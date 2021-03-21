Три клуба РПЛ проявляют интерес к Черышеву

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21 марта 2021, 21:33

Полузащитник может покинуть «Валенсию».

Как сообщается, интерес к футболисту проявляют топ-клубы РПЛ . В подписании хавбека заинтересованы «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив». «Валенсия» будет готова отпустить Черышева за 5 млн евро.

Напомним, что в сентябре прошлого года «Краснодар» уже предпринимал попытки оформить переход Черышева.