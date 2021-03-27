Д. Билялетдинов: «Игра сборной России не понравилась совсем»

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал победу национальной команды в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении (2:1).
Победа — это всегда хорошо, но игра не понравилась совсем. Во всех компонентах проблемы. Не знаю, почему так сложился матч, но словенцы закрыли нас на своей половине поля и не давали ничего сделать последние 30 минут. Думаю, для нашей команды такая концовка недопустима.
Иличича видел, гол прекрасный, все действия полезны и рациональны. Техника и понимание игры - все при нем.
А наши? Ни у кого не увидел того, что показывал Иличич. Спасибо, что удача была на нашей стороне...
Стиль, почерк команды- где все это? Есть подъем ,энтузиазм, но игры я не увидел. Получил футболист мяч, покрутился, посмотрел туда-сюда и пас назад. Быстро играть и думать, бежать вперед моментально с мячом, нагло лезть в штрафную,в обводку- этого я не увидел. А с топ-5 как играть будем? Типа того, что ,,враг не пройдет", мол, костьми ляжем и прочее.
При Хиддинге играли матчи некоторые так, что казалось, эта игра будущего, бравшая и мастерством, и сыгранностью, и новыми футбольными идеями.
Аршавин и компания ИГРАЛИ!.
Словения с вратарем Облоком и Иличичем ,если честно, могла ,при удачном расположении звезд, и победить, и вничью сыграть.
И еще: Словения выглядела более организованной командой, чем наша, хотя и проиграла.
Дальше будет ооочень тяжело.
Иличича видел, гол прекрасный, все действия полезны и рациональны. Техника и понимание игры - все при нем.
А наши? Ни у кого не увидел того, что показывал Иличич. Спасибо, что удача была на нашей стороне...
Стиль, почерк команды- где все это? Есть подъем ,энтузиазм, но игры я не увидел. Получил футболист мяч, покрутился, посмотрел туда-сюда и пас назад. Быстро играть и думать, бежать вперед моментально с мячом, нагло лезть в штрафную,в обводку- этого я не увидел. А с топ-5 как играть будем? Типа того, что ,,враг не пройдет", мол, костьми ляжем и прочее.
При Хиддинге играли матчи некоторые так, что казалось, эта игра будущего, бравшая и мастерством, и сыгранностью, и новыми футбольными идеями.
Аршавин и компания ИГРАЛИ!.
Словения с вратарем Облоком и Иличичем ,если честно, могла ,при удачном расположении звезд, и победить, и вничью сыграть.
И еще: Словения выглядела более организованной командой, чем наша, хотя и проиграла.
Дальше будет ооочень тяжело.