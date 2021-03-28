Хамес: «„Эвертон“ может выйти на уровень „Реала“ и „Баварии“»

Полузащитник Хамес Родригес считает, что «Эвертону» по силам выйти на уровень европейских топ-клубов.
Может ли «Эвертон» выйти на уровень «Реала» и «Баварии»? Почему бы и нет? В последних двух играх [поражения от «Бёрнли» и «Манчестер Сити»] мы были не так хороши, как мы надеялись, но это АПЛ.
Каждая игра в этой лиге похожа на финал, это битва. Но именно поэтому я здесь. Вы должны быть в хорошей форме, вы должны быть морально сильными и готовыми ко всему, потому что вы знаете, что играть в АПЛ очень сложно.
1. Для этого Ирису нужно кучу времени, чашек не только АПЛ, но и ЛЧ. Если они однажды на рандоме, как Лисы, смогут вылезти на топ своей лиги, то вряд ли получится это стабилизировать, потому что нужны будут регулярные бешеные покупки игрочищ, а это невозможно для Эвертона.
2. Реал и Бавария — прежде всего бренды, которые приносят клубам колоссальные прибыли, чего у Ириса просто нет.
1. Для этого Ирису нужно кучу времени, чашек не только АПЛ, но и ЛЧ. Если они однажды на рандоме, как Лисы, смогут вылезти на топ своей лиги, то вряд ли получится это стабилизировать, потому что нужны будут регулярные бешеные покупки игрочищ, а это невозможно для Эвертона.
2. Реал и Бавария — прежде всего бренды, которые приносят клубам колоссальные прибыли, чего у Ириса просто нет.