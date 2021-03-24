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Блаттер отстранён от футбола на 6 лет и 8 месяцев

24 марта 2021, 16:15

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер и бывший генеральный секретарь организации Жером Вальке отстранены от любой футбольной деятельности на 6 лет и 8 месяцев каждый.

Также каждый из них оштрафован на 1 млн швейцарских франков. Такое наказание связано с различными нарушениями кодекса этики ФИФА.

Срок действия дисквалификации начнётся после завершения предыдущих сроков отстранения функционеров. В случае Блаттера это 8 октября 2021 года.

Напомним, в 2015 году функционер оказался в центре коррупционного скандала, в связи с чем вынужден был сложить свои полномочия.

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Все комментарии
ilyafrom
ilyafrom
24 марта в 20:23
А это не он продал ЮАР чм-2022? где погибли 6500 человек
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
24 марта в 19:13
Мда уж... Вместо тюремных сроков этих стариков отстраняют от футбола.. .Хотя до футбола им давно всё равно.
Спасибо Блаттеру за ЧМ в России. Мы то должны быть благодарны ему, но всё же, коррупция - это плохо
112910415
112910415
24 марта в 18:45
он вернётся ещё сильнее ! )
stanichnik
stanichnik
24 марта в 17:12
Президент и ген.сек ФИФА, поправ все нормы морали и этики, погрязли в коррупционных скандалах, а чего ждать от несчастных футболистов Тамбова, не получающих по полгода зарплату?
Leha-ha50
Leha-ha50
24 марта в 16:43
Не доживет до "освобождения".
ЮЗИК
ЮЗИК
24 марта в 16:36
Теперь ему уже до лампочки
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
24 марта в 16:31
Я думаю дедушка Блаттер не сильно расстроился таким приговором.
Здоровья ему.
David Young
David Young ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
24 марта в 16:17
Ваши комментарии в лигах не были удалены. Их просто сейчас не видно.

Просьба не писать больше по этой теме, так как существует лимит в два вопроса в хэштеге по одной теме, тем более что ответы на ваши вопросы вам уже были даны.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 марта в 16:16
Не надо брать и давать взятки!😜
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