Дани Алвес: «Жалею, что не поиграл в АПЛ»

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29 марта 2021, 13:16

Полузащитник «Сан-Паулу» признался, что хотел поиграть в английском чемпионате.

Да, жалею, что не удалось этого делать. Мне нравится отношение местных жителей к футболу и футболистам. Они уважают эту игру.

В прошлом бразилец рассказал о том, что вновь предлагал «Барселоне» свои услуги после сезона в «Ювентусе».