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Тарханов: «Олич ни за что не отвечал в сборной Хорватии»

24 марта 2021, 07:28

Экс-наставник ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о назначении Ивицы Олича новым главным тренером московской команды после отставки Виктора Ганчаренко.

Главное, что смущает в Оличе – отсутствие опыта работы главным тренером. Да, он помогал Златко Даличу в сборной Хорватии, но это совсем другое. Именно Далич определял стиль, отвечал за результат и принимал ключевые решения. Ивица был консультантом, но ни за что не отвечал. Мы не понимаем, какая у него система игры, что он хочет видеть на поле. Предлагаю посмотреть, как он проведёт оставшиеся матчи сезона, и тогда уже делать какие-то предварительные выводы.

Редко кто из тренеров без опыта сразу берёт топ-клубы. Гвардиола несколько лет работал с молодёжью, прежде чем прийти в «Барселону», Олег Иванович Романцев четыре года в «Красной Пресне» тренировал. Нужно проверить свою систему, свои идеи. Не знаю, может быть, Олич – супертренер и большой талант. И всё это ему не нужно. Посмотрим.

Насколько важно, что Василий Березуцкий останется в штабе? Это нормальная история. Они играли вместе. Он — легенда и точно поможет.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
24 марта в 15:36
от тархана толку небыло и нет)))
Командир танка
Командир танка
24 марта в 11:08
ога ога все мы в фифу играли и можем тренировать, тем более в больших командах, когда есть грамотные тренеры (физ.подготовка и т.д) и они помогают, готовят команду отвечают за тренировки. а ты с умным иба..лицом ходишь на пресконференции и на бровке орешь) в любом случае Олич был хорош в ЦСКА и попытки достоин. Готова ли команда что пол сезона она будет подопытным кроликом?)
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
24 марта в 10:56
Голос Болгарии
112910415
112910415
24 марта в 10:51
карты могут лечь по-разному ...
Beekeeper
Beekeeper ответ Mangur (раскрыть)
24 марта в 10:36
дык он и щас физрук...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 марта в 10:06
До конца сезона все и узнаем!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Mangur (раскрыть)
24 марта в 09:44
Хуже того - он был простым переводчиком
minai
minai
24 марта в 09:35
Ну так он и пришёл в чемпионат, где никто ни за что не отвечает.
oFANATo
oFANATo
24 марта в 09:07
Пока о сильных и слабых сторонах Олича-тренера не знают даже эксперты по балканскому рынку. Ивица для всех кот в мешке. И это понятно об ассистенте всегда трудно судить, поскольку ключевые решения в любом случае за главным. Единственная полученная информация: Олич действительно важная фигура в штабе Златко Далича. У того есть и другие помощники, но именно Ивица правая рука. Чувствуется, что не просто отбывает номер в сборной, а довольно активен в тренировочном процессе, проявляет амбиции стать главным.Олич, впрочем, их не скрывает.
Что ж, вера в собственные силы дело хорошее. Ивицу, как и Элвера Рахимича, которого Олич очень хочет видеть своим ассистентом, тепло примут трибуны. Но что в итоге получится у Олича, если ему доверят возглавить ЦСКА, сейчас уверенно не предскажет никто. Болельщикам ЦСКА остается только пожелать Оличу хорошей плодотворной работы.
Дддддддд Дддддддд
Дддддддд Дддддддд
24 марта в 08:31
Тарханов вообще в курсе ,что в России нет топ клубов?.Или он как попугай считает,как и ему подобные,что если у клуба богатый хозяин,то клуб Топ? Бле,лишь бы что то ляпнуть,засветиться в прессе,показать себя знатоком.Я понимаю,если бы он несколько раз привел свои команды к чемпионству.Очередной тренер бездарщина,удел которого середина таблицы Рпл.( Где то рядом с нашими толпами).))))))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
24 марта в 08:19
А нужен ли Ивица коням?). Быть может хорват нужен РФС и не только, ради грандиозного плана?). Выбить, как у Мальчиша-кибальчиша военную тайну?). Выстрел дуплетом, так сказать). От фокусников все можно ожидать). Даже такой казалось бы фантастики).
SHMEL258
SHMEL258
24 марта в 08:01
Ивица перенимал опыт у Далича, черпал для себя опыт в Баварии и других клубах. Пусть у Ивицы всё получится.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
24 марта в 07:49
Онопко в ЦСКА тоже ни за что не отвечал.
Mangur
Mangur
24 марта в 07:39
Посмотрим. Говорят Мауринио ваше был физкультурником
КЭТиК
КЭТиК
24 марта в 07:33
Ну вот, хоть один критик появился.
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