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Дани Алвес: «Жалею, что не поиграл в АПЛ»

29 марта 2021, 13:16

Полузащитник «Сан-Паулу» Даниэль Алвес признался, что хотел поиграть в английском чемпионате.

Да, жалею, что не удалось этого делать. Мне нравится отношение местных жителей к футболу и футболистам. Они уважают эту игру.

В прошлом бразилец рассказал о том, что вновь предлагал «Барселоне» свои услуги после сезона в «Ювентусе».

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Leha-ha50
Leha-ha50
29 марта в 14:37
Парню абсолютно не о чем жалеть, карьера удалась на славу!!!

Бразилец Дани Алвес стал первым футболистом в истории, выигравшим 40 титулов в карьере.
36-летний защитник дважды с национальной командой становился победителем Кубка Америки и Кубка Конфедераций.
Также на счету футболиста на клубном уровне 6 побед в Ла Лиге с «Барселоной», 2 чемпионских титула в Лиге 1 с «ПСЖ» и один в Серии А с «Ювентусом».
Алвес три раза выигрывал Лигу чемпионов и дважды Кубок УЕФА (сейчас – Лига Европы).
VIКING
VIКING
29 марта в 13:51
И так многое достиг.
Q-J-G
Q-J-G
29 марта в 13:25
Не надо жалеть о прошлом... Жить настоящим, смотреть в будущее...
shlomo
shlomo
29 марта в 13:20
Ну что теперь об этом говорить...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 марта в 13:17
Об этом многие жалеют...
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