КДК РФС вынес решение по драке между игроками «Локомотива» и «Чертаново»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о решении комитета по инциденту на матче 17-го тура ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново».

В связи с рассмотрением инцидента, произошедшего после матча Юношеской футбольной лиги — 2 между командами «Локомотив» и «Чертаново», который состоялся 13 марта 2021 года, КДК РФС вызвал на заседание игроков ФК «Чертаново» — Никиту Салтыкову, Булата Гатина, Илью Макушина, Кирилла Лузгина, игроков ФК «Локомотив» — Максима Шнапцева, Никиту Журавлева, представителей служб безопасности обоих клубов, а также первого помощника судьи матча Илью Волкова. В связи с медицинской операцией Шнапцев не принял участие в заседании, у игрока было выявлена закрытая черепно-мозговая травма.

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КДК на основе показаний всех участвующих в деле лиц, а также представленных видеозаписей установил, что массовой драки по смыслу дисциплинарного регламента РФС после матча в подтрибунном помещении между игроками двух команд не было. Основной эпизод произошел уже на выходе из подтрибунного помещения, где игрок «Чертаново» Салтыков повалил на землю игрока «Локомотива» Шнапцева, нанеся ему несколько ударов рукой, в результате оказав на него физическое воздействие.

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Никита Салтыков, а также руководство ФК «Чертаново» на заседании принесли извинения Максиму Шнапцеву, его родителям, а также ФК «Локомотив». КДК РФС с учетом установленных обстоятельств принял решение дисквалифицировать футболиста Никиту Салтыкова за данные неправомерные действия в отношении игрока соперника на 6 месяцев, из которых 4 месяца он должен будет отбыть реальную дисквалификацию и 2 месяца дисквалификации останется условной спортивной санкцией, также он был оштрафован на 15 000 рублей.

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За необеспечение безопасности после матча, которое привело к серьезным последствиям, ФК «Локомотив» был оштрафован на 50 000 рублей.