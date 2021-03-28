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Экс-защитник «Зенита»: «Реакция Роналду неприемлема для капитана сборной»

28 марта 2021, 18:16
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия2 : 2Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра раскритиковал нападающего Криштиану Роналду, который выбросил на поле капитанскую повязку после незасчитанного гола в концовке матча со сборной Сербии.

Реакция Криштиану естественна, но она неприемлема для капитана национальной сборной. Он не может бросить капитанскую повязку на землю и пойти в раздевалку, когда игра продолжается. Это неприемлемо для такого важного игрока.

Я понимаю его разочарование и согласен с ним, потому что его гол должен был быть засчитан, но судьи должны были принимать решение без VAR. Он должен подавать пример другим игрокам, но пример, который он подал прошлой ночью, был плохим.

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Spartach from kg
Spartach from kg ответ Oplot (раскрыть)
29 марта в 01:35
Из гномов неуважаю только нытика аргентинского
Jeck Denielse
Jeck Denielse
29 марта в 00:48
А какие у игроков есть способы выказать недовольство решениями горе-арбитров ???
Не у команды в целом...(там с бессмысленными апелляциями и пр)...а именно у игроков ??
Или игроки болванчики без прав и эмоций обречённые бесприкословно признавать правоту там где ею и не пахнет ??
И судья и игрок - префессионалы...так почему никчемная работа одного должна перечёркивать труды другого...???
Да ещё при этом ...ты должен быть покорно благодарен...)))

