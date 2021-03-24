Полузащитник «Локомотива» и сборной России Мухин может перейти в «Спартак»

Полузащитник Максим Мухин может перейти из «Локомотива» в «Спартак».
Агент хавбека Вадим Шпинев уже несколько раз посещал офис «Спартака».
На данный момент «Локо» ведет переговоры с 19-летним игроком о продлении контракта. В действующем соглашении Мухина с клубом есть опция выкупа за 15 млн рублей, о чем сообщал журналист Сергей Егоров.
Источник утверждает, что представители Мухина уже отказались подписывать с «Локомотивом» контракт с зарплатой 1 млн рублей в месяц, так как рассчитывают получить большую сумму от перехода Мухина в «Спартак».
Отмечается, что в руководстве красно-белых пока не определились с кандидатурой нового главного тренера, с учетом мнения которого будут подбираться потенциальные новички. Однако в «Спартаке», как сообщается, активно следят за Мухиным.
В марте Мухин был впервые вызван в сборную России.
Торг уместен.
Торг уместен.
Но больше похоже на игры агента Шпинева с целью продлить контракт своего клиента с Локо.
Но больше похоже на игры агента Шпинева с целью продлить контракт своего клиента с Локо.
А Носсссссссссссссстардамусов на ух и в музей.
А Носсссссссссссссстардамусов на ух и в музей.