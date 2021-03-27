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Сёмин: «Дзюба — один из лучших в России по игре в штрафной площади»

27 марта 2021, 21:12
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу сборной России над Словенией (2:1) в матче отбора к чемпионату мира 2022 года.

Поздравляю сборную с заслуженной победой. Очень хороший матч. Дзюба — один из лучших нападающих в России по игре в штрафной площади. Сегодня он это доказал. Великолепно сегодня играл. Плюс, он сегодня еще и смещался на фланги и напрягал еще и фланговых защитников. В моменте с первым голом я бы еще отметил Кузяева. Отдал такой пас в такой сложной ситуации.

Какие шансы выйти на чемпионат мира? Я бы сейчас от этом не думал. Мне нравится, как играет сборная, нравится их физическая готовность. Но сейчас нужно думать о следующем матче. Тем более, соперник [Словакия] непростой.

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Все комментарии
Smoke Buddah
Smoke Buddah
28 марта в 10:09
Юрий Палыч, вы не шарите! А вот местные "знатоки" всё знают лучше вашего)
Futurista
Futurista ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
27 марта в 22:22
Я имел в виду нашего вратаря)...но там увы...
Futurista
Futurista
27 марта в 21:40, ред.
По игре в штрафной площади лучшим должен быть вратарь...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
27 марта в 21:39
Соперники выше уровнем среднего такой возможности не дадут ему. А пока остаётся радоваться нашим лучшим деревянным напом). Деваться некуда).
sv_1969
sv_1969
27 марта в 21:35
На счет физики Палыч загнул конечно)
beefs
beefs
27 марта в 21:18
как не прискорбно, но это так...
sir_Alex
sir_Alex
27 марта в 21:17
Не только в России, но и на всей планете!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 марта в 21:15
С этим не поспоришь...
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