Игра и есть демонстрация страсти, эмоций, азарта....
Не считаю Роналду ни правым ни виноватым...повёл себя так как посчитал нужным...у каждого свои способы борьбы с судейскими заморочками...ни кому хуже не сделал....просто показал что не собирается танцевать под дудку отдельно взятого типа...по неизвестной причине свистящего так как вздумается...
Oplot
Oplot ответ Spartach from kg (раскрыть)
29 марта в 00:45, ред.
У тебя ростомания какаято)Уважение только к длинным😀удачи
Spartach from kg
Spartach from kg ответ Oplot (раскрыть)
28 марта в 23:54
А кто их не называет гномами? И Хави гном
Oplot
Oplot ответ Spartach from kg (раскрыть)
28 марта в 21:44
Ну Модрича,Марсело,Карвахаля тоже тогда назови гномами
zooveterinar
zooveterinar
28 марта в 21:44
Судьи тоже люди, так же как и любой из нас может ошибиться, вобще спасибо хоть не трусы кинул,я бы его ,к примеру в сборную , после этого не позвал,этот поступокнеприемлемый ложит тень на всю сборную,нацию, ну и что если ты лучший игрок европы, по нынешнему сезону, можно сказать в прошлом, кстати в этой игре роналдо был почти неприметный. Много на себя берет.
Baggio R.
Baggio R. ответ feris1 (раскрыть)
28 марта в 21:39
После финала Евро2004 ещё как ревел.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
28 марта в 21:39
Роналду - неординарный игрок со своими прибамбасами в поведении, на которые имеет полное право, учитывая свою выдающуюся карьеру. Поэтому он и поступает, как считает нужным, хотя со стороны это и выглядит порой по меньшей мере странно.
Spartach from kg
Spartach from kg ответ Scarlet Witch (раскрыть)
28 марта в 21:33
Гном всегда ревёт и грозится покинуть сборную и Барсу
Spartach from kg
Spartach from kg ответ Oplot (раскрыть)
28 марта в 21:30
Опять насмешил. Если бы привёл пример с Денисом Давыдовым, что якобы тот в футбольном плане гном рядом с гномом, то не так было бы смешно
Spartach from kg
Spartach from kg ответ Scarlet Witch (раскрыть)
28 марта в 21:17
По карманности Зенит и ЦСКА не догнать и перегнать. О чуть Сочи не забыл
Oplot
Oplot ответ feris1 (раскрыть)
28 марта в 20:54
Тогда Роналду хныщ истеричный)если даже Лео тебе уже нытик
Oplot
Oplot ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
28 марта в 20:53, ред.
Я бы еще сказал что Роналду никогда не радуется за голы своих так сказать одноклубников или сборников.Всегда недовольное лицо.Типа мой гол украли.Такой здоровый истеричный эгоизм.👌🏽
Ystavshiy
Ystavshiy
28 марта в 20:43
Тогда нам всем запрещено проявлять эмоции.
Oplot
Oplot ответ Spartach from kg (раскрыть)
28 марта в 20:40
Я тебе и говорю в футбольном плане.Роналду перед Месси гном
Scarlet Witch
Scarlet Witch ответ feris1 (раскрыть)
28 марта в 20:28
Ахахаха. Он на поле ревёт постоянно. Боюсь представить, что за потопы в раздевалке устраивает.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
28 марта в 20:28
Этот поступок еще одно доказательство, что у него в приоритете только личные награды и достижения, а не командные. Настоящий капитан так себя бы не повел не за что. Ладно высказался на судью, понять можно - эмоции. Но выбросить повязку - это плевок в сторону своей команды.
feris1
feris1 ответ allemz (раскрыть)
28 марта в 20:26, ред.
Так месси и есть гнусный нытик.
А Рон не плакал в раздевалке как некоторые.
Он просто психанул от судейского беспредела.
Сравнивает несравнимое....
allemz
allemz
28 марта в 20:16
Забавная ситуация, расскажу почему. До этого инцидента, персофаны семёрки трубили мол Месси гнусный нытик, уходил из сборной и возвращался. Да, он был движим эмоциями (как и Роналду вчера), но аргентинец не обесценивал главный полевой атрибут (капитанская повязка), не втаптывал кусочек чести сборной в грязь в качестве капитана сборной, лидера. На португальца смотрели его кумиры коих миллион, вся Португалия и Бадр, но он не подумал о последствиях своего нытья и осточертел после, казалось бы, типичной ситуации, не засчитали мяч. Ну е-мое ты в футболе не первый год, миллион матчей провел, имеешь колоссальный опыт, чего сразу осатанел после типичной ситуации и повел себя крайне по-детски, по статусу тебе вообще не положено. Скоро даже китайцы тебя перестанут звать на рекламу своих труселей с кружевами. Касаемо Месси, он уходил и возвращался, но при этом уважал своих соотечественников и фанатов, хватило ума не опускаться до таких крайностей.
praporchik zadov
praporchik zadov
28 марта в 20:14
Эмоции... КРИРО живет футболом...
Scarlet Witch
Scarlet Witch ответ Spartach from kg (раскрыть)
28 марта в 20:13
Ну если только Спартаку своих карманных судей.
Spartach from kg
Spartach from kg ответ Oplot (раскрыть)
28 марта в 20:12
Не переводи стрелку называя человека за 180 гномом. Без смеха не прочитаешь
Oplot
Oplot ответ Spartach from kg (раскрыть)
28 марта в 20:10
Повязку Месси точно не кидал,в отличии от гнома Португалии
Spartach from kg
Spartach from kg ответ Scarlet Witch (раскрыть)
28 марта в 20:06
Материть можно по делу
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
28 марта в 20:01
Жирков ещё хуже делал, кидал майку с гербом в грязь, в лужу на поле после матча
Scarlet Witch
Scarlet Witch ответ Spartach from kg (раскрыть)
28 марта в 20:00
Повязка никогда не давала права материть судью.
Spartach from kg
Spartach from kg
28 марта в 19:54
Мало того, что судья облажался с моментом и ещё карточку показал, да ещё капитану, вместо того чтобы признать свою ошибку, крот несчастный. Если капитану показывать карточки за претензии, то тогда грошь цена этой повязке
Spartach from kg
Spartach from kg ответ Союзник противников (раскрыть)
28 марта в 19:50
Таких нарушений и у гнома хватает
Caniggia
Caniggia
28 марта в 19:47
Конечно, Роналду не прав, не сдержался. Не знаю, делал ли он официальные извинения и если не делал, то просто обязан это сделать, признав свою неправоту. На него смотрят миллионы людей на планете, половина из которых дети. Ну и нельзя так относиться к капитанской повязке национальной сборной. Он разумный человек, немного остынет и, думаю, извинится. И ему станет легче и оправдает себя в глазах Португалии.
Ислам0926
Ислам0926
28 марта в 19:44
Что Кристинка обиделась по привычке удивляет Вас? Капризная у него душа ,нарцисс человек что с него взять
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