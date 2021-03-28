Червиченко: «У нас очень сильная молодёжка, сильнейшая за последнее время»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящем матче чемпионата Европы U21 между молодёжными сборными России и Франции.
У нас очень сильная молодёжка, сильнейшая за последнее время. У французов тоже хороший состав, но нашим игрокам по силам обыграть Францию. У нас отличный вратарь — Александр Максименко. Практически в каждой линии у нас есть не просто потенциальные сильные игроки, а уже состоявшиеся звёзды российского футбола.
Сегодняшний матч я бы назвал ключевым за первое место в группе. У нас очень хорошие шансы. Если бы нынешняя молодёжка играла с национальной сборной России, не факт, что основной команде пришлось бы легко. У нас в команде молодые и злые ребята, которые хотят побеждать. Они голодны до побед и хотят раскрывать себя. Любой из них может спокойно попасть в основную команду, если сборная удачно выступит в отборе к чемпионату мира.
Вот такие комментарии, могут сослужить "медвежью услугу" игрокам, которые "потеряют" концентрацию, реальность, решив, что возможно выиграть особо "не напрягаясь"...
P.S. "Цыплят по осени считают"....
Удачи молодёжной сборной России в оставшихся матчах группового отборочного турнира!
Вот такие комментарии, могут сослужить "медвежью услугу" игрокам, которые "потеряют" концентрацию, реальность, решив, что возможно выиграть особо "не напрягаясь"...
P.S. "Цыплят по осени считают"....
Удачи молодёжной сборной России в оставшихся матчах группового отборочного турнира!