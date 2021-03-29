Шевченко: «Наш коллектив движется в правильном направлении»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал результат матча против команды Финляндии (1:1).

У нас в группе все еще впереди. В выигрышном матче мы ошиблись, подарили ничью. Я смотрю не на результат, а на качество и содержание игры. Можно ли было сыграть лучше? Конечно. Мне нравится, что ребята отдают все. Игра показала, что наш коллектив движется в правильном направлении.