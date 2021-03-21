Три клуба РПЛ проявляют интерес к Черышеву

Полузащитник Денис Черышев может покинуть «Валенсию».
Как сообщается, интерес к футболисту проявляют топ-клубы РПЛ. В подписании хавбека заинтересованы «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив». «Валенсия» будет готова отпустить Черышева за 5 млн евро.
Напомним, что в сентябре прошлого года «Краснодар» уже предпринимал попытки оформить переход Черышева.
Самое время подумать о хорошем контракте ...
РПЛ - кладезь шикарных контрактов на закате карьер...
Своих надо воспитывать....
Как Зенит...
Взяли и привезли парнишку несмышленного...Из Каталонии....И воспитали....
Теперь настолько крут что его вообще никто не видит ..)))
Я слышал...Что если кто однажды побывал в лазарете Зенита тот в 6-ти звездочном отеле будет чувствовать себя неуютно
.
Самое время подумать о хорошем контракте ...
РПЛ - кладезь шикарных контрактов на закате карьер...
Своих надо воспитывать....
Как Зенит...
Взяли и привезли парнишку несмышленного...Из Каталонии....И воспитали....
Теперь настолько крут что его вообще никто не видит ..)))
Я слышал...Что если кто однажды побывал в лазарете Зенита тот в 6-ти звездочном отеле будет чувствовать себя неуютно
.
в Зенит его они любят бракованных покупать ,тем более игрок сборной
в Зенит его они любят бракованных покупать ,тем более игрок сборной