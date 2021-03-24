«Летом всё узнаете». Агент Миранчуков посетил офис «Спартака»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и хавбека «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал, что посетил офис «Спартака».
Я удивлен, что кто-то увидел меня в офисе «Спартака». Старался соблюдать конспирацию, но журналистов не обманешь. Цель моего визита? Узнавал про цены на абонементы в ложу в следующем году. А если серьезно, летом всё узнаете.
Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что Алексей Миранчук смог бы стать основным игроком «Ювентуса».
Добрый вечер
Добрый вечер
Не агент, а мастер интриг при дворце царя Гороха.
Не агент, а мастер интриг при дворце царя Гороха.
у кого только он не агент ...
у кого только он не агент ...
А Головина в Зенит ?
А Головина в Зенит ?