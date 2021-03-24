ГлавнаяНовости

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Мухин может перейти в «Спартак»

24 марта 2021, 19:40

Полузащитник Максим Мухин может перейти из «Локомотива» в «Спартак».

Агент хавбека Вадим Шпинев уже несколько раз посещал офис «Спартака».

На данный момент «Локо» ведет переговоры с 19-летним игроком о продлении контракта. В действующем соглашении Мухина с клубом есть опция выкупа за 15 млн рублей, о чем сообщал журналист Сергей Егоров.

Источник утверждает, что представители Мухина уже отказались подписывать с «Локомотивом» контракт с зарплатой 1 млн рублей в месяц, так как рассчитывают получить большую сумму от перехода Мухина в «Спартак».

Отмечается, что в руководстве красно-белых пока не определились с кандидатурой нового главного тренера, с учетом мнения которого будут подбираться потенциальные новички. Однако в «Спартаке», как сообщается, активно следят за Мухиным.

В марте Мухин был впервые вызван в сборную России.

Все новости
В «Рубине» отреагировали на слухи об интересе «Милана» и «Ювентуса» к Хвиче
03 апреля Комментарии7
Мостовой — об интересе «Барселоны» к Шапи: «Отличный пиар ход!»
03 апреля Комментарии3
Арустамян: «Хвича ведёт переговоры с „Миланом“ и „Ювентусом“»
03 апреля Комментарии14
В «Спартаке» опровергли слухи об интересе к хавбеку «Фенербахче» Туфану
03 апреля Комментарии4
Агент: «„Краснодару“ не был интересен трансфер Шапи в „Барселону“»
03 апреля Комментарии21
Гендир «Рубина» — о продаже Хвичи: «В этом деле нельзя делать фальстарт»
03 апреля Комментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
13 RUS
13 RUS
25 марта в 08:00
Опять эти агенты 46
kinderpingui
kinderpingui ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
25 марта в 07:39, ред.
Вот болельщику зенита про скупку всего и вся - вообще лучше молчать в тряпочку !
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
25 марта в 00:47
Пускай мухой мимо пролетает
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ SHMEL258 (раскрыть)
25 марта в 00:42
В точку
bsww
bsww ответ Константин Белых (раскрыть)
24 марта в 23:26
Раз вопрос к знатокам, то отвечает "магистр" или кто он там Что? Где? Когда? Алесь Мухин
Шуnя771
Шуnя771
24 марта в 21:44
Век футболиста не всегда длинный...

Торг уместен.
SHMEL258
SHMEL258
24 марта в 21:08
Рыночная экономика однако, сопливый юнец, науськаный агентами, отказывается подписывать контракт с клубом, воспитавшем его и сдплавшем футболистом, за ЛЯМ в месяц!!! Половина России была бы рада зарплате в 20 раз меньше. Я не виню этого недоросля, время такое, сами так построили свою страну... А юристам клубов хочется пожелать грамотно составлять контракты....
За адекватность
За адекватность
24 марта в 20:52
На том и стоим (если конечно не утятина). Научился попадать по мячу, молодой, перспективный и главное нужный паспорт имеется и нас уже миллион в месяц не устраивает. Давайте условно пять или свалим в другой клуб. Выбил пять, жизнь удалась, хожу до футбольной пенсии в вечно перспективных и подающих надежды. А не будь лимита, послали бы куда подальше и взяли бы условно у Селюка такого же молодого и перспективного афроамериканца, который будет землю грызть также условно за бесплатный комплексный обед. Как всегда личное мнение.
Little Caprice
Little Caprice
24 марта в 20:49
Интересно, а журналюги сами читали содержание "меморандума о развитии молодёжи", который на днях же в интернет и выложили? Если бы читали, то такого бы не выдумали :)
Константин Белых
Константин Белых ответ kts99 (раскрыть)
24 марта в 20:37
Очередной супертоп РПЛ-до подписания нового контракта. Бакаев очередной или Урунов в Луи Виттоне ..
beefs
beefs
24 марта в 20:33
Спартак опять собирает сливки...
makkie
makkie
24 марта в 20:15, ред.
Интересный опорник, кстати.
Но больше похоже на игры агента Шпинева с целью продлить контракт своего клиента с Локо.
Константин Белых
Константин Белых
24 марта в 20:06
Я извиняюсь но хочу спросить знатоков.1. Кто такой Мухин. 2. Что он такого из себя представляет чтобы попасть в сборную страны и Спартак его переманивал из Локомотива.
kts99
kts99
24 марта в 20:02
Мухин кто это
Вoлхв
Вoлхв
24 марта в 20:00
Ну пока еще рано что то прогнозировать и рассуждать...
d_fincher
d_fincher
24 марта в 19:59
Игрок сборной в 19 лет? Однозначно нужен.
Трезвый повар
Трезвый повар
24 марта в 19:57
Мухин игрок сборной России)) Его можно так назвать если он хотя бы раз выйдет в составе сборной
Сп62
Сп62 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
24 марта в 19:57
Дело будет(если будет) только летом. Чемпионат уже закончится.
Союзник противников
Союзник противников
24 марта в 19:51
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    24 марта в 19:50
    Лучший в России спартаковский спортинтернат в действии ;)
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    24 марта в 19:44
    Пообещать и жениться совершенно разные понятия.
    А Носсссссссссссссстардамусов на ух и в музей.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    24 марта в 19:41
    Народные ослабляют соперников...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100