Дани Алвес: «Жалею, что не поиграл в АПЛ»

Полузащитник «Сан-Паулу» Даниэль Алвес признался, что хотел поиграть в английском чемпионате.
Да, жалею, что не удалось этого делать. Мне нравится отношение местных жителей к футболу и футболистам. Они уважают эту игру.
В прошлом бразилец рассказал о том, что вновь предлагал «Барселоне» свои услуги после сезона в «Ювентусе».
Бразилец Дани Алвес стал первым футболистом в истории, выигравшим 40 титулов в карьере.
36-летний защитник дважды с национальной командой становился победителем Кубка Америки и Кубка Конфедераций.
Также на счету футболиста на клубном уровне 6 побед в Ла Лиге с «Барселоной», 2 чемпионских титула в Лиге 1 с «ПСЖ» и один в Серии А с «Ювентусом».
Алвес три раза выигрывал Лигу чемпионов и дважды Кубок УЕФА (сейчас – Лига Европы).
Бразилец Дани Алвес стал первым футболистом в истории, выигравшим 40 титулов в карьере.
36-летний защитник дважды с национальной командой становился победителем Кубка Америки и Кубка Конфедераций.
Также на счету футболиста на клубном уровне 6 побед в Ла Лиге с «Барселоной», 2 чемпионских титула в Лиге 1 с «ПСЖ» и один в Серии А с «Ювентусом».
Алвес три раза выигрывал Лигу чемпионов и дважды Кубок УЕФА (сейчас – Лига Европы).