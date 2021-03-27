Червиченко: «Алексей Миранчук ходил пешком по полю а-ля Кокорин»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил выступление сборной России в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении (2:1).

Выиграли на тоненького. Миранчук вышел и оказался абсолютно не готов играть со сборной. Я думал, кто ходит пешком, увидел, что это Миранчук, и просто опешил. Сложилось впечатление, что он вышел походить пешком а-ля Кокорин. Может, они в Италии вирусом каким-то заражаются? Ушёл Головин, а вместе с ним ушла острота. Некому было сыграть на Дзюбу.

Отскочили – и хорошо, 2:1 – комфортный счёт для сборной России. Снова отличилась связка Семёнова и Кудряшова. Всё время было опасно, можно было нарваться на пенальти, несколько раз судья опасно свистел в нашу сторону.

Шунин не виноват в пропущенном голе, он просто не спас. Семёнов сбросил мяч игроку соперника, а Кудряшов был статистом и смотрел, как игрок сборной Словении забивает гол. Шунин — хороший вратарь, не пропускает то, что не должен. Но он не спасает, как это делает тот же Максименко в «Спартаке».