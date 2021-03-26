Канте получил травму и не поможет Франции в матчах с Казахстаном и Боснией

Полузащитник «Челси» и сборной Франции Нголо Канте получил повреждение подколенного сухожилия левого бедра в отборочном матче ЧМ-2022 с Украиной (1:1) и выбыл из строя национальной команды.
Как сообщает пресс-служба Французской федерации футбола, хавбек не сможет принять участие в предстоящей встрече с Казахстаном, а также матче против Боснии и Герцеговины, и вернётся в расположение «Челси».
Отмечается, что тренерский штаб сборной не будет вызывать другого футболиста на замену Канте.
Выступать за сборную своей страны каждый спортсмен должен считать за честь.
Но иногда есть проходные игры (не с Украиной), можно ставить молодежь или второй состав. Чтобы сберечь лидеров.
В который раз со сборов клубы получают травмрованных игроков((
Выступать за сборную своей страны каждый спортсмен должен считать за честь.
Но иногда есть проходные игры (не с Украиной), можно ставить молодежь или второй состав. Чтобы сберечь лидеров.
В который раз со сборов клубы получают травмрованных игроков((