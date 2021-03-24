Черчесов: «Хотел привести в „Спартак“ молодого Модрича, но не удалось»

1616535244

24 марта 2021, 00:34

Главный тренер сборной России рассказал, что вел переговоры по переходу , когда работал в «Спартаке».

Как только я привел Стипе Плетикосу в «Спартак», мне захотелось привести и молодого Модрича. Но, к сожалению, сделать это не удалось, его карьера заслуживает большого уважения. Модрич играл и продолжает играть за сильнейший европейский клуб.

На данный момент Модрич выступает за мадридский «Реал». В 2018 году Лука получил «Золотой мяч».

Ранее Черчесов сообщил, что национальная команда на сборе в Сочи сделала все, что планировала в рамках подготовки к матчу с командой Мальты.