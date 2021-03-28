Дзюба: «Извините, если надоел»

Нападающий «Зенита» и сборной России в своем Инстаграме опубликовал обращение после матча 2-го тура квалификационного раунда ЧМ -2022 со Словенией (2:1).

Сам, наверное, постесняюсь сказать такое Станиславу Саламовичу, но я безумно благодарен ему за вызов в сборную. Особенно благодарен, что капитанскую повязку оставил мне. Одна из самых важных вещей для меня — играть за сборную и быть её капитаном. Я не держусь за это, но для меня это было проявление поддержки. Надеюсь, что смог отплатить голами. Спасибо ребятам за передачи. Далеру Кузяеву, и Головин там в перекладину попал. Спасибо вам, Станислав Саламович, спасибо ребятам и всем, кто поддерживал. Я вам очень благодарен. Извините, если надоел.