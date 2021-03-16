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РФС оштрафовал «Спартак» на 375 000 рублей по итогам матча с «Динамо»

сегодня, 17:07
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Динамо» и «Спартак» оштрафованы по итогам матча 22-го тура РПЛ. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Динамо» оштрафовано за нарушение зрителями санитарного регламента на 50 тыс. рублей, за скандирование оскорбительных выражений — на 80 тыс. рублей. «Спартак» за нарушение санитарного регламента также оштрафован на 50 тыс. рублей, а за скандирования — на 100 тыс. рублей. За использование пиротехнических изделий болельщиками «Спартак» оштрафован на 125 тыс. рублей, а также за неправомерные действия зрителей — на 100 тыс. рублей.

В чём заключались неправомерные действия фанатов «Спартака»? Имеется в виду то, что за баннером они устраивали драки и потасовки — мы смотрели видеоматериалы, представленные министерством внутренних дел и увидели, что было за баннером. Это неправомерные действия зрителей в соответствии со статьей 117 [дисциплинарного регламента РФС] и постановлением правительства №1156 "Об утверждении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Это серьезное нарушение.

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Все комментарии
d_fincher
d_fincher
сегодня в 17:49
Оштрафовали за победу.
quinn-se
quinn-se ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 17:48
Они там в кдк с такими аппетитами скоро все олигархами станут)
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:42
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 17:37
    Это издержки производства
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 17:21
    Ну неплохо так. За один матч полмиллиона рубликов господин Григорьянц условно положил в сундук. Уже на легкий фуршет, обмыть так сказать с коллегами из РФС завершившийся тур, хватит.
    Djebrael
    Djebrael
    сегодня в 17:20
    А зачем тогда камеры на стадионах...поймать самих зачинщиков оштрафовать их и все...раз пять такое сделать и глядишь меньше всякой шелупони будет....
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 17:16
    Хулиганы....:)))).... такое представить в 70-80 годы было бы невозможно....
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 17:15
    И всё??? Маловато будет!!!
    beefs
    beefs
    сегодня в 17:08
    наконец то а то давно не слышно было...
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