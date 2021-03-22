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Экс-директор «Динамо»: «В прошлом интересовались Ракитичем и Де Брюйне»

22 марта 2021, 10:59

Бывший исполнительный директор «Динамо» Роман Дьяков вспомнил любопытные трансферные истории, связанные с московским клубом и звёздами мирового футбола.

Не сказал бы, что мы очень хотели пригласить Магата после ухода Божович — мне его методы казались немного архаичными, хотя в Германии у него был безусловный авторитет и уважение.

Мы обсуждали возможность сотрудничества, но он сказал, что параллельно с «Динамо» хочет тренировать сборную России и за очень большие для нас деньги. Сверхамбициозный специалист. Я сказал, что мы не сможем это устроить.

Ракитичем мы интересовались раньше, еще при Божовиче. На первых порах мне очень помог Виктор Панченко, которого я взял в клуб для решения селекционных вопросов. В кратчайшие сроки он обеспечивал выход на любого игрока, которым мы интересовались. В нашем шорт-листе было много сегодняшних звезд первой величины.

В «Шальке» Ракитич получал условно десять рублей. Мы предложили пятнадцать. «Севилья» — одиннадцать. Агент так передал слова игрока: «Иван хочет в „Севилью“, чтобы потом пробиться в „Барселону“. В Испанию он и бесплатно поедет. А в Россию — ни за какие деньги».

Тогда же мы примеривались к приобретению Де Брюйне из «Генка». Он мне очень нравился, но мы даже не приступили к переговорам с самим игроком, потому что в тот момент он был травмирован, и повреждение могло привести к хроническим проблемам. По словам медиков, это могло в любой момент оборвать карьеру Де Брюйне.

Вы удивитесь, но в конце 2010-го его рыночная цена находилась в районе 3-5 миллионов евро.

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Ravshan878
Ravshan878 ответ Трезвый повар (раскрыть)
23 марта в 08:10
Дженнифер Лопес и Шакира 🔥🔥.👍👍.)))
SAFqwer
SAFqwer
22 марта в 18:09
И Месси с Роналду были, за пару лямов, только не подошли голубчикам. Долой кабинетно-нафталиновый футбол!!!!
Ravshan878
Ravshan878
22 марта в 14:04
Зачем нужный такие хайф.Не интересно.Пустые слова не к чему.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Трезвый повар (раскрыть)
22 марта в 13:51
Губа не дура))))
kts99
kts99
22 марта в 13:13
А так же Левандоаски Рональдо и другими
Трезвый повар
Трезвый повар
22 марта в 12:52
Я в прошлом интересовался Дженифер Лопез
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
22 марта в 12:18
В итоге Ракитич и Де Брейне перешли не в Динамо и стали тем кем стали. А после Динамо их бы в Барселону и Манчестер не взяли.
ОПС
ОПС
22 марта в 12:18
То что было, все быльем заросло.
lobsterdam
lobsterdam ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
22 марта в 12:04
    cska1948
    cska1948
    22 марта в 11:43
    Одна из интерпретаций Жванецкого про раков!
    d_fincher
    d_fincher
    22 марта в 11:19, ред.
      shlomo
      shlomo
      22 марта в 11:15
      Да что теперь вспоминать то....
      Ironigor
      Ironigor
      22 марта в 11:06
      Хотел,думал ,интересовались , а так и не полетели на Марс !?! Я тоже в детстве мечтал стать как Гагарин!!! Всем добра!!!
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      22 марта в 10:59
      Кому нужны эти истории.
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