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Италия лишилась трёх игроков перед матчами с Болгарией и Литвой

27 марта 2021, 03:54
БолгарияЛоготип футбольный клуб Болгария0 : 2Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Сборная Италии лишилась трёх футболистов в преддверии отборочных матчей ЧМ-2022 с Болгарией и Литвой.

Сообщается, что «Скуадра Адзурре» не смогут помочь форварды «Сассуоло» Доменико Берарди и Франческо Капуто, а также защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

Первые два игрока не примут участия в обеих встречах из-за проблем со здоровьем. Отсутствие Кьеллини в матчах является мерой предосторожности, учитывая недавние травмы футболиста и напряжённый график этого сезона.

Напомним, Берарди успел отличиться забитым мячом в матче с Северной Ирландией (2:0).

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 марта в 08:17
Потеря но и соперники не топовые.
asraeil
asraeil
27 марта в 07:42
Плохие новости...ну играть есть кому...
ЮЗИК
ЮЗИК
27 марта в 07:13
Должны справится без них, покопайтесь в резерве
Али Самаркандский
Али Самаркандский
27 марта в 04:25
Потеря потерь Выздоровления
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