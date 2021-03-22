Экс-директор «Динамо»: «В прошлом интересовались Ракитичем и Де Брюйне»

Бывший исполнительный директор «Динамо» Роман Дьяков вспомнил любопытные трансферные истории, связанные с московским клубом и звёздами мирового футбола.

Не сказал бы, что мы очень хотели пригласить Магата после ухода Божович — мне его методы казались немного архаичными, хотя в Германии у него был безусловный авторитет и уважение.

Мы обсуждали возможность сотрудничества, но он сказал, что параллельно с «Динамо» хочет тренировать сборную России и за очень большие для нас деньги. Сверхамбициозный специалист. Я сказал, что мы не сможем это устроить.

Ракитичем мы интересовались раньше, еще при Божовиче. На первых порах мне очень помог Виктор Панченко, которого я взял в клуб для решения селекционных вопросов. В кратчайшие сроки он обеспечивал выход на любого игрока, которым мы интересовались. В нашем шорт-листе было много сегодняшних звезд первой величины.

В «Шальке» Ракитич получал условно десять рублей. Мы предложили пятнадцать. «Севилья» — одиннадцать. Агент так передал слова игрока: «Иван хочет в „Севилью“, чтобы потом пробиться в „Барселону“. В Испанию он и бесплатно поедет. А в Россию — ни за какие деньги».

Тогда же мы примеривались к приобретению Де Брюйне из «Генка». Он мне очень нравился, но мы даже не приступили к переговорам с самим игроком, потому что в тот момент он был травмирован, и повреждение могло привести к хроническим проблемам. По словам медиков, это могло в любой момент оборвать карьеру Де Брюйне.

Вы удивитесь, но в конце 2010-го его рыночная цена находилась в районе 3-5 миллионов евро.