Тикнизян: «В матче с Францией мы покажем своё истинное лицо»

Полузащитник ЦСКА и молодёжной сборной России поделился мыслями после победы в матче первого тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21 с Исландией (4:1).

Я думаю, легких матчей на этом групповом этапе не будет. Несмотря на то, что мы играли со сборной Исландии, не умаляя их достоинств, команда двигалась очень организованно и в некоторых эпизодах нам было тяжело справляться с их прессингом и давлением. Но, слава богу, результат на нашей стороне, мы одержали хорошую победу. Крупного счёта никто не ожидал, но мы все готовились и были настроены, и я думаю, результат это показал.

Матч с Францией – это проверка на прочность. В этой игре мы покажем своё истинное лицо, на что мы способны. Поэтому мы радуемся, а потом сразу начинаем готовиться.

Каждый, кто был на поле, был лучшим. Я бы очень сильно хотел отметить Арсена Захаряна. Парню всего 18 лет, а он сегодня сделал два результативных действия. Я в свои 18 лет ещё в академии играл, поэтому желаю Арсену продолжать так же. Он может рассчитывать на мою поддержку, на поддержку любого в нашей команде, поэтому он большой молодец.