Карвахаль скоро вернётся в общую группу «Реала»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль продолжает восстанавливаться после травмы.
Футболист уже приступил к тренировкам на поле и работал с мячом. Планируется, что испанец вернется в общую группу после паузы на матчи сборных.
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль продолжает восстанавливаться после травмы.
Футболист уже приступил к тренировкам на поле и работал с мячом. Планируется, что испанец вернется в общую группу после паузы на матчи сборных.
Будем надеяться что к ЛЧ сможет набрать форму...
Будем надеяться что к ЛЧ сможет набрать форму...