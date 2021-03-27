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Поздняков: «Гол, который забили словенцы, добавил интриги»

27 марта 2021, 20:41
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков оценил выступление национальной команды в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении (2:1).

Самое главное, команда сумела добиться нужного результата, хотя гол, который забили словенцы, добавил интриги и заставил нас нервничать весь второй тайм. Концовка выдалась беспокойной, но в целом наша команда контролировала игру. Дзюба молодец, показал качественный футбол, реализовал практически все моменты. Но вся борьба еще впереди, и я с нетерпением жду чемпионата Европы.

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beefs
beefs
27 марта в 20:51
все ждем и начинаем волноваться...
Вoлхв
Вoлхв
27 марта в 20:50
Ага ..... и нервов в концовке....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 марта в 20:50
Этот гол заставил нервничать!
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