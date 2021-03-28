Экс-защитник «Зенита»: «Реакция Роналду неприемлема для капитана сборной»

Бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра раскритиковал нападающего Криштиану Роналду, который выбросил на поле капитанскую повязку после незасчитанного гола в концовке матча со сборной Сербии.
Реакция Криштиану естественна, но она неприемлема для капитана национальной сборной. Он не может бросить капитанскую повязку на землю и пойти в раздевалку, когда игра продолжается. Это неприемлемо для такого важного игрока.
Я понимаю его разочарование и согласен с ним, потому что его гол должен был быть засчитан, но судьи должны были принимать решение без VAR. Он должен подавать пример другим игрокам, но пример, который он подал прошлой ночью, был плохим.
Не у команды в целом...(там с бессмысленными апелляциями и пр)...а именно у игроков ??
Или игроки болванчики без прав и эмоций обречённые бесприкословно признавать правоту там где ею и не пахнет ??
И судья и игрок - префессионалы...так почему никчемная работа одного должна перечёркивать труды другого...???
Да ещё при этом ...ты должен быть покорно благодарен...)))
Игра и есть демонстрация страсти, эмоций, азарта....
Не считаю Роналду ни правым ни виноватым...повёл себя так как посчитал нужным...у каждого свои способы борьбы с судейскими заморочками...ни кому хуже не сделал....просто показал что не собирается танцевать под дудку отдельно взятого типа...по неизвестной причине свистящего так как вздумается...
Не у команды в целом...(там с бессмысленными апелляциями и пр)...а именно у игроков ??
Или игроки болванчики без прав и эмоций обречённые бесприкословно признавать правоту там где ею и не пахнет ??
И судья и игрок - префессионалы...так почему никчемная работа одного должна перечёркивать труды другого...???
Да ещё при этом ...ты должен быть покорно благодарен...)))
Игра и есть демонстрация страсти, эмоций, азарта....
Не считаю Роналду ни правым ни виноватым...повёл себя так как посчитал нужным...у каждого свои способы борьбы с судейскими заморочками...ни кому хуже не сделал....просто показал что не собирается танцевать под дудку отдельно взятого типа...по неизвестной причине свистящего так как вздумается...
А Рон не плакал в раздевалке как некоторые.
Он просто психанул от судейского беспредела.
Сравнивает несравнимое....
А Рон не плакал в раздевалке как некоторые.
Он просто психанул от судейского беспредела.
Сравнивает несравнимое....