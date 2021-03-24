«Летом всё узнаете». Агент Миранчуков посетил офис «Спартака»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» и хавбека «Локомотива» , рассказал, что посетил офис «Спартака».

Я удивлен, что кто-то увидел меня в офисе «Спартака». Старался соблюдать конспирацию, но журналистов не обманешь. Цель моего визита? Узнавал про цены на абонементы в ложу в следующем году. А если серьезно, летом всё узнаете.