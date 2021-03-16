РФС оштрафовал «Спартак» на 375 000 рублей по итогам матча с «Динамо»

«Динамо» и «Спартак» оштрафованы по итогам матча 22-го тура РПЛ. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«Динамо» оштрафовано за нарушение зрителями санитарного регламента на 50 тыс. рублей, за скандирование оскорбительных выражений — на 80 тыс. рублей. «Спартак» за нарушение санитарного регламента также оштрафован на 50 тыс. рублей, а за скандирования — на 100 тыс. рублей. За использование пиротехнических изделий болельщиками «Спартак» оштрафован на 125 тыс. рублей, а также за неправомерные действия зрителей — на 100 тыс. рублей.
В чём заключались неправомерные действия фанатов «Спартака»? Имеется в виду то, что за баннером они устраивали драки и потасовки — мы смотрели видеоматериалы, представленные министерством внутренних дел и увидели, что было за баннером. Это неправомерные действия зрителей в соответствии со статьей 117 [дисциплинарного регламента РФС] и постановлением правительства №1156 "Об утверждении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Это серьезное нарушение.