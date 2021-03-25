«Зенит» интересуется Фонсекой

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25 марта 2021, 11:42

Главный тренер «Ромы» , скорее всего, покинет команду по окончании сезона.

Как сообщает источник, стороны не могут договориться о продлении контракта, который истекает в июне.

Отмечается, что интерес к 48-летнему специалисту есть из России — Фонсека привлек внимание «Зенита».

Ранее ходили слухи, что Фонсека останется в «Роме» только в случае победы в Лиге Европы.