ГлавнаяНовости

Хамес: «„Эвертон“ может выйти на уровень „Реала“ и „Баварии“»

28 марта 2021, 18:38

Полузащитник Хамес Родригес считает, что «Эвертону» по силам выйти на уровень европейских топ-клубов.

Может ли «Эвертон» выйти на уровень «Реала» и «Баварии»? Почему бы и нет? В последних двух играх [поражения от «Бёрнли» и «Манчестер Сити»] мы были не так хороши, как мы надеялись, но это АПЛ.

Каждая игра в этой лиге похожа на финал, это битва. Но именно поэтому я здесь. Вы должны быть в хорошей форме, вы должны быть морально сильными и готовыми ко всему, потому что вы знаете, что играть в АПЛ очень сложно.

Все новости
Гвардиола: «УЕФА и ФИФА убивают игроков»
Сегодня, 11:01 Комментарии9
Моуриньо высказался о возможном уходе Кейна из «Тоттенхэма»
Вчера, 17:20 Комментарии6
Бывший игрок «Барсы» и ПСЖ сравнил Неймара с Роналдиньо
Вчера, 16:27 Комментарии12
Куман: «Делаем всё возможное, чтобы Месси остался в „Барселоне“»
Вчера, 15:38 Комментарии8
Мбаппе: «Отсутствие Левандовски — хорошая новость для ПСЖ»
Вчера, 14:30 Комментарии3
Бывший защитник «Барсы» Матье назвал Диего Косту самым сложным соперником
Вчера, 13:39 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
29 марта в 11:36
Лесть, не более!
1. Для этого Ирису нужно кучу времени, чашек не только АПЛ, но и ЛЧ. Если они однажды на рандоме, как Лисы, смогут вылезти на топ своей лиги, то вряд ли получится это стабилизировать, потому что нужны будут регулярные бешеные покупки игрочищ, а это невозможно для Эвертона.

2. Реал и Бавария — прежде всего