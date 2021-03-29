Вагнер Лав: «Назначение Олича меня удивило»

Бывший нападающий ЦСКА прокомментировал назначение на пост главного тренера армейцев.

Желаю Оличу большой удачи на посту главного тренера ЦСКА . Надеюсь, он добьется тех же успехов, которых достиг с армейцами в качестве игрока.

Назначение Олича меня удивило. Я знал, что Ивица уже несколько лет работал ассистентом главного тренера в сборной Хорватии, но не подозревал о его желании стать главным. Думаю, ЦСКА рискнул пригласить именно Олича из-за его богатой клубной истории, а также после хорошо проделанной работы в сборной Хорватии. Он все-таки стал вице-чемпионом мира с этой командой в качестве второго тренера.

Когда мы выходим играть на поле, то не думаем о том, кто чем займется после завершения карьеры, поэтому не могу сказать, что я видел задатки тренера в Оличе, когда играл с ним. Не знаю, представлял ли он в своей голове, что однажды возглавит ЦСКА , но я об этом точно не думал.