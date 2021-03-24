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Черчесов: «Как отреагировал на попадание в группу к Хорватии? Всё возможно»

24 марта 2021, 02:22

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о национальной команде Хорватии — сопернике россиян по отборочной группе ЧМ-2022.

— Как отреагировали на попадание в группу с Хорватией?

— Всё возможно, вот как я отреагировал. Мы знаем сборную Хорватии по ЧМ-2018. Я лично знаю Златко Далича и многих игроков, некоторых я даже тренировал. Думаю, нас ждёт интересное противостояние.

— Переживаете ли о поражении в четвертьфинале ЧМ в Сочи?

— Это уже в прошлом. Матч был очень интересный и богатый на события. Думаю, он понравился не только болельщикам России и Хорватии, но и зрителям из других стран.

— Россия и Хорватия сейчас слабее или сильнее в сравнении с 2018-м?

— На данный момент трудно сказать с уверенностью. Ситуация другая, составы в командах изменились. Мы знаем, что Хорватия всегда была и остаётся именитой командой с качественными футболистами. Наши отборочные матчи пройдут после Евро-2020, так что будем следить за хорватской командой на этом турнире.

— Чего ждете от матчей с Хорватией?

— Хорватия – вице-чемпион мира, что уже многое значит. У команды стабильные результаты, стабильный состав. Наши противостояния всегда интересны и сложны для обеих команд.

— Что думаете о наставнике хорватов Златко Даличе?

— Он нравится мне как человек и как тренер. С его приходом команда стала играть в более командный футбол. у Хорватии всегда были индивидуально сильные футболисты, но «объединить» их не удавалось. Успех хорватской сборной на чемпионате мира не случаен.

— А какую команду вы считаете фаворитом группы?

— На бумаге фаворит Хорватия. Но на самом деле всё покажут отборочные матчи. У нас очень интересная группа, где каждый матч может стать решающим.

Черчесов также рассказал о том, что будучи тренером «Спартака» хотел привести в команду молодого Луку Модрича, который сейчас выступает за «Реал».

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Шуnя771
Шуnя771 ответ David Young (раскрыть)
24 марта в 19:08
Слово в слово мну так и дмал!
David Young
David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
24 марта в 12:09
Если брать страны которые можно назвать "карликами", то Мальта там титан в последнее время, как и Россия в категории стран между средними и умеренно сильными, хотя у России с этим менее стабильно в последнее время. Как раз будет шанс подтвердить или опровергнуть это в матчах со Словакией и Словенией - командами одного уровня, которые разве что немного слабее России, если брать настоящее время. С такими командами России особенно нельзя расслабляться, думаю многие помнят как закончились некоторые из очных встреч между Россией и этими двумя сборными.
Шуnя771
Шуnя771
24 марта в 12:05
Посмотрим на битву титанов сегодня...)
Caniggia
Caniggia
24 марта в 10:22
Надеюсь, после Евро, усатого мыслителя в сборной уже не будет и с Хорватией у нас появятся хоть какие-то шансы на положительный исход с другим тренером, составом, игрой.
ДСА
ДСА
24 марта в 08:42
Тут не от хорватов всё зависит, а от нас самих.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
24 марта в 06:24
Возможно, что и на чм не попадём, говорливый ты наш. 0:5 от сербов уже прилетало;-)
Аксинья
Аксинья
24 марта в 05:16
Возможно и 0:5, а возможно и 1:2 ....
ОПС
ОПС
24 марта в 02:50
Просто надо играть.
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