Мостовой: «Мы всегда хорошо начинаем, а потом никуда не выходим»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу национальной команды в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении (2:1).

Победа над Словенией — хороший результат. Первый тайм был за нами — сказалось преимущество своего поля. Дзюба — лучший игрок матча, индивидуально забил два мяча, ему никто не помогал. Сделал всё сам. Во втором тайме думали лишь о том, как сохранить преимущество. После того как вышел Заболотный, игра впереди пропала. В это время словенцы стали давить, но мы дотерпели. Обороняться же всегда легче: садитесь в 8-9 человек в оборону и выбиваете мяч.

Что касается гола словенцев, в этом моменте нет вины Шунина, это полностью заслуга Иличича. В этой ситуации вряд ли кто-то смог бы оттуда так шикарно ударить. Первое место в группе — неплохо. Всё как обычно: мы всегда хорошо начинаем, потом проигрываем и никуда не выходим.