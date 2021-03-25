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«Зенит» интересуется Фонсекой

25 марта 2021, 11:42

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека, скорее всего, покинет команду по окончании сезона.

Как сообщает источник, стороны не могут договориться о продлении контракта, который истекает в июне.

Отмечается, что интерес к 48-летнему специалисту есть из России — Фонсека привлек внимание «Зенита».

Ранее ходили слухи, что Фонсека останется в «Роме» только в случае победы в Лиге Европы.

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Все комментарии
Рыжая Борода
Рыжая Борода
25 марта в 20:54
У него жена хохлушка и недвижимость вна Украине, не захочет с украми терять комильфо
Gloomy59
Gloomy59 ответ Новый Рубин (комментарий удален) (раскрыть)
25 марта в 20:39
Зенит попал в болото многим факторам, и один из них ЭТО ДЗЮБА !!!!!!
SAFqwer
SAFqwer ответ Jeck Denielse (раскрыть)
25 марта в 20:33
Поддерживают отечественного производителя и результат на лицо.. Игры толком нет, вся страна говорит, что чемпионства кабинетные...Про еврокубки промолчим...Лучшие времена были при Адвокате и Спалетти... У нас кроме оружия и зерна ничего хорошего не производилось никогда( полезные ископаемые не в счёт)...Какие тренеры? Бескова с Лобановским поднять хотите что-ли?
Dgoni67
Dgoni67
25 марта в 20:01
Проделки конкурентов, чтобы заставить Семака понервничать
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 марта в 19:49, ред.
СМИ: «Зенит» нашел в Италии нового главного тренера.
"Летом истекает контракт.
Также за Фонсекой следят еще несколько команд. Среди них пражская «Славия», «Наполи» и «Фиорентина».
Ранее Фонсека отказался возглавить московский «Спартак»."

Посмотрим...хватит ли у Зенита коврижек...чтоб заполучить нового тренера....

Думаю...если не будет предложений из АПЛ - то вполне реально...
Просто по словам его агента Фонсека очень хочет работать в АПЛ...но после предложения Вест Хэма трёхлетней давности...новых пока не поступало....
Поживём ...увидим...
Шуnя771
Шуnя771
25 марта в 19:37
Его назначение было странным)
valt134
valt134
25 марта в 18:37
В нашей стране принято 61ЕТЬ на самом высоком уровне. А посему не удивлюсь.
Futurista
Futurista ответ Q-J-G (раскрыть)
25 марта в 17:55
Ага...фотоаппарат себе хочет купить...с зеркальной оптикой...
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
25 марта в 17:10
Вот-вот!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
25 марта в 17:05
Да пора...уж...руководству определится...
Что ты строишь ???
Чемпиона РПЛ или сильную по европейским меркам команду...
Как показывает практика...и нечастые встречи с Брюгге - это совершенно разные вещи..))
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
25 марта в 17:00
"Старуха" уже не хочет быть Столбовою дворянкой! Она уже хочет быть Владычецой морскою! Поэтому с Семаком расстанется безовсякого сожаления!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 марта в 16:56, ред.
Марк Абреу (агент Фонсеки) уже говорил в 2018-м что Зенит предлагал Фонсеке длительный контракт...
Тогда...20 мая 2018-го года нулей в предложении оказалось недостаточно...))
Посмотрим как срастётся в этот раз....

Прямо таки интересно......Неужели Семак будет тренером уволенным после 3-х чемпионств подряд??

Зенит последний из могикан..."поддерживающий отечественного производителя"...
Вон московские...уже перестроились...Шварц,Тедеско,Олич,Николич....
lotsman
lotsman ответ zooveterinar (раскрыть)
25 марта в 16:55
Я тоже и за ЛЧ и за Евро, но...................... остаются одни надежды.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
25 марта в 16:22
Семак, ищи себе другое место.
zooveterinar
zooveterinar ответ lotsman (раскрыть)
25 марта в 16:07
Братуха яже не за рпл ,за евро, ну хотябы в лигу евр. Наиграли ,обидно,за наши клубы играющие в лч или л.евр я за всех там болею без разницы зенит, локо цска,а чемпионство обязаны рпл выигрывать ,и финансы позволяют, и состав!!! Без обид!!!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
25 марта в 16:02, ред.
Бердыев вернулся в Россию клуб ПФЛ КамАЗ,лет через пять будет громить Зенит с Фонсекой или без него.
Сантус
Сантус
25 марта в 15:59
Не много ли за кротами подбирают?Луческу,Тимощук,Ракитский,теперь этот...тенденция однако...Да,можно сказать транзитом,но всё же.
RA57
RA57 ответ oFANATo (раскрыть)
25 марта в 15:34
кони 10 последние в группе ,даже в ле...
Опасный хулиган
Опасный хулиган
25 марта в 15:22
    за
    за
    25 марта в 15:16
    В качестве бонуса Фонсеке была предложена часть Северного Потока?
    Q-J-G
    Q-J-G
    25 марта в 15:05
    Фонсека - интересуется "Зенитом"???!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    25 марта в 14:17
    Семак только для РПЛ тянет, так что вполне возможный вариант...
    lotsman
    lotsman ответ zooveterinar (раскрыть)
    25 марта в 14:11
    Эти "ай-яй-яй,я рас.......й!!!!" лидируют в РПЛ, между прочим. А другие и до ай-яй-яй не дотягивают.
    swed27
    swed27 ответ Эдмон (раскрыть)
    25 марта в 14:07
    На Клоппа поменять
    Эдмон
    Эдмон
    25 марта в 14:05
    Семака давно в утиль надо
    Бубнин
    Бубнин
    25 марта в 13:54
    В помощники к Сергею Богдановичу хотят взять.
    zooveterinar
    zooveterinar ответ Djebrael (раскрыть)
    25 марта в 13:42
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский ответ LOpp (раскрыть)
      25 марта в 13:28
      ты чё, Зенит уже третий сезон в полуфинале играет!
      1bear
      1bear
      25 марта в 13:26
      давно пора менять Семака,ну не получается у него пока...
      ...ему бы вторым поработать
      pomor45
      pomor45
      25 марта в 13:23
      Видно не наелись Манчини.
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