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Дзюба: «Извините, если надоел»

28 марта 2021, 10:23
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба в своем Инстаграме опубликовал обращение после матча 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со Словенией (2:1).

Сам, наверное, постесняюсь сказать такое Станиславу Саламовичу, но я безумно благодарен ему за вызов в сборную. Особенно благодарен, что капитанскую повязку оставил мне. Одна из самых важных вещей для меня — играть за сборную и быть её капитаном. Я не держусь за это, но для меня это было проявление поддержки. Надеюсь, что смог отплатить голами. Спасибо ребятам за передачи. Далеру Кузяеву, и Головин там в перекладину попал. Спасибо вам, Станислав Саламович, спасибо ребятам и всем, кто поддерживал. Я вам очень благодарен. Извините, если надоел.

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zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Новый Рубин (раскрыть)
30 марта в 09:21
Ты можешь его запомнить, как твоей душе хочется. Это и есть демократия. Потому что сейчас ты выдумал факт, что он сам выкинул видео в инет. Завтра ты придумаешь ещё, что-нибудь. Есть люди на Земле, они плокоземельщики. Они думают, что Земля плоская и живут с этими мыслями. Поэтому ты не ограничивай свою фантазию, придумай что хочешь про Артёма и живи ты с этим. А он пусть голы забивает и приносит победы Зениту и Сборной.
протон1
протон1
28 марта в 20:42
дзюба ты хайповик как конор ты нам нужен в сборной. а то скучно будет
pomor45
pomor45
28 марта в 20:37
Так и дальше надоедай двумя голами за игру.
leopit
leopit
28 марта в 20:29
Как футболист-молодец,многому научился в Зените,а все плохие привычки и пристрастия он принёс с собой из раздевалок Спартака!Понять и простить!
Валерий Николаевич Власов
Валерий Николаевич Власов
28 марта в 20:28
Вроде бы всё правильно говорит, а как-то противно. И, честно говоря, надоел. Какой он капитан? Шут какой-то.
praporchik zadov
praporchik zadov
28 марта в 19:55
С этим товарищем надо быть по аккуратней...лицемерие это его профиль ...сегодня руку жмёт а завтра на х.. пошлет и такое уже было не единожды....за футбол ему спасибо а к его словам уважения нет.
Сп62
Сп62
28 марта в 19:47, ред.
Побольше голов, поменьше слов. А болельщики сами разберутся и каждого оценят по делам их.
Новый Рубин
Новый Рубин ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
28 марта в 18:39
Ты думаешь твоего Артемчика запомнят по голам , нет , его запомнят по видео что он слил в интернет , чтобы попиариться !)
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
28 марта в 17:54
Жаль Артёму уже за тридцать,надо больше молодежи привлекать в первую сборную!
berda2003
berda2003
28 марта в 17:20, ред.
главное чтобы тебе не надоело быть 74ном - ждём вторую серию...
mensk
mensk
28 марта в 16:10
Главное, чтобы снова не впасть в детство.
ABir
ABir
28 марта в 16:00
Главное, чтобы Артём потом про тренеришку не вспомнил
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Новый Рубин (раскрыть)
28 марта в 15:58, ред.
Ну конечно, а почему нам не радоваться. Ты не поверишь, в наших рядах много адекватных и нормальных болельщиков. Всегда будем радоваться голам в ворота соперников. Если так случится, что Артём догонит, супер. Саша вписал своё имя в историю, теперь время Артёма. Рекорды надо всегда бить, иначе зачем они.
yrasikos22
yrasikos22 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
28 марта в 15:40, ред.
И Соболев ещё себя вообще никак не проявил, что бы его хотя бы обсуждать и уж тем более с кем то сравнивать...
Ravshan878
Ravshan878
28 марта в 14:13
Личный жизни у Дзюб не интересуюсь.Чем занимается и с кем спит.Но он сознался футбол командная игра.Признаётся без партнёров ему не комфортно на поле.И просить прощения за прошлых ошибок.Дзюба 👍👍не забудь своих слова ☝️.)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Night Spirit (раскрыть)
28 марта в 14:09
Соболев не воровал, не лил грязь на людей, не предавал цвета, не рукоблудил на всю страну и не забивает корявые голы
25процентный клоун
25процентный клоун
28 марта в 14:07
Взрослеет, но голы все те же, корявенькие
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
28 марта в 13:49, ред.
В принципе для меня главное это Победа Спартака и Сборной России. Сейчас играет Сборная и я рад , что набрали в этих матчах максимум очков.
Что до дзюбы....играй за Сборную , капитань и забивай....., а все остальное Лирика.
Остапчук 67
Остапчук 67
28 марта в 13:25
Играл бы молча.
13 RUS
13 RUS
28 марта в 13:24
Чуется мне, что Дзюба раздав столько интервью, к матчу со Словакией устанет
Mi6
Mi6
28 марта в 13:19
Черчесов больше надоел
Dima salev
Dima salev
28 марта в 13:16
Если Словакию победим я Дзюбе прошаю за порно ролик
leopit
leopit
28 марта в 12:45
Молодец!Своими голами он всё доказал!
Night Spirit
Night Spirit ответ Mi6 (раскрыть)
28 марта в 12:44
В плане нырков, симуляций и пробития пенальти - безусловно.
kts99
kts99
28 марта в 12:43
Он забивает и этим все сказано. Как бы к нему не относится.
Брулин
Брулин
28 марта в 12:16
Этот фальшивый лицемер сам уже догадывается что его ротный понос уже всем надоел. Прогресс
Mi6
Mi6
28 марта в 12:02
Соболев круче
swed27
swed27
28 марта в 11:58
Спасибо за шикарный дубль
Новый Рубин
Новый Рубин
28 марта в 11:50
Воспитанник Спартака Дзюба догнал по голам воспитанника Зенита Кержакова , радуются зенитчики , смешно !)
Некакойшенко
Некакойшенко
28 марта в 11:27
И тут Остапа понесло.....
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