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Червиченко: «У нас очень сильная молодёжка, сильнейшая за последнее время»

28 марта 2021, 18:50
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)0 : 2Логотип футбольный клуб Франция (до 21)Франция (до 21)Матч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящем матче чемпионата Европы U21 между молодёжными сборными России и Франции.

У нас очень сильная молодёжка, сильнейшая за последнее время. У французов тоже хороший состав, но нашим игрокам по силам обыграть Францию. У нас отличный вратарь — Александр Максименко. Практически в каждой линии у нас есть не просто потенциальные сильные игроки, а уже состоявшиеся звёзды российского футбола.

Сегодняшний матч я бы назвал ключевым за первое место в группе. У нас очень хорошие шансы. Если бы нынешняя молодёжка играла с национальной сборной России, не факт, что основной команде пришлось бы легко. У нас в команде молодые и злые ребята, которые хотят побеждать. Они голодны до побед и хотят раскрывать себя. Любой из них может спокойно попасть в основную команду, если сборная удачно выступит в отборе к чемпионату мира.

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Все комментарии
galem72
galem72
29 марта в 11:38
"...нашим игрокам по силам обыграть Францию..."

Ну что, красиво "обыграли"? "Обожаю" эту пустую предматчевую браваду!
112910415
112910415
29 марта в 11:00, ред.
сильная !
но, похоже, недостаточно сильная ...
Leha-ha50
Leha-ha50
28 марта в 21:14
Как бы не захвалили наших пацанов. Выиграли пока только одну игру, никуда не прошли. Так что не будем торопить события. Сегодня многое прояснится. Будем болеть и надеяться на лучшее, а там уж как бог даст. Главное . чтоб уверенность не превратилась в самоуверенность
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
28 марта в 19:34
Сегодня уж точно можно согласиться с Андрюхой . Все видят и радуются прогрессу нашей молодёжной сборной России. И с каждым матчем естественно все ждут ещё большего от наших ребят. Лишь бы эти выигрыши повлияли только на стремление для развития, веры в бущие победы , для достижения поставленных целей!!! Чтобы послужило только для положительных эмоций !!! Футбольная жизнь у них только начинается и самое главное, быть постоянно в развитии , попадание в главную сборную России и найти свой топ клуб и играть там в своё удовольствие на радость болельщиков !!! Ребятушки, вся Россия сегодня с вами и за Вас !!! УДАЧИ ВАМ !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!!!
КЭТиК
КЭТиК
28 марта в 19:29
Неожиданно какой-то оптимизм.
Союзник противников
Союзник противников
28 марта в 19:26
Вот что значит-умнейший и достойнейший специалист в области футбола! Как,как могли спартачи сменить такую величину на серого Арнольдыча-ума не приложу!!!
Gahi
Gahi
28 марта в 19:16
Молодёжь всегда была хорошей, только после попадания в клубы многие почему, то не прогрессировали, а оставались на том же уровне когда начинали. Каждый алмаз, чтобы стать бриллиантом должен получить качественную огранку, и засверкать яркими красками. Так и молодые футболисты должны пройти качественную подготовку и развиваться у тренера который сможет помочь им раскрыть весь свой талант. Будем надеяться что это поколение талантливых футболистов сборной России не затеряется со временем, а смогут реализовать себя как в сборной, так и в клубах за который они будут выступать. Удачи
Q-J-G
Q-J-G
28 марта в 19:11
Победа 4:1 над сборной Исландии в первом туре отборочного цикла безусловно радует, вселяет оптимизм, но не рано ли делать вот такие заявления, которые делают многие и многие после матча с Исландией...

Вот такие комментарии, могут сослужить "медвежью услугу" игрокам, которые "потеряют" концентрацию, реальность, решив, что возможно выиграть особо "не напрягаясь"...

P.S. "Цыплят по осени считают"....

Удачи молодёжной сборной России в оставшихся матчах группового отборочного турнира!
Андреев Андрей Андреевич
Андреев Андрей Андреевич
28 марта в 19:10
Согласен. Жаль что это нельзя сказать о главной команде. Хотя пока еë тренерует усатый физрук так и будем наблюдать как играют друзья таракана и шашлычники!
Галя Каблукова
Галя Каблукова
28 марта в 18:58
Забыл лягнуть Спартак....Сдает старик...
beefs
beefs
28 марта в 18:57
надеемся и ждем...
STVA 1
STVA 1
28 марта в 18:55
Хоть что-то хорошее сказал
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