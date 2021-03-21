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Три клуба РПЛ проявляют интерес к Черышеву

21 марта 2021, 21:33

Полузащитник Денис Черышев может покинуть «Валенсию».

Как сообщается, интерес к футболисту проявляют топ-клубы РПЛ. В подписании хавбека заинтересованы «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив». «Валенсия» будет готова отпустить Черышева за 5 млн евро.

Напомним, что в сентябре прошлого года «Краснодар» уже предпринимал попытки оформить переход Черышева.

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Все комментарии
quinn-se
quinn-se
22 марта в 14:22
На данный момент Спартаку уж точно такого "счастья" не надо, своих хватает, спасибо)
Сп62
Сп62
22 марта в 12:14
Я думаю, что в Испании долго держать лавочника не будут. Как только он станет не нужен, сразу выставят на трансфер и уже не за 5 лямов, а гораздо меньше.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
22 марта в 08:57
Вот что паспорт делает, хрусталь за 5 лямов продают.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 марта в 02:47, ред.
Парню 4-й десяток....
Самое время подумать о хорошем контракте ...
РПЛ - кладезь шикарных контрактов на закате карьер...

Своих надо воспитывать....
Как Зенит...
Взяли и привезли парнишку несмышленного...Из Каталонии....И воспитали....
Теперь настолько крут что его вообще никто не видит ..)))
Я слышал...Что если кто однажды побывал в лазарете Зенита тот в 6-ти звездочном отеле будет чувствовать себя неуютно
.
Gahi
Gahi
21 марта в 23:55
Прошло полгода как Краснодар в сентябре пытался подписать Черышева, а до этого он отказал Спартаку, Зениту и ЦСКА. Хотя клуб и выставил его на трансфер, чтобы разгрузить платёжную ведомость. Однако Денис был против того, чтобы покидать Валенсию, и против того, чтобы возвращаться в РПЛ. А хотел остаться в Испании и продолжать играть в Ла Лиги. Будет ли после этого какой-то толк от футболиста у которого нет желания играть в РПЛ. Удачи
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
21 марта в 23:29
Одного лечили -лечили ,лечили-лечили ,да и не вылечили ! Продали в Италию ! Теперь там долечивается ! И сейчас заплатить 5 лямов ,чтобы лечить ещё одного ? Думаю ,достаточно ! Уж лучше мы к вам !!! ))))
SHMEL258
SHMEL258
21 марта в 22:54
Такой же как Кокорин, талантливый, но хрустальный.
stanichnik
stanichnik
21 марта в 22:50
Спартак, наученный горьким опытом подписанием не так давно в свои ряды Кокорина, в ряд ли снова станет наступать на грабли и согласится на контракт еще с одним вечно больным футболистом.
mihaluch
mihaluch
21 марта в 22:14
А у него спросили хочет ли он в Россию.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ beefs (раскрыть)
21 марта в 21:56
Практически второй Дзагоев и возраст почти такой же. 20% сезона играет - 80% лечится. Да и вряд ли он из Испании поедет в РПЛ.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
21 марта в 21:56
Зачем он тут нужен?
Союзник противников
Союзник противников ответ beefs (раскрыть)
21 марта в 21:52
Если кто-то купит,то получит подсадную утку.
Союзник противников
Союзник противников
21 марта в 21:52
Неужели есть клубы,способные заплатить 5 млн за многократно битый хрусталь???
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
21 марта в 21:51
    Ironigor
    Ironigor
    21 марта в 21:47
    Хотеть конечно не кто не запрещает, да только кто за нег сейчас их даст ??? Зная о том ,что он постоянно находится в лазарете . Я думаю это большой риск . Конечно желаю Денису здоровья и доиграть спокойно у себя на родине. Всем добра!!!
    Legend 6
    Legend 6
    21 марта в 21:36
    Вот зачем он Краснодару? Игрок не плохой, но у Краснодара и без него полный лазарет.
    sv_1969
    sv_1969
    21 марта в 21:35
    Игрок неплохой , но травмы....
    beefs
    beefs
    21 марта в 21:34
    Черышев уже подбитая утка...
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