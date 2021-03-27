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Рэшфорд и Сака не помогут Англии в матчах с Албанией и Польшей

27 марта 2021, 01:34
АлбанияЛоготип футбольный клуб Албания0 : 2Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Сборная Англии лишилась двух игроков в преддверии матчей отборочного этапа ЧМ-2022 с Албанией и Польшей.

Как сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии, нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не успел восстановиться к играм сборной после травмы стопы и продолжит реабилитацию в расположении своего клуба. Сборной Англии также не сможет помочь вингер «Арсенала» Бакайо Сака, испытывающий проблемы с подколенным сухожилием.

Напомним, недавно травму получил полузащитник «Челси» и сборной Франции Нголо Канте.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 марта в 08:12
Лично меня англосаксы мало интересуют.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
27 марта в 07:00
Здоровья Маркусу, надеюсь к играм МЮ поправится
ДАША Д
ДАША Д
27 марта в 06:48
С Польшей это критично.
Остапчук 67
Остапчук 67
27 марта в 01:41
Польша опасный соперник
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 марта в 01:39
Жаль что Рэшфорда не увидим!
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