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Колосков: «Победа над Словенией — во многом заслуга правильной тактики»

27 марта 2021, 21:09
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру сборной России в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении (2:1).

В этой игре главном было добиться результата. Победа очень важная и нужная, она может стать ключевой в борьбе за выход на чемпионат мира. Тренеры очень правильно построили игру тактически с расчетом на лучшие качества Дзюбы, его способность продавить, придержать мяч и правильно им распорядиться. Дзюба сделал всё, что от него требовалось, считаю, что эта победа — во многом заслуга правильной тактики.

Были сделаны хорошие и правильные замены. Жирков к середине второго тайма начал уставать, вышел свежий Караваев, Головин был немножко шокирован карточкой и немножко осторожничал, поэтому вышел Алексей Миранчук. То, что Миранчук не вышел в стартовом составе, вполне естественно. Он в отличие от Головина почти не играет в клубе. Головин находится в более хорошем физическом состоянии, поэтому всё было логично.

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Все комментарии
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
27 марта в 23:47
Какая тактика, где ее было увидеть? Общие слова ,установка и что, уже тактика игры? 30 минут дрожать от мысли что вот-вот пропустим ? А третий забить,
с позиции силы играть не 10-15 мтнут, а всю игру, заставить противникп бояться тебя? Слабо?
Если тут тактика правильная была, то покажите мне, какая бывает не правильная?. Бывает, что проигрывают и при правильном плане на игру, и выигрывают,правда случайно ,и при плохом плане на игру. Но особенной тактике в игре сборной я не увидел... Так себе общие рекомендации, не более того.
beefs
beefs
27 марта в 21:19
наверное можно согласиться...
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