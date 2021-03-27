Д. Билялетдинов: «Игра сборной России не понравилась совсем»

Бывший футболист сборной России прокомментировал победу национальной команды в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении (2:1).

Победа — это всегда хорошо, но игра не понравилась совсем. Во всех компонентах проблемы. Не знаю, почему так сложился матч, но словенцы закрыли нас на своей половине поля и не давали ничего сделать последние 30 минут. Думаю, для нашей команды такая концовка недопустима.