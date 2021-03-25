Фати может пропустить остаток сезона, ему потребуется ещё одна операция

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25 марта 2021, 09:36

Нападающий «Барселоны» продолжает восстанавливаться после травмы.

В ноябре прошлого года футболист перенёс операцию на мениске. Ожидалось, что форвард вернётся на поле 10 марта (к матчу с ПСЖ ), однако в феврале игроку пришлось пройти дополнительный курс лечения.

Как сообщается, мениск Фати не заживает, поэтому нападающему может потребоваться ещё одна операция, из-за которой он пропустит оставшуюся часть сезона.