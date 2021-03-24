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Кьеллини: «Проблема в „Ювентусе“ в целом, а не в Пирло»

24 марта 2021, 21:12

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о результатах команды в текущем сезоне.

«Юве» не достиг того, чего от него ждут. Проблема в «Ювентусе» в целом, а не в Пирло.

«Ювентус» после 27 туров занимает 4-е место в Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 10 очков.

Ранее команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Порту» по сумме двух матчей.

Недавно сообщалось, что Кьеллини рассматривает возможность завершения карьеры.

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Bom Bom
Bom Bom
24 марта в 22:35
Кьел в точку сказал. Проблемы начались с действий руководства
Остапчук 67
Остапчук 67
24 марта в 22:18
За все отвечает тренер.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
24 марта в 22:05
Вот как раз ты одна из проблем сегодняшнего Юве!
RamonCSKA
RamonCSKA
24 марта в 21:34
Да и в пирло тоже, иногда его решения выглядят как гадание на кофейной гуще с составом, ползущита деревянная,даже Матьюди был бы сейчас самым техничным , хороший игрок был,а защита стала совсем дырявая днолигт и человек косяк- демирал
Даже Роналду незачто винить особо, большую яасть времени юве катает мяч поперек поля без обострения
Вoлхв
Вoлхв
24 марта в 21:13
Ну шутка удалась....
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