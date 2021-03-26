Дзюба: «Посвящаю гол Мальте маме. Она попросила забить на её день рождения»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба сообщил, что гол, который он забил в матче квалификации чемпионата мира 2022 года с Мальтой (3:1), посвящает маме.
Разыграли комбинацию классно. Мне удалось завершить. Боялся офсайда, не знали, есть ли VAR. Оказалось, что нет, вообще супер. Ну и на повторе видно, что офсайда нет. Так что Франция забила из офсайда, а мы нормально забили.
Посвящаю гол маме. Мамочка, с днём рождения тебя. Накануне у неё был день рождения, и она попросила забить гол. Мама, я выполнил, поздравляю тебя ещё раз.
Мозг в отличии от рук Артёмка не тренирует, поэтому понял её просьбу как смог.
Мозг в отличии от рук Артёмка не тренирует, поэтому понял её просьбу как смог.
Обращаюсь к маме Артёма:
Попросите Артёма забить гол в матче со Словенией и Словакией!
Обращаюсь к маме Артёма:
Попросите Артёма забить гол в матче со Словенией и Словакией!