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Тикнизян: «В матче с Францией мы покажем своё истинное лицо»

26 марта 2021, 12:23
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)4 : 1Логотип футбольный клуб Исландия (до 21)Исландия (до 21)Матч завершен

Полузащитник ЦСКА и молодёжной сборной России Наир Тикнизян поделился мыслями после победы в матче первого тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21 с Исландией (4:1).

Я думаю, легких матчей на этом групповом этапе не будет. Несмотря на то, что мы играли со сборной Исландии, не умаляя их достоинств, команда двигалась очень организованно и в некоторых эпизодах нам было тяжело справляться с их прессингом и давлением. Но, слава богу, результат на нашей стороне, мы одержали хорошую победу. Крупного счёта никто не ожидал, но мы все готовились и были настроены, и я думаю, результат это показал.

Матч с Францией – это проверка на прочность. В этой игре мы покажем своё истинное лицо, на что мы способны. Поэтому мы радуемся, а потом сразу начинаем готовиться.

Каждый, кто был на поле, был лучшим. Я бы очень сильно хотел отметить Арсена Захаряна. Парню всего 18 лет, а он сегодня сделал два результативных действия. Я в свои 18 лет ещё в академии играл, поэтому желаю Арсену продолжать так же. Он может рассчитывать на мою поддержку, на поддержку любого в нашей команде, поэтому он большой молодец.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
26 марта в 16:29, ред.
Если Францию победят, то не только пройдут в финальную часть, но и отстегнут одного из записных фаворитов турнира. Мотивация на матч должна быть запредельная. Причем, у обеих сборных. Интересный матч будет, нужно не пропустить. А Тикнизян вчера молодцом был! Кстати, по версии UEFA его назвали лучшим игроком матча.
112910415
112910415
26 марта в 13:46
обязывающие слова получились, это лишнее
Шуnя771
Шуnя771
26 марта в 13:38, ред.
Такое ощущение, что началось шапкозакидательство...

Обычно такие настроения заканчивались жесточайшими порками...


Удачи молодёжке.
КЭТиК
КЭТиК
26 марта в 13:09
Действительно матч скажет о многом.
Союзник противников
Союзник противников
26 марта в 13:02
Фраза многообещающая,но двусмысленная.Хорошо,если бы мы увидели действительно ЛИЦО,а не искажённую страданием РОЖУ.
Q-J-G
Q-J-G
26 марта в 12:58
Главное, чтобы после матча лицо было радостное, а не печальное...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
26 марта в 12:52, ред.
А вот тут я реально стал переживать за результат матча...
Может наших изолировать от общества, что бы зря языком не болтали.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
26 марта в 12:43
Зачем много говорить, покажите!!!
LOpp
LOpp
26 марта в 12:35
типо продуете?
Франция будет очень злая, после поражения Дании. Не легко нашим придется. Удачи!
beefs
beefs
26 марта в 12:27
желаем молодежи достойно сыграть с Францией...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 марта в 12:25
Слова не мальчика ,но мужа!
asraeil
asraeil
26 марта в 12:23
Пусть все у вас получится...пока просто слов нет ..молодцы!!!!!
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