Шевченко: «Наш коллектив движется в правильном направлении»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результат матча против команды Финляндии (1:1).
У нас в группе все еще впереди. В выигрышном матче мы ошиблись, подарили ничью. Я смотрю не на результат, а на качество и содержание игры. Можно ли было сыграть лучше? Конечно. Мне нравится, что ребята отдают все. Игра показала, что наш коллектив движется в правильном направлении.
После того, как сборная Украины забила мяч в ворота Финляндии (80 мин матча) сборная Финляндии имела, как минимум, три голевых момента, в которых сборной Украине повезло, что не пропустили и не проиграли... Очень похоже на то, что сборная Финляндии переоценивала возможности сборной Украины, и недооценивала свои возможности...
После того, как сборная Украины забила мяч в ворота Финляндии (80 мин матча) сборная Финляндии имела, как минимум, три голевых момента, в которых сборной Украине повезло, что не пропустили и не проиграли... Очень похоже на то, что сборная Финляндии переоценивала возможности сборной Украины, и недооценивала свои возможности...
Ой не лукавь, Николаич! Вот этих двух очков может и не хватить в итоге. В целом игра никуда не годится, справедливости ради стоит отметить, что ничья ещё и за радость! В конце матча как минимум два железобетонных финны запороли.
Ломай голову дальше, Царь.
И поменьше с тактикой экспериментируй
Ой не лукавь, Николаич! Вот этих двух очков может и не хватить в итоге. В целом игра никуда не годится, справедливости ради стоит отметить, что ничья ещё и за радость! В конце матча как минимум два железобетонных финны запороли.
Ломай голову дальше, Царь.
И поменьше с тактикой экспериментируй