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Шевченко: «Наш коллектив движется в правильном направлении»

29 марта 2021, 11:54
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 1Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндияМатч завершен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результат матча против команды Финляндии (1:1).

У нас в группе все еще впереди. В выигрышном матче мы ошиблись, подарили ничью. Я смотрю не на результат, а на качество и содержание игры. Можно ли было сыграть лучше? Конечно. Мне нравится, что ребята отдают все. Игра показала, что наш коллектив движется в правильном направлении.

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Все комментарии
ARMENIAN
ARMENIAN ответ vitya valdes (раскрыть)
29 марта в 15:23
всего в итоге хватит. Не волнуйтесь, всё у сборной Украины получится!
vitya valdes
vitya valdes
29 марта в 13:53
. Я смотрю не на результат, а на качество и содержание игры.

Ой не лукавь, Николаич! Вот этих двух очков может и не хватить в итоге. В целом игра никуда не годится, справедливости ради стоит отметить, что ничья ещё и за радость! В конце матча как минимум два железобетонных финны запороли.
Ломай голову дальше, Царь.
И поменьше с тактикой экспериментируй
112910415
112910415
29 марта в 13:50
бывают же настолько разные ничьи !
dzvinka
dzvinka ответ mihaluch (раскрыть)
29 марта в 13:11
они и выиграли у Франции по сути, гол Франции из оффсайда, арбитр извинялся перед Шевченко после матча. Украденные 2 очка.
ЮЗИК
ЮЗИК
29 марта в 13:08
Команда молодая перспективная
mihaluch
mihaluch
29 марта в 12:34
Лучше бы проиграли Франции но выиграли у Финляндии.
Вoлхв
Вoлхв
29 марта в 12:22
Два шага вперед и шаг назад....
Q-J-G
Q-J-G
29 марта в 12:17
Начиная с 80-й минуты матча, сборная Украины выглядела растерянной, беспомощной, растерянной до такой степени, что заработали красную карточку/пенальти, создав себе проблему в том месте, где её не должно быть, как говорится, проблему "на ровном месте"...

После того, как сборная Украины забила мяч в ворота Финляндии (80 мин матча) сборная Финляндии имела, как минимум, три голевых момента, в которых сборной Украине повезло, что не пропустили и не проиграли... Очень похоже на то, что сборная Финляндии переоценивала возможности сборной Украины, и недооценивала свои возможности...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 марта в 12:16
Одна ничья в плюс, другая в минус...
КЭТиК
КЭТиК
29 марта в 12:08
На очереди Казахстан стоит.
shlomo
shlomo
29 марта в 11:59
Такие ошибки могут дорого стоить на финише...
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