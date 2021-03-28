Червиченко: «Шунин не спасёт в ситуациях, в каких выручает Максименко»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассуждает о предстоящем матче сборной России против команды Словакии.

Когда у нас такая оборона, ждать можно чего угодно. У нас все хорошо впереди, средняя линия нормальная, а вот в обороне может быть пожар в любой момент.

Когда мяч к Семенову и Кудряшову подлетает, у меня постоянно сердце замирает. Ты находишься в состоянии тревоги и ждешь чего-то ужасного. Если не будет в обороне еще одного фундаментального игрока, все может быть... Да и Шунин, хоть и хороший вратарь, но не спасет в невероятных ситуациях, в каких выручает Максименко.