ГлавнаяНовости

Дзюба: «Посвящаю гол Мальте маме. Она попросила забить на её день рождения»

26 марта 2021, 12:53
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба сообщил, что гол, который он забил в матче квалификации чемпионата мира 2022 года с Мальтой (3:1), посвящает маме.

Разыграли комбинацию классно. Мне удалось завершить. Боялся офсайда, не знали, есть ли VAR. Оказалось, что нет, вообще супер. Ну и на повторе видно, что офсайда нет. Так что Франция забила из офсайда, а мы нормально забили.

Посвящаю гол маме. Мамочка, с днём рождения тебя. Накануне у неё был день рождения, и она попросила забить гол. Мама, я выполнил, поздравляю тебя ещё раз.

Все новости
«Химки» в конце апреля проведут переговоры по поводу Мирзова и Идову
Сегодня, 11:35 Комментарии0
Еркин рассказал, почему отказался от полиграфа
Сегодня, 11:21 Комментарии2
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии8
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии7
Семак отреагировал на слухи о возможном уходе Дриусси и Азмуна
Сегодня, 09:29 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77
26 марта в 14:51
Мальте забить не каждый может)Подарок имеет двойную ценность
Qatar Airways
Qatar Airways
26 марта в 14:45
Посмотрев знаменитое видео с сыном, мама вычеркнула его из завещания и попросила забить на её день рождения...
Мозг в отличии от рук Артёмка не тренирует, поэтому понял её просьбу как смог.
Futurista
Futurista
26 марта в 14:02
Гол Мальте так себе подарок...ну хоть что то...
Остапчук 67
Остапчук 67
26 марта в 13:50
А вот за это молодец...
Мessi 10
Мessi 10
26 марта в 13:49
Она попросила ЗАБИТЬ на ее день рождения... ты не так понял.
LOpp
LOpp
26 марта в 13:42
к сожалению, у Дзюбы мамы день рождения, бывает раз в году.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 марта в 13:27
Почему я плачу после каждого коментария Дзюбы!?
Ironigor
Ironigor
26 марта в 13:16
Ай да сынуля, молодец!!! Ручки шаловливые !!!
Шуnя771
Шуnя771
26 марта в 13:11
Опубликуйте номер телефона мамы - будем её просить перед каждой игрой, чтобы позвонила своему сыночку с просьбой закатить голешник оппонентам)
drug01
drug01
26 марта в 13:08
Вот бы так всегда и всем....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 марта в 13:07
А вот здесь Артемий просто красавчик!
Союзник противников
Союзник противников
26 марта в 13:04
Святое дело.Хотя публичность тут ни к чему.Позвони и скажи ей "вживую",а шоуменить будешь в посвящении очередного гола Миллеру.
Q-J-G
Q-J-G
26 марта в 12:59
.....и она попросила забить гол. Мама, я выполнил....

Обращаюсь к маме Артёма:
Попросите Артёма забить гол в матче со Словенией и Словакией!
STVA 1
STVA 1
26 марта в 12:56
Маме здоровья !А Францию то зачем приплел)))
shlomo
shlomo
26 марта в 12:54
Ну хоть тут оказался мужиком и при понятии...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100