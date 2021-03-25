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Черышев сможет принять участие в ближайшем матче «Валенсии»

25 марта 2021, 14:30

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о восстановлении своего сына после травмы.

У него все нормально, начал на полную тренироваться с командой, так что без проблем. Сейчас перерыв на сборные, за это время он постарается набрать форму, тем более что он дополнительно тренируется и в индивидуальном режиме, чтобы быстрее войти в игровой ритм. Поэтому не должно быть проблем, ждем, что он сможет сыграть с «Кадисом». Все будет зависеть от решения тренера. Последнюю игру команда выиграла, хорошо сыграли, поэтому сейчас для попадания в основу нужно доказать свою состоятельность.

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beefs
beefs
25 марта в 14:41
жаль парня, но уже из него не выйдет классного футболиста, такова жизнь...
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