Б. Игнатьев: «Где, если не с Мальтой, попробовать дуэт Соболев — Дзюба?»

Экс-наставник сборной России поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды против Мальты в рамках отборочного этапа ЧМ -2022.

Как сейчас модно говорить — все научились играть в футбол. Команда Мальты — не исключение, и их, конечно, нельзя недооценивать. При этом понятно, что у нас гораздо сильнее подбор футболистов. Если мотивация и желание добиться результата будет на высоте, то наша команда без проблем должна победить. В целом я бы отметил, что у нас очень удачный календарь. Мы начинаем с матча против Мальты, где в принципе можно проверить все игровые связи, поэкспериментировать и добиться уверенной победы. И уже на позитиве начать подготовку к сложнейшим играм со Словенией и Словакией.

Почему бы и не попробовать выпустить Дзюбу одновременно с Соболевым. Если в процессе игры станет понятно, что такая модель не работает, можно ввести коррективы. Поменять Соболева и перейти на игру с пятью полузащитниками. Тут особо проблем я не вижу. Где, если не с Мальтой, попробовать такой дуэт? А вдруг он окажется фартовым и продуктивным? С другой стороны — это одноплановые игроки. В клубах их дополняют форварды с совершенно другими качествами — Азмун и Ларссон. Но у нас дефицит нападающих, способных действовать в оттяжке. Будем надеяться, что кто-то из молодёжной сборной сможет усилить состав в ближайшее время.