модрича, за то, что не привел - бесценна!
cska1948
cska1948
24 марта в 09:25
Рассказ бывалого рыбака о том, что ему на крючок попала ВОТ ТАКАЯ крупная рыбина, но сорвалась буквально у самого берега!
Крикун
Крикун
24 марта в 09:16
Эти футбольные деятели так любят хвастаться, что чуть ли не первыми рассмотрели будущую звезду, но переход сорвался...
Но на данную ситуацию можно взглянуть под другим углом, сколько же футбольных карьер было загублено в РПЛ, тем же Стасом во время работы в спартаке 2007-2008 годов:
- Веллитон - загублен талант уровня Агуэйро
- Фати, Родригес - Марсело должен был называть их кумирами
- Майдана - плакат этого игрока должен был висеть над кроватью Сане
- Овусу-Айбийе - должен был стать лучшим футболистом Африки на долгие годы...
SAFqwer
SAFqwer
24 марта в 08:54
Де Брюйне в Динамо, Коутинью в Локо, Модрич в Спартаке.... Это новая мода или весеннее обострение?
stanichnik
stanichnik
24 марта в 08:48
Тоже самое можно сказать про Роналду. На заре его карьеры Федорычев хотел привести молодого португальца в Динамо.
Бубнин
Бубнин
24 марта в 08:22, ред.
Из серии "ходят легенды, что давным-давно, в незапамятные времена, Месси мог бы играть в ФНЛ, да не срослось..."
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
24 марта в 08:05, ред.
А я в своё время Месси звонил, уговаривал в ЦСКА прийти, потом Суаресу, Неймар тоже почему-то не согласился...Не знаю, чего им не понравилось в моем предложении, и бесплатные обеды предлагал, и 13-ю зарплату, и поездки в Сочи по путёвкам от профсоюза....
Генрих Карлович
Генрих Карлович
24 марта в 08:04
Сейчас, это модно,я бы мог,я хотел..И преречислить знаменитостей , кто круче. Показать...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
24 марта в 07:54
Это было давно, если было.
Аксинья
Аксинья
24 марта в 07:50
Хотели Модрича, а взяли Ананидзе (по комплекции схожие ребята)
RA158
RA158 ответ Владимир 77 (раскрыть)
24 марта в 07:49
Не факт...может и там лажает...
Остапчук 67
Остапчук 67
24 марта в 07:47
Лучше сейчас Сборную куда-то приведи...
13 RUS
13 RUS
24 марта в 07:39
Еще никому не удавалось похоронить карьеру таким будущим звездам, заманив в наш пердив
kts99
kts99
24 марта в 07:32
Отскочил Лука
mars6791
mars6791
24 марта в 06:44
Модрич даже не догадывается, как ему повезло.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 марта в 05:27
Хочу искренне сказать, что Луке сильно повезло, считай родился в рубахе.
ОПС
ОПС
24 марта в 03:52
А что сейчас об этом вспоминать.
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov
24 марта в 02:19
К сожалению? К счастью!! Что не пошел в эту РПЛовую клоаку.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 марта в 02:03
Кому то Модрич, а кому то Дзюба с Заболотным.
Caniggia
Caniggia
24 марта в 01:52
Если бы Черчесову удалось бы в своё время привести молодого Модрича в Спартак, то футбольный мир никогда бы и не узнал футболиста Модрича, обладателя ЗМ и вице чемпиона мира.
Владимир 77
Владимир 77
24 марта в 01:49
Пасти баранов или жарить шашлыки у тебя лучше получается
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