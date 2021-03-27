Италия лишилась трёх игроков перед матчами с Болгарией и Литвой

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27 марта 2021, 03:54

Сборная Италии лишилась трёх футболистов в преддверии отборочных матчей ЧМ -2022 с Болгарией и Литвой.

Сообщается, что «Скуадра Адзурре» не смогут помочь форварды «Сассуоло» и , а также защитник «Ювентуса» .

Первые два игрока не примут участия в обеих встречах из-за проблем со здоровьем. Отсутствие Кьеллини в матчах является мерой предосторожности, учитывая недавние травмы футболиста и напряжённый график этого сезона.

Напомним, Берарди успел отличиться забитым мячом в матче с Северной Ирландией (2:0).