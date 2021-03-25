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Фати может пропустить остаток сезона, ему потребуется ещё одна операция

25 марта 2021, 09:36

Нападающий «Барселоны» Анссумане Фати продолжает восстанавливаться после травмы.

В ноябре прошлого года футболист перенёс операцию на мениске. Ожидалось, что форвард вернётся на поле 10 марта (к матчу с ПСЖ), однако в феврале игроку пришлось пройти дополнительный курс лечения.

Как сообщается, мениск Фати не заживает, поэтому нападающему может потребоваться ещё одна операция, из-за которой он пропустит оставшуюся часть сезона.

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Q-J-G
Q-J-G
25 марта в 10:28, ред.
Самый молодой дебютант "Барселоны" за последние 78 лет!
Самый молодой дебютант сборной Испании с 1936 года!
Дебютировал за сборную в 17 лет!

В первых же играх за "Барселону" был один из лучших в составе "Барселоны".

Печальнее всего, что у Фати был двойной перелом правой ноги в 2015 году в матче против "Эспаньола", и вот теперь снова очередная травма, очередная операция....

Здоровья Фати, и будем надеяться, что всё закончится благополучно и мы снова увидим Фати в составе "Барселоны" и сборной Испании!
DXTK
DXTK
25 марта в 09:53
а вот представте себе если Фати закончит с футболом ........... вот что может делать молодой футболист закончивший карьеру из-за травмы......конечно такой вариант.......пагубно может отразится на барселоне ведь он будущая надежда клуба........
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 марта в 09:38
Ещё одна,потом ещё одна,здоровья ему
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