Ганчаренко может возглавить «Сочи»

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24 марта 2021, 11:07

По данным источника, бывший главный тренер ЦСКА в следующем сезоне может возглавить «Сочи».

Сообщается, что в случае ухода нынешнего наставника сочинского клуба Виктора Федотова команду может возглавить белорусский специалист. Однако отмечается, что «Сочи» пока не вступал в переговоры с Виктором Михайловичем.

В услугах белорусского тренера также заинтересован «Краснодар», который уже сделал ему предложение.

Есть вероятность, что Ганчаренко возьмет паузу в карьере и пропустит следующий сезон.