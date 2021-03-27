Рэшфорд и Сака не помогут Англии в матчах с Албанией и Польшей

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27 марта 2021, 01:34

Сборная Англии лишилась двух игроков в преддверии матчей отборочного этапа ЧМ -2022 с Албанией и Польшей.

Как сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии, нападающий «Манчестер Юнайтед» не успел восстановиться к играм сборной после травмы стопы и продолжит реабилитацию в расположении своего клуба. Сборной Англии также не сможет помочь вингер «Арсенала» , испытывающий проблемы с подколенным сухожилием.

Напомним, недавно травму получил полузащитник «Челси» и сборной Франции Нголо Канте.