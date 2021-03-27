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Мостовой: «Мы всегда хорошо начинаем, а потом никуда не выходим»

27 марта 2021, 20:56
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу национальной команды в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении (2:1).

Победа над Словенией — хороший результат. Первый тайм был за нами — сказалось преимущество своего поля. Дзюба — лучший игрок матча, индивидуально забил два мяча, ему никто не помогал. Сделал всё сам. Во втором тайме думали лишь о том, как сохранить преимущество. После того как вышел Заболотный, игра впереди пропала. В это время словенцы стали давить, но мы дотерпели. Обороняться же всегда легче: садитесь в 8-9 человек в оборону и выбиваете мяч.

Что касается гола словенцев, в этом моменте нет вины Шунина, это полностью заслуга Иличича. В этой ситуации вряд ли кто-то смог бы оттуда так шикарно ударить. Первое место в группе — неплохо. Всё как обычно: мы всегда хорошо начинаем, потом проигрываем и никуда не выходим.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
27 марта в 21:20
Зачем вообще куда-то выходить? Для очередного позора?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
27 марта в 21:20
Выигрывать сражение, но проиграть войну тоже можем.
Если считать себя великим полководцем, делая важное лицо, как у индюка. Мне интересно есть ли план Б у тренерского штаба, кроме того, что если команда будет лететь, заменят "нацгероя" и в пекло бросят Соболя, или Заболотного? Не видно за счёт чего сборная может добавлять при неблагоприятном течении игры.
Ironigor
Ironigor
27 марта в 21:09
Добрый ты дядька Сашка .
Назло буржуазной Европе, выйдем и ещё кровушку попьём "доброжелателям" сборной России !!!
Мы духом Советским сильны !!!
С каждым матчем прибавлять будут !!!
Надеемся Верим и Ждём только Побед !!!☝✌✊✊
ВСЕМ ТОЛЬКО ДОБРА 💖 !!!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 марта в 21:07
Победа, есть победа,, а пытаться сглазить нашу сборную раньше времени не стоит, она и без этого может умудриться споткнуться на ровном месте. Есть мнение, что выходить в более сильную группу в Лиге Наций не было особого желания, а здесь невыход из группы - это фиаско. Пока можно просто порадоваться победой сборной России и завтра поболеть за молодежку.
DXTK
DXTK
27 марта в 21:06
Мостовой со своей сборной сравнил которая действительно никуда не выходила, а если и выходила без позора не возращалась.......
Q-J-G
Q-J-G
27 марта в 21:00
Будем надеяться, что выйдем...!
Leha-ha50
Leha-ha50
27 марта в 20:59
Не всегда мы хорошо начинаем.
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