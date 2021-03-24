Черчесов: «Как отреагировал на попадание в группу к Хорватии? Всё возможно»

Главный тренер сборной России поделился мнением о национальной команде Хорватии — сопернике россиян по отборочной группе ЧМ -2022.

— Как отреагировали на попадание в группу с Хорватией?

— Всё возможно, вот как я отреагировал. Мы знаем сборную Хорватии по ЧМ -2018. Я лично знаю Златко Далича и многих игроков, некоторых я даже тренировал. Думаю, нас ждёт интересное противостояние.

— Переживаете ли о поражении в четвертьфинале ЧМ в Сочи?

— Это уже в прошлом. Матч был очень интересный и богатый на события. Думаю, он понравился не только болельщикам России и Хорватии, но и зрителям из других стран.

— Россия и Хорватия сейчас слабее или сильнее в сравнении с 2018-м?

— На данный момент трудно сказать с уверенностью. Ситуация другая, составы в командах изменились. Мы знаем, что Хорватия всегда была и остаётся именитой командой с качественными футболистами. Наши отборочные матчи пройдут после Евро-2020, так что будем следить за хорватской командой на этом турнире.

— Чего ждете от матчей с Хорватией?

— Хорватия – вице-чемпион мира, что уже многое значит. У команды стабильные результаты, стабильный состав. Наши противостояния всегда интересны и сложны для обеих команд.

— Что думаете о наставнике хорватов Златко Даличе?

— Он нравится мне как человек и как тренер. С его приходом команда стала играть в более командный футбол. у Хорватии всегда были индивидуально сильные футболисты, но «объединить» их не удавалось. Успех хорватской сборной на чемпионате мира не случаен.

— А какую команду вы считаете фаворитом группы?

— На бумаге фаворит Хорватия. Но на самом деле всё покажут отборочные матчи. У нас очень интересная группа, где каждый матч может стать решающим.