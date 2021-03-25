«Зенит» интересуется Фонсекой

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека, скорее всего, покинет команду по окончании сезона.
Как сообщает источник, стороны не могут договориться о продлении контракта, который истекает в июне.
Отмечается, что интерес к 48-летнему специалисту есть из России — Фонсека привлек внимание «Зенита».
Ранее ходили слухи, что Фонсека останется в «Роме» только в случае победы в Лиге Европы.
"Летом истекает контракт.
Также за Фонсекой следят еще несколько команд. Среди них пражская «Славия», «Наполи» и «Фиорентина».
Ранее Фонсека отказался возглавить московский «Спартак»."
Посмотрим...хватит ли у Зенита коврижек...чтоб заполучить нового тренера....
Думаю...если не будет предложений из АПЛ - то вполне реально...
Просто по словам его агента Фонсека очень хочет работать в АПЛ...но после предложения Вест Хэма трёхлетней давности...новых пока не поступало....
Поживём ...увидим...
"Летом истекает контракт.
Также за Фонсекой следят еще несколько команд. Среди них пражская «Славия», «Наполи» и «Фиорентина».
Ранее Фонсека отказался возглавить московский «Спартак»."
Посмотрим...хватит ли у Зенита коврижек...чтоб заполучить нового тренера....
Думаю...если не будет предложений из АПЛ - то вполне реально...
Просто по словам его агента Фонсека очень хочет работать в АПЛ...но после предложения Вест Хэма трёхлетней давности...новых пока не поступало....
Поживём ...увидим...
Что ты строишь ???
Чемпиона РПЛ или сильную по европейским меркам команду...
Как показывает практика...и нечастые встречи с Брюгге - это совершенно разные вещи..))
Что ты строишь ???
Чемпиона РПЛ или сильную по европейским меркам команду...
Как показывает практика...и нечастые встречи с Брюгге - это совершенно разные вещи..))
Тогда...20 мая 2018-го года нулей в предложении оказалось недостаточно...))
Посмотрим как срастётся в этот раз....
Прямо таки интересно......Неужели Семак будет тренером уволенным после 3-х чемпионств подряд??
Зенит последний из могикан..."поддерживающий отечественного производителя"...
Вон московские...уже перестроились...Шварц,Тедеско,Олич,Николич....
Тогда...20 мая 2018-го года нулей в предложении оказалось недостаточно...))
Посмотрим как срастётся в этот раз....
Прямо таки интересно......Неужели Семак будет тренером уволенным после 3-х чемпионств подряд??
Зенит последний из могикан..."поддерживающий отечественного производителя"...
Вон московские...уже перестроились...Шварц,Тедеско,Олич,Николич....
...ему бы вторым поработать
...ему бы вторым поработать