Колосков: «Победа над Словенией — во многом заслуга правильной тактики»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру сборной России в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении (2:1).

В этой игре главном было добиться результата. Победа очень важная и нужная, она может стать ключевой в борьбе за выход на чемпионат мира. Тренеры очень правильно построили игру тактически с расчетом на лучшие качества Дзюбы, его способность продавить, придержать мяч и правильно им распорядиться. Дзюба сделал всё, что от него требовалось, считаю, что эта победа — во многом заслуга правильной тактики.

Были сделаны хорошие и правильные замены. Жирков к середине второго тайма начал уставать, вышел свежий Караваев, Головин был немножко шокирован карточкой и немножко осторожничал, поэтому вышел Алексей Миранчук. То, что Миранчук не вышел в стартовом составе, вполне естественно. Он в отличие от Головина почти не играет в клубе. Головин находится в более хорошем физическом состоянии, поэтому всё было логично.