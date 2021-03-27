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Д. Билялетдинов: «Игра сборной России не понравилась совсем»

27 марта 2021, 21:43
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал победу национальной команды в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении (2:1).

Победа — это всегда хорошо, но игра не понравилась совсем. Во всех компонентах проблемы. Не знаю, почему так сложился матч, но словенцы закрыли нас на своей половине поля и не давали ничего сделать последние 30 минут. Думаю, для нашей команды такая концовка недопустима.

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Все комментарии
galem72
galem72
28 марта в 10:01
Да ладно! зюбка своем дублем всех затмил и влюбил в свою игру. ))
13 RUS
13 RUS
28 марта в 08:19
Володька знатно отлизал))
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
27 марта в 23:32, ред.
А где там игра была, где что было в игре!
Иличича видел, гол прекрасный, все действия полезны и рациональны. Техника и понимание игры - все при нем.
А наши? Ни у кого не увидел того, что показывал Иличич. Спасибо, что удача была на нашей стороне...
Стиль, почерк команды- где все это? Есть подъем ,энтузиазм, но игры я не увидел. Получил футболист мяч, покрутился, посмотрел туда-сюда и пас назад. Быстро играть и думать, бежать вперед моментально с мячом, нагло лезть в штрафную,в обводку- этого я не увидел. А с топ-5 как играть будем? Типа того, что ,,враг не пройдет", мол, костьми ляжем и прочее.
При Хиддинге играли матчи некоторые так, что казалось, эта игра будущего, бравшая и мастерством, и сыгранностью, и новыми футбольными идеями.
Аршавин и компания ИГРАЛИ!.
Словения с вратарем Облоком и Иличичем ,если честно, могла ,при удачном расположении звезд, и победить, и вничью сыграть.
И еще: Словения выглядела более организованной командой, чем наша, хотя и проиграла.
Дальше будет ооочень тяжело.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 марта в 22:12
Главное дзюбе понравилось, да, ещё гена восхищался по телеку.
Александр Рябов
Александр Рябов
27 марта в 22:08
К сожалению, исполнителей у нас не так много. Каждая замена на ослабление была. Нужно Саламычу уже к молодёжке присматриваться побольше. Там надо резервы выискивать.
Caniggia
Caniggia
27 марта в 22:08
Безусловно, есть масса вопросов по составу сборной и по игре. Но когда достигается нужный результат, то всё это становится лирикой. Мы потом и кровью заработали 3 очка и это главное. Всех с победой и готовимся к Словакии. Там будет ещё тяжелее.
asraeil
asraeil
27 марта в 22:00
Ну как говориться, лучше так, чем как осенью....
shlomo
shlomo
27 марта в 21:56
Ну что.... Дзюба красавчик, второй гол чисто на своем "горбе" вывез, Головин тоже (но только местами) хорош передачи волшебные, но нашим надо до него ещё дорасти и понимать что он может такие передачи выдавать, обороняться как не умели так и не умеют, только последние 5 минут понравились когда забрали мяч и не давали его Словенцам, Шунину тоже минус за матч, создавал не нужную панику на ровном месте, прям как по молодости в Динамо, в таких матчах это недопустимо..... Илич впечатлил, проникал в штрафную как нож в масло, ну а гол шедевр, у нас точно такую банку на классе никто забить не может.... по итогу похвалить всю сборную с Усатым во главе конечно НУЖНО, очень у сложного и неудобного соперника взяли 3 очка, в такой группе это прям на вес золота, а хейтеры пусть на кухне отмазки придумывают почему Словения, которая Хорватов обыграла даже ничью не смогла увезти....
ЮЗИК
ЮЗИК
27 марта в 21:49
Согласен с Динияром, игры нет, а очки потихоньку набераем
Ironigor
Ironigor
27 марта в 21:49
Тебе то да, ты то Ого-го !!!
Djebrael
Djebrael
27 марта в 21:47
Три очка есть три очка.....и они в нашей копилке! .... игра сборной конечно вызывает много вопросов..... но ведь других игроков у нас сейчас к сожалению нет и пока не будет..... да и талантливая молодёжь способная оживить и усилить игру сейчас занята в другом турнире..... так что для тех кто сегодня играл результат и содержание игры вполне себе хороши..... с победой всех кому не безразлична наша сборная!
Q-J-G
Q-J-G
27 марта в 21:44
Если результат нравится, игру можно простить.
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