ГлавнаяНовости

Б. Игнатьев: «Где, если не с Мальтой, попробовать дуэт Соболев — Дзюба?»

24 марта 2021, 03:49
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды против Мальты в рамках отборочного этапа ЧМ-2022.

Как сейчас модно говорить — все научились играть в футбол. Команда Мальты — не исключение, и их, конечно, нельзя недооценивать. При этом понятно, что у нас гораздо сильнее подбор футболистов. Если мотивация и желание добиться результата будет на высоте, то наша команда без проблем должна победить. В целом я бы отметил, что у нас очень удачный календарь. Мы начинаем с матча против Мальты, где в принципе можно проверить все игровые связи, поэкспериментировать и добиться уверенной победы. И уже на позитиве начать подготовку к сложнейшим играм со Словенией и Словакией.

Почему бы и не попробовать выпустить Дзюбу одновременно с Соболевым. Если в процессе игры станет понятно, что такая модель не работает, можно ввести коррективы. Поменять Соболева и перейти на игру с пятью полузащитниками. Тут особо проблем я не вижу. Где, если не с Мальтой, попробовать такой дуэт? А вдруг он окажется фартовым и продуктивным? С другой стороны — это одноплановые игроки. В клубах их дополняют форварды с совершенно другими качествами — Азмун и Ларссон. Но у нас дефицит нападающих, способных действовать в оттяжке. Будем надеяться, что кто-то из молодёжной сборной сможет усилить состав в ближайшее время.

Форвард «Спартака» Александр Соболев накануне игры с Мальтой высказался на тему конкуренции с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой за место в основе сборной России.

Все новости
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии6
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии7
Семак отреагировал на слухи о возможном уходе Дриусси и Азмуна
Сегодня, 09:29 Комментарии4
Червиченко: «Видно, что Тедеско хотел взять матч с „Ростовом“ блицкригом»
Сегодня, 08:37 Комментарии13
Гамула: «Не думаю, что Карпин потерял интерес к „Ростову“»
Вчера, 23:52 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
plusnindimon
plusnindimon
24 марта в 11:04
Два пня в сборной, тогда и с мальтой у нас проблемы будут. Давай тогда всю сборную одноплановыми игроками соберем.
stavr74
stavr74
24 марта в 10:44
пусть джюба с Азмун дальше пробует новые позы
А Соболева оставьте в покое
Caniggia
Caniggia
24 марта в 10:39
Думаю, что какие-бы эксперименты не проводил с составом Черчес, у Мальты, мы всё же выиграем, но вряд ли крупно. Ну а в следующих 2-х матчах наш удел - 1 спасённое очко в игре в Сочи со Словенией и бездарный слив в Словакии 1-0 или 2-1.
Дддддддд Дддддддд
Дддддддд Дддддддд
24 марта в 08:35
Где,если не с Мальтой наигрывать молодых,подающих надежды напов.Дайье им почувствовать уверенность в своих силах.Почувствовать накал международного матча.А полено уже списывать надо.Ноги никакие,руки перекаченные.Голова ни о чем не думает,кроме как подлизнуть Усатому.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 марта в 08:23
Скорее всего в случае нулевой ничьей после первого тайма с Мальты, Станислав Черчесов снимет игрока с полузащиты и попытается сыграть с двумя столбами в нападении. Причем появление связки Дзюба-Заболотный и Дзюба - Соболев одинаково вероятно. Даже почему то кажется, что скорее Станислав подтянет Заболотного. Начало же матча с двумя габаритными нападающими маловероятно, хотя, кто знает?
112910415
112910415
24 марта в 08:00
тренер умён, тренер решит
Василий 50
Василий 50
24 марта в 07:53
Мальта все стерпит.
ЮЗИК
ЮЗИК
24 марта в 07:20
Это не с нашим тренером
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 марта в 06:36
Зря Мальту недооценивают ведь могут выкинуть сюрпризик какой-нибудь.
ДСА
ДСА
24 марта в 06:24
Можно и попробовать.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
24 марта в 06:19
Зачем дуэт? Наш паучок Ананаси в нонешнем состоянии только чужое место занимает в команде (это чисто результаты наблюдения в последних играх). Пусть Соболев роет землю: он моложе, в последних играх молодец, да и падает он красивше))). Но у чугуннолобого гл.тр. своё "гениальное" видение.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 марта в 05:28
Нужно делать задел по разнице мячей...
mihaluch
mihaluch
24 марта в 04:23
Не надо ничего советовать тренеру.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100