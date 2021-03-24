Кьеллини: «Проблема в „Ювентусе“ в целом, а не в Пирло»

1616609536

24 марта 2021, 21:12

Защитник «Ювентуса» высказался о результатах команды в текущем сезоне.

«Юве» не достиг того, чего от него ждут. Проблема в «Ювентусе» в целом, а не в Пирло.

«Ювентус» после 27 туров занимает 4-е место в Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 10 очков.

Ранее команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Порту» по сумме двух матчей.

Недавно сообщалось, что Кьеллини рассматривает возможность завершения карьеры.