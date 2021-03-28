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Червиченко: «Шунин не спасёт в ситуациях, в каких выручает Максименко»

28 марта 2021, 08:43
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассуждает о предстоящем матче сборной России против команды Словакии.

Когда у нас такая оборона, ждать можно чего угодно. У нас все хорошо впереди, средняя линия нормальная, а вот в обороне может быть пожар в любой момент.

Когда мяч к Семенову и Кудряшову подлетает, у меня постоянно сердце замирает. Ты находишься в состоянии тревоги и ждешь чего-то ужасного. Если не будет в обороне еще одного фундаментального игрока, все может быть... Да и Шунин, хоть и хороший вратарь, но не спасет в невероятных ситуациях, в каких выручает Максименко.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
28 марта в 11:15
Не блажи,всё равно спартачи тебя ненавидеть будут.
RamonCSKA
RamonCSKA
28 марта в 11:07
За молодёжку Максименко мог выручить и не выручил в прошлом матче, очень долго руки поднимал
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
28 марта в 10:08
Такие мячи,как забил Иличич,вратарь обязан тащить...Вторая игра и невразумительный второй тайм...Миранчук просто отстой,,,пенсионеры,,Жирков и Кудряшов пожарили на своём фланге,надо больше доверять молодым,
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
28 марта в 08:53
Игнашевича надо вернуть?))
25процентный клоун
25процентный клоун
28 марта в 08:52
Согласен, гол вчера не в самый угол был забит
SHMEL
SHMEL
28 марта в 08:50
Ну в принципе вчера так и произошло: Семёнов ошибся, Шунин не спас, только вот Максименко совсем не вариант, он гораздо хуже Шунина.
Djebrael
Djebrael
28 марта в 08:45
Ну рассуждать то можно, но тренеру виднее
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