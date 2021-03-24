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«Летом всё узнаете». Агент Миранчуков посетил офис «Спартака»

24 марта 2021, 15:18

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и хавбека «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал, что посетил офис «Спартака».

Я удивлен, что кто-то увидел меня в офисе «Спартака». Старался соблюдать конспирацию, но журналистов не обманешь. Цель моего визита? Узнавал про цены на абонементы в ложу в следующем году. А если серьезно, летом всё узнаете.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что Алексей Миранчук смог бы стать основным игроком «Ювентуса».

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Все комментарии
Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
24 марта в 21:25
НЕ удивительно. Всё давно заточено на негатив. Это если коротко о главном))
Добрый вечер
ЧиП
ЧиП
24 марта в 20:32
😳 Очень интересно
Союзник противников
Союзник противников
24 марта в 19:52
Агент есть агент.Только футбольный работает на свой карман.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
24 марта в 19:50
А этот агент только у Миранчуков агент или у кого-то еще?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
24 марта в 17:45, ред.
Чушь собачачья). Ну или скорее рак на горе свистнет).
Не агент, а мастер интриг при дворце царя Гороха.
Dima salev
Dima salev
24 марта в 17:34
Зашёл просто по пути в туалет по лёгкой а-то до дома не дошёл бы
Igo0rek
Igo0rek
24 марта в 17:32
Вообще он вроде еще и агент Джикии, вполне мог по его вопросам приходить.
Igo0rek
Igo0rek
24 марта в 17:30
А это серьезное усиление для Спартака.
mortid
mortid
24 марта в 17:14
Как будто он только у Миранчуков агент :D Хотя инфа наверняка взорвала людям, не способным анализировать и думать, башку :D
Gahi
Gahi
24 марта в 17:13
Одним словом, АГЕНТ.
Alhunah
Alhunah
24 марта в 17:06
Роланду в спартак переходит?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 марта в 17:01
Наверное федун хочет раскошелитья, словом очередные жертвы и сломанные карьеры.
Санчо Панса
Санчо Панса
24 марта в 16:58
Прямо заинтриговал! Ладно, посмотрим где в итоге окажется Антон. Насчет Алексея особо не переживаем)
berda2003
berda2003
24 марта в 16:58
    112910415
    112910415
    24 марта в 16:40
    спокойно
    у кого только он не агент ...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    24 марта в 16:27
    Место в ложе - хорошо жить не запретишь.
    SHMEL
    SHMEL
    24 марта в 16:24
      Крикун
      Крикун
      24 марта в 16:22
      Помимо того, что он агент Миранчуков, он ещё агент других воспитанников Локо, например Джикии, у которого контракт заканчивается, а зарплату уровня Кокорина ему только спартак предложить сможет.
      ДАША Д
      ДАША Д
      24 марта в 16:02
      Второй Миранчук настроился перейти в Спартак.
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал
      24 марта в 16:00, ред.
      При этом вдобавок у меня исчезли из списка комментариев все комментарии в лигах. Как я мог быть забанен во время не захождения на аккаунт?
      Asper
      Asper
      24 марта в 15:54
      А он, что, только этих двоих ведет, у него больше нет клиентов?
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал
      24 марта в 15:51
      Почему у меня в профиле написано "Пользователь пожизненно забанен", как и в профиле моего запасного аккаунта Так Себе Аналитик и почему мне при этом можно писать посты, но из профиля исчезли все Лиги? И за что забанен? Аналитик только удален на день за оскорбление пользователя
      stanichnik
      stanichnik
      24 марта в 15:49, ред.
      Что все так разволновались? Это его работа, посещать офисы футбольных клубов и вести предварительные переговоры с вероятными работодателями своих клиентов, коих наберётся у него под два десятка.
      d_fincher
      d_fincher
      24 марта в 15:46
      А вот это бомба. Щас от зависти комменты будут бомбить.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      24 марта в 15:45
      Парик, очки борода - пробовал?
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      24 марта в 15:44
      Пару лет назад Зенит хотел купить Алексея и Антона. Большие деньги по словам агента предлагали. Но Локо отказался их продавать
      Опасный хулиган
      Опасный хулиган
      24 марта в 15:35
      подождем до лета
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      24 марта в 15:34
      Неужели Миранчуков в Спартак сплавляют ?
      А Головина в Зенит ?
      Ironigor
      Ironigor
      24 марта в 15:29
      И что из этого ? Сам себе цену набиваешь ? Лето , естественно что-то и произойдёт, пора покупок и распродаж !!!
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny
      24 марта в 15:27, ред.
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