Червиченко: «У нас очень сильная молодёжка, сильнейшая за последнее время»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящем матче чемпионата Европы U21 между молодёжными сборными России и Франции.

У нас очень сильная молодёжка, сильнейшая за последнее время. У французов тоже хороший состав, но нашим игрокам по силам обыграть Францию. У нас отличный вратарь — Александр Максименко. Практически в каждой линии у нас есть не просто потенциальные сильные игроки, а уже состоявшиеся звёзды российского футбола.

Сегодняшний матч я бы назвал ключевым за первое место в группе. У нас очень хорошие шансы. Если бы нынешняя молодёжка играла с национальной сборной России, не факт, что основной команде пришлось бы легко. У нас в команде молодые и злые ребята, которые хотят побеждать. Они голодны до побед и хотят раскрывать себя. Любой из них может спокойно попасть в основную команду, если сборная удачно выступит в отборе к чемпионату мира.