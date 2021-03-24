Блаттер отстранён от футбола на 6 лет и 8 месяцев

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24 марта 2021, 16:15

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер и бывший генеральный секретарь организации Жером Вальке отстранены от любой футбольной деятельности на 6 лет и 8 месяцев каждый.

Также каждый из них оштрафован на 1 млн швейцарских франков. Такое наказание связано с различными нарушениями кодекса этики ФИФА .

Срок действия дисквалификации начнётся после завершения предыдущих сроков отстранения функционеров. В случае Блаттера это 8 октября 2021 года.

Напомним, в 2015 году функционер оказался в центре коррупционного скандала, в связи с чем вынужден был сложить свои полномочия.