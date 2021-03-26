Канте получил травму и не поможет Франции в матчах с Казахстаном и Боснией

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26 марта 2021, 02:08

Полузащитник «Челси» и сборной Франции получил повреждение подколенного сухожилия левого бедра в отборочном матче ЧМ -2022 с Украиной (1:1) и выбыл из строя национальной команды.

Как сообщает пресс-служба Французской федерации футбола, хавбек не сможет принять участие в предстоящей встрече с Казахстаном, а также матче против Боснии и Герцеговины, и вернётся в расположение «Челси».

Отмечается, что тренерский штаб сборной не будет вызывать другого футболиста на замену Канте.