Поздняков: «Гол, который забили словенцы, добавил интриги»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков оценил выступление национальной команды в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении (2:1).

Самое главное, команда сумела добиться нужного результата, хотя гол, который забили словенцы, добавил интриги и заставил нас нервничать весь второй тайм. Концовка выдалась беспокойной, но в целом наша команда контролировала игру. Дзюба молодец, показал качественный футбол, реализовал практически все моменты. Но вся борьба еще впереди, и я с нетерпением жду чемпионата Европы.