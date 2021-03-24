ГлавнаяНовости

Ганчаренко может возглавить «Сочи»

24 марта 2021, 11:07

По данным источника, бывший главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко в следующем сезоне может возглавить «Сочи».

Сообщается, что в случае ухода нынешнего наставника сочинского клуба Виктора Федотова команду может возглавить белорусский специалист. Однако отмечается, что «Сочи» пока не вступал в переговоры с Виктором Михайловичем.

В услугах белорусского тренера также заинтересован «Краснодар», который уже сделал ему предложение.

Есть вероятность, что Ганчаренко возьмет паузу в карьере и пропустит следующий сезон.

Все новости
Слухи33-летний главный тренер «Кайрата» может возглавить «Краснодар»
Вчера, 15:09 Комментарии44
СлухиМусаев лично решил подать в отставку с должности тренера «Краснодара»
03 апреля Комментарии12
СлухиМусаев покинул должность главного тренера «Краснодара»
03 апреля Комментарии50
СлухиРуководство «Уфы» готово принять отставку Рахимова
03 апреля Комментарии5
СлухиКонтракт Олича с ЦСКА будет рассчитан на два года
01 апреля Комментарии14
Слухи«Спартак» намерен назначить тренера из Германии вместо Тедеско
30 марта Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948
25 марта в 17:04
Интересно, что это за "случай", по которому Федотов может уйти из Сочи?
andrefino13
andrefino13 ответ Mi6 (раскрыть)
24 марта в 20:13
Ганчаренко ушёл из ЦСКА, как ты хотел, или у тебя личная неприязнь к нему, обидел тебя? Ганчаренко хороший тренер, не пропадёт, поверь.
andrefino13
andrefino13 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
24 марта в 20:09
Скорее Семака летом...
Mi6
Mi6
24 марта в 18:34
У Гончаренко тактика - бей/беги. Зачем он быкам нужен?
протон1
протон1
24 марта в 17:03
он был бы идеален для быков. вместо мусаева. просто вся тактика игры гончаренко пртсо шикарно для быков.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
24 марта в 16:10
пусть рили в уфу идёт. Или в Тульский Арсенал где сейчас всё плохо.
Holms
Holms
24 марта в 15:48
Пущай пробует.
Санчо Панса
Санчо Панса
24 марта в 15:44
Все это на уровни слухов! Тем более источник на самый авторитетный.
Честный Зритель
Честный Зритель
24 марта в 14:54
Интересно когда Краснодар сделал ему предложение?Были только слухи от Чемпионата и их инсайдеров а официального предложения не было....наш мусаевка МУРАД НЕЗАМЕНИМЫЙ 3))))
nikoladolgov
nikoladolgov
24 марта в 14:00
Хватит уже позориться !В Сочи есть уже отличный тренер - Федотов !
ermak6848
ermak6848
24 марта в 13:17
Витю ждут дома... Ему пора в Беларусь.
Ravshan878
Ravshan878 ответ 112910415 (раскрыть)
24 марта в 13:17
Безусловно к бабье 🤭🤫.)
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
24 марта в 13:16
Хотел сказать что нечего превозносить любого тренера и нянчится с ним. Касается не тоьлко белоруса но и нашего Тедески. Объявил о тот что уходит Тедеско-скатертью дорога и нехрен его уговаривать. Свалил Ганчар в Белоруссию после поражения от Зенита-выпнуть надо было сразу за неуважению к клубу. А то и у него как у Бердыева появилась мания величия и видимость что они и Тед и Ганчар и Бердыев могут делать что хотят и из клуба веревки вить. И тренеру соперника после поражений тоже руки надо жать-это элементарная вежливость.
berda2003
berda2003
24 марта в 13:06, ред.
могильщик российского футбола?... выполняет тайное задание т.н. батьки.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ 112910415 (раскрыть)
24 марта в 12:56
В зенит
ATG
ATG
24 марта в 12:54
Кто так сильно пытается пристроить Гончаренко в нашем чемпионате? В Белоруссии нет мест для него? У Сочи всё хорошо с тренером зачем им что-то менять
112910415
112910415
24 марта в 12:47
ой ... а крутой Федотов куда ?
чемпионство с душком
чемпионство с душком
24 марта в 12:40
    Dima salev
    Dima salev
    24 марта в 12:33, ред.
    А для чего Сочи менять тренера? Они и так выше крыши прыгали. Сочи вчера играл в ФНЛ А сегодня в зоне еврокубки.
    Mi6
    Mi6
    24 марта в 12:33
    Гончаренке до Федотова, как Рагозину до Марса))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ makkie (раскрыть)
    24 марта в 12:18
    Федотов сменит Олича зимой
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Serg_Diamond (раскрыть)
    24 марта в 12:17
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Константин Белых (раскрыть)
      24 марта в 12:16
      Все комментаторы под гинером, от нобеля до генича
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ Трезвый повар (раскрыть)
      24 марта в 11:51
      Статусно думаете?)
      Шуnя771
      Шуnя771
      24 марта в 11:50
      Правильно, Сочи южнее Краснодара, а значит и теплее)
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
      24 марта в 11:48
      И что ты хотел сказать? Может все дело в том, что у тедески нет отчества? И тебя беспокойство одолело по этому поводу?
      Константин Белых
      Константин Белых
      24 марта в 11:42
      Возможно возьмет паузу в сезон... Можно подумать это Венгер или Анчелотти чтоб за ним очередь стояла и ждала когда он паузу переждет. Не слишком много чести ему? Все комментаторы-Виктор Михалыч да Виктор Михалыч как будто он патриарх отерчественного футбола. Федотов его постарше но не слышно чтоб кто-то по отчеству его назвал хоть раз.
      Ironigor
      Ironigor
      24 марта в 11:40
      Ни о чём, - новость, ради новости!!!
      Futurista
      Futurista
      24 марта в 11:36
      Всех, кто наезжал на Тедеско убирают...
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond
      24 марта в 11:32
      Если выбирать между Сочи и Краснодаром, логичнее для Гончаренко было бы выбрать Краснодар - клуб с традициями и историей, неплохими выступлениями в еврокубках и атакующим стилем игры.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100