Колосков: «Победа над Словенией — во многом заслуга правильной тактики»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру сборной России в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении (2:1).
В этой игре главном было добиться результата. Победа очень важная и нужная, она может стать ключевой в борьбе за выход на чемпионат мира. Тренеры очень правильно построили игру тактически с расчетом на лучшие качества Дзюбы, его способность продавить, придержать мяч и правильно им распорядиться. Дзюба сделал всё, что от него требовалось, считаю, что эта победа — во многом заслуга правильной тактики.
Были сделаны хорошие и правильные замены. Жирков к середине второго тайма начал уставать, вышел свежий Караваев, Головин был немножко шокирован карточкой и немножко осторожничал, поэтому вышел Алексей Миранчук. То, что Миранчук не вышел в стартовом составе, вполне естественно. Он в отличие от Головина почти не играет в клубе. Головин находится в более хорошем физическом состоянии, поэтому всё было логично.
с позиции силы играть не 10-15 мтнут, а всю игру, заставить противникп бояться тебя? Слабо?
Если тут тактика правильная была, то покажите мне, какая бывает не правильная?. Бывает, что проигрывают и при правильном плане на игру, и выигрывают,правда случайно ,и при плохом плане на игру. Но особенной тактике в игре сборной я не увидел... Так себе общие рекомендации, не более того.
с позиции силы играть не 10-15 мтнут, а всю игру, заставить противникп бояться тебя? Слабо?
Если тут тактика правильная была, то покажите мне, какая бывает не правильная?. Бывает, что проигрывают и при правильном плане на игру, и выигрывают,правда случайно ,и при плохом плане на игру. Но особенной тактике в игре сборной я не увидел... Так себе общие рекомендации, не более того.