Фати может пропустить остаток сезона, ему потребуется ещё одна операция

Нападающий «Барселоны» Анссумане Фати продолжает восстанавливаться после травмы.
В ноябре прошлого года футболист перенёс операцию на мениске. Ожидалось, что форвард вернётся на поле 10 марта (к матчу с ПСЖ), однако в феврале игроку пришлось пройти дополнительный курс лечения.
Как сообщается, мениск Фати не заживает, поэтому нападающему может потребоваться ещё одна операция, из-за которой он пропустит оставшуюся часть сезона.
Самый молодой дебютант сборной Испании с 1936 года!
Дебютировал за сборную в 17 лет!
В первых же играх за "Барселону" был один из лучших в составе "Барселоны".
Печальнее всего, что у Фати был двойной перелом правой ноги в 2015 году в матче против "Эспаньола", и вот теперь снова очередная травма, очередная операция....
Здоровья Фати, и будем надеяться, что всё закончится благополучно и мы снова увидим Фати в составе "Барселоны" и сборной Испании!
Самый молодой дебютант сборной Испании с 1936 года!
Дебютировал за сборную в 17 лет!
В первых же играх за "Барселону" был один из лучших в составе "Барселоны".
Печальнее всего, что у Фати был двойной перелом правой ноги в 2015 году в матче против "Эспаньола", и вот теперь снова очередная травма, очередная операция....
Здоровья Фати, и будем надеяться, что всё закончится благополучно и мы снова увидим Фати в составе "Барселоны" и сборной Испании!