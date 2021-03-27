Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу сборной России над Словенией (2:1) в матче отбора к чемпионату мира 2022 года.

Поздравляю сборную с заслуженной победой. Очень хороший матч. Дзюба — один из лучших нападающих в России по игре в штрафной площади. Сегодня он это доказал. Великолепно сегодня играл. Плюс, он сегодня еще и смещался на фланги и напрягал еще и фланговых защитников. В моменте с первым голом я бы еще отметил Кузяева. Отдал такой пас в такой сложной ситуации.

Какие шансы выйти на чемпионат мира? Я бы сейчас от этом не думал. Мне нравится, как играет сборная, нравится их физическая готовность. Но сейчас нужно думать о следующем матче. Тем более, соперник [Словакия] непростой.