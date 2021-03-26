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Карвахаль скоро вернётся в общую группу «Реала»

26 марта 2021, 23:40

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль продолжает восстанавливаться после травмы.

Футболист уже приступил к тренировкам на поле и работал с мячом. Планируется, что испанец вернется в общую группу после паузы на матчи сборных.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
27 марта в 17:02, ред.
Новость действительно хорошая. Карвахаль один из ключевых игроков основы. Васкес старался изо всех сил нивелировать отсутствие Карвахаля, но на 100 % у него это не получалось.
Будем надеяться что к ЛЧ сможет набрать форму...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 марта в 01:43
Отличная новость,ждём на поле!
Ironigor
Ironigor
26 марта в 23:47
Ждемссс скорейшего выздоровления!!!
Gahi
Gahi
26 марта в 23:47
Это хорошая новость, особенно когда впереди важные матчи. Удачи
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