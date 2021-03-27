Рэшфорд и Сака не помогут Англии в матчах с Албанией и Польшей

Сборная Англии лишилась двух игроков в преддверии матчей отборочного этапа ЧМ-2022 с Албанией и Польшей.
Как сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии, нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не успел восстановиться к играм сборной после травмы стопы и продолжит реабилитацию в расположении своего клуба. Сборной Англии также не сможет помочь вингер «Арсенала» Бакайо Сака, испытывающий проблемы с подколенным сухожилием.
Напомним, недавно травму получил полузащитник «Челси» и сборной Франции Нголо Канте.