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Захарян мог оказаться в «Зените»

23 марта 2021, 09:26

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян мог перейти в «Зенит». Об этом рассказал отец футболиста Норайр Захарян.

Сначала «Зенит» хотел взять его без просмотра. Мы приехали, но все затянулось. Мне сказали, что взять его не получается, позвали в какую-то другую питерскую команду. Мы плюнули и ушли. Может, это и к лучшему. Этот отказ от «Зенита» только закалил Арсена. Мы вернулись в Самару, и Арсен стал заниматься в «Крыльях». Сказал, что пока останется дома. Он играл в составе на год старше, с 2002-м годом. Потом снова вернулся в академию Коноплева, потому что его позвал первый тренер — Владимир Королев.

Недавно «Динамо» продлило контракт с Захаряном.

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Все комментарии
Никита Наумов
Никита Наумов ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
25 марта в 23:16
Сколько воспитанников играют в составе Зенита?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
23 марта в 10:45
Уточню... Пока не стал вторым соловьевым... Помнишь такой парень был в динамо, в сборную приглашали, в 19 лет пошёл в зенит и сгтнул совсем.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
23 марта в 10:16
Я же говорил ,что эти лазурненькие захотят к Арсену ручки свои протянуть ! Продавать за бугор его ,срочно ,пока не стал вторым Сычёвым !
Ironigor
Ironigor
23 марта в 10:15
И это стало бы крахом карьеры!!!
ДАША Д
ДАША Д
23 марта в 10:09
Хорошо, сто не пошел в Зенит.
Аксинья
Аксинья
23 марта в 09:59
чуть не загубил карьеру...
Romkurch
Romkurch
23 марта в 09:59
Оказался там, где и должен был оказаться. Пока он ничего не достиг.
Legend 6
Legend 6 ответ ЮЗИК (раскрыть)
23 марта в 09:35
...на флейте да, а в футбол?
ЮЗИК
ЮЗИК
23 марта в 09:27
В Зените без него хватает кому играть
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