Полузащитник «Локомотива» и сборной России Мухин может перейти в «Спартак»

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24 марта 2021, 19:40

Полузащитник может перейти из «Локомотива» в «Спартак».

Агент хавбека Вадим Шпинев уже несколько раз посещал офис «Спартака».

На данный момент «Локо» ведет переговоры с 19-летним игроком о продлении контракта. В действующем соглашении Мухина с клубом есть опция выкупа за 15 млн рублей, о чем сообщал журналист Сергей Егоров.

Источник утверждает, что представители Мухина уже отказались подписывать с «Локомотивом» контракт с зарплатой 1 млн рублей в месяц, так как рассчитывают получить большую сумму от перехода Мухина в «Спартак».

Отмечается, что в руководстве красно-белых пока не определились с кандидатурой нового главного тренера, с учетом мнения которого будут подбираться потенциальные новички. Однако в «Спартаке», как сообщается, активно следят за Мухиным.

В марте Мухин был впервые вызван в сборную России.