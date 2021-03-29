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Вагнер Лав: «Назначение Олича меня удивило»

29 марта 2021, 11:44

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера армейцев.

Желаю Оличу большой удачи на посту главного тренера ЦСКА. Надеюсь, он добьется тех же успехов, которых достиг с армейцами в качестве игрока.

Назначение Олича меня удивило. Я знал, что Ивица уже несколько лет работал ассистентом главного тренера в сборной Хорватии, но не подозревал о его желании стать главным. Думаю, ЦСКА рискнул пригласить именно Олича из-за его богатой клубной истории, а также после хорошо проделанной работы в сборной Хорватии. Он все-таки стал вице-чемпионом мира с этой командой в качестве второго тренера.

Когда мы выходим играть на поле, то не думаем о том, кто чем займется после завершения карьеры, поэтому не могу сказать, что я видел задатки тренера в Оличе, когда играл с ним. Не знаю, представлял ли он в своей голове, что однажды возглавит ЦСКА, но я об этом точно не думал.

Пойду ли в его тренерский штаб, если позовут? На данный момент нет, потому что я не хочу быть тренером. Но через несколько лет все может измениться, вдруг я захочу попробовать. Тогда, может быть, и пойду в ЦСКА! Но сейчас, после завершения карьеры, у меня пока нет желания становиться тренером.

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Все комментарии
mortid
mortid
30 марта в 13:34
И что тут может удивлять? Вот когда тридцатилетним, а в некоторых случаях и моложе, инстаграмщицам присваивают звание генерал-майор, вот это сука удивительно.
Сп62
Сп62 ответ Djebrael (раскрыть)
29 марта в 13:08
А, если ничего не менять в игре и составе, тогда зачем было менять тренера.
Leha-ha50
Leha-ha50
29 марта в 12:45
Назначение Олича удивило большую часть спортивного сообщества страны. Никто такого и предположить не мог. Но дело сделано , остается только ждать его дебюта и как дальше он себя проявит. Риск конечно большой, ведь на клубном уровне Ивица совсем не работал, даже вторым тренером. Хочется надеяться, что у него все получится.
Всем здоровья.
izrafel
izrafel
29 марта в 12:26
А результаты удивят еще больше....
Ironigor
Ironigor
29 марта в 12:18
Что-то очень долго ждали твою реакцию, далеко видать ты в Узбекистане !!!???)))
Djebrael
Djebrael
29 марта в 12:15
Ну уж если это самого Вагнера удивило, то.... прежде чем чтобы что-то ломать нужно вначале что-то иметь взамен.... я так понимаю, что понятия о команде новый тренер пока не имеет.....то что посмотрел по записям игр и все.... если ничего не трогать, то пятерку есть шанс попасть (да и за медали можно побороться).... там есть Ермакович (сезон обещал дотренировать), он доведет команду без подсказок......а вот если же у хорвата проснется наполеоновкая прыть, или он начнет слушать всякого рода "советчиков", то будет завал.... и не просто завал, а полный аут....
drug01
drug01
29 марта в 12:07
Взяли кота в мешке
beefs
beefs
29 марта в 11:52
И не только тебя...
STVA 1
STVA 1
29 марта в 11:51
Многих удивило
Futurista
Futurista ответ LOpp (раскрыть)
29 марта в 11:50
и подумал: Вот Ивице поперло...может и мне через пару лет там денег заработать...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 марта в 11:45
Оно удивило многих...
LOpp
LOpp
29 марта в 11:45
Назначение Олича меня удивило: - сказал Вагнер Лав разбирая чемодан и аннулируя билет до Москвы.
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