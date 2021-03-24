Тарханов: «Олич ни за что не отвечал в сборной Хорватии»

Экс-наставник ЦСКА поделился мнением о назначении новым главным тренером московской команды после отставки Виктора Ганчаренко.

Главное, что смущает в Оличе – отсутствие опыта работы главным тренером. Да, он помогал Златко Даличу в сборной Хорватии, но это совсем другое. Именно Далич определял стиль, отвечал за результат и принимал ключевые решения. Ивица был консультантом, но ни за что не отвечал. Мы не понимаем, какая у него система игры, что он хочет видеть на поле. Предлагаю посмотреть, как он проведёт оставшиеся матчи сезона, и тогда уже делать какие-то предварительные выводы.

Редко кто из тренеров без опыта сразу берёт топ-клубы. Гвардиола несколько лет работал с молодёжью, прежде чем прийти в «Барселону», Олег Иванович Романцев четыре года в «Красной Пресне» тренировал. Нужно проверить свою систему, свои идеи. Не знаю, может быть, Олич – супертренер и большой талант. И всё это ему не нужно. Посмотрим.

Насколько важно, что Василий Березуцкий останется в штабе? Это нормальная история. Они играли вместе. Он — легенда и точно поможет.