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Канте получил травму и не поможет Франции в матчах с Казахстаном и Боснией

26 марта 2021, 02:08
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Полузащитник «Челси» и сборной Франции Нголо Канте получил повреждение подколенного сухожилия левого бедра в отборочном матче ЧМ-2022 с Украиной (1:1) и выбыл из строя национальной команды.

Как сообщает пресс-служба Французской федерации футбола, хавбек не сможет принять участие в предстоящей встрече с Казахстаном, а также матче против Боснии и Герцеговины, и вернётся в расположение «Челси».

Отмечается, что тренерский штаб сборной не будет вызывать другого футболиста на замену Канте.

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Все комментарии
azkan
azkan
26 марта в 11:58
Только только набрал форму... жаль.
Выступать за сборную своей страны каждый спортсмен должен считать за честь.
Но иногда есть проходные игры (не с Украиной), можно ставить молодежь или второй состав. Чтобы сберечь лидеров.
В который раз со сборов клубы получают травмрованных игроков((
Ozabot
Ozabot
26 марта в 10:21
Хана сборной Франции )
Мысыктар
Мысыктар
26 марта в 09:55
зае эти сборные
ДСА
ДСА
26 марта в 06:54
В Челси все плюются на игры сборных, только игроков выводят из строя.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
26 марта в 03:37
С Боснией еще согласен. Он может пропустить, вот с Казахстаном это проблемная потеря. Не уверен в полодительном исходе игры доя Франции без Нголо.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
26 марта в 02:15
Есть кем заменить.
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