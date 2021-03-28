Экс-защитник «Зенита»: «Реакция Роналду неприемлема для капитана сборной»

Бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии раскритиковал нападающего , который выбросил на поле капитанскую повязку после незасчитанного гола в концовке матча со сборной Сербии.

Реакция Криштиану естественна, но она неприемлема для капитана национальной сборной. Он не может бросить капитанскую повязку на землю и пойти в раздевалку, когда игра продолжается. Это неприемлемо для такого важного игрока.