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Червиченко: «Алексей Миранчук ходил пешком по полю а-ля Кокорин»

27 марта 2021, 21:35
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил выступление сборной России в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении (2:1).

Выиграли на тоненького. Миранчук вышел и оказался абсолютно не готов играть со сборной. Я думал, кто ходит пешком, увидел, что это Миранчук, и просто опешил. Сложилось впечатление, что он вышел походить пешком а-ля Кокорин. Может, они в Италии вирусом каким-то заражаются? Ушёл Головин, а вместе с ним ушла острота. Некому было сыграть на Дзюбу.

Отскочили – и хорошо, 2:1 – комфортный счёт для сборной России. Снова отличилась связка Семёнова и Кудряшова. Всё время было опасно, можно было нарваться на пенальти, несколько раз судья опасно свистел в нашу сторону.

Шунин не виноват в пропущенном голе, он просто не спас. Семёнов сбросил мяч игроку соперника, а Кудряшов был статистом и смотрел, как игрок сборной Словении забивает гол. Шунин — хороший вратарь, не пропускает то, что не должен. Но он не спасает, как это делает тот же Максименко в «Спартаке».

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
28 марта в 13:19
Да не суть, ситуация похожая. Рижский Сконто, к пример, был чемпионом Латвии с 1992 по 2004 годы, ещё раз выиграли чемпионат в 2010, а в 2016 клуб был признан банкротом.
Baggio R.
Baggio R. ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
28 марта в 12:13
Да полно в истории таких клубов. Свежий пример - МЮ после ухода Фергюсона.
Baggio R.
Baggio R. ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
28 марта в 01:02
Безусловно, Романцев ошибся, продав клуб не имеющему никакого отношения к футболу Червиченко, по инерции клуб ещё выиграл пару чемпионств и кубок, но оставшись единолично у руля, новый президент чуть не угробил команду (одна бромантановая история чего стоит). Так что связывать успехи с его именем не стоит, как и считать его экспертом, за которого он сейчас себя выдает, и воспринимать его слова серьезно.
Baggio R.
Baggio R. ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
27 марта в 23:50
Единственный трофей, выигранный Спартаком в период президентства Червиченко стал Кубок России 2003 (с 2000 по 2002 он был вице-президентом). Перед той игрой Романцев выступил с заявлением о деструктивной деятельности Червиченко и собственном уходе.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
27 марта в 23:22
Тогда деньги больше стоили в несколько раз примерно раз в 10
А Романцев провалился везде в тот сезон, понятное дело его уволили
RamonCSKA
RamonCSKA
27 марта в 23:20
Без Головина сборная совсем другая, он и прессингует и мяч вперед ведет и обостряет, мотор команды, Миранчук вышел свежий и ходил пешком, пешком прессинговал, пару отличных пасов он выдал, либо обленился, либо мстит стасу
По сути с уходом с поля Головина полузащитники пасовали друг другу , не зная как обострить игру вперед и уже Дзюба начал назад оттягиваться и в сторону фланга
Baggio R.
Baggio R. ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
27 марта в 22:46
А не смущает тот факт, что Романцева уволили уже при Червиченко?
Baggio R.
Baggio R. ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
27 марта в 22:18
Червиченко за пару лет так развалил Спартак, что на восстановление и ушли годы.
Александр Рябов
Александр Рябов
27 марта в 22:14
Тоже офигел от Миранчука. Вопрос - кем заменять Головина, когда его нет! Упрощать игру и закидывать на Дзюбу?..
Djebrael
Djebrael
27 марта в 22:08
Ну не его день....будем надеяться, что еще "блеснет"...
Futurista
Futurista ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
27 марта в 21:54
Сколько десятилетий понадобилось Зениту до Газпрома?)...и не сосчитаешь...
Futurista
Futurista
27 марта в 21:37
Кокорин: Ходил по полю?...Я вообще то на больничном...
sv_1969
sv_1969
27 марта в 21:37
Никчемный выдал свою порцию овна на вентилятор
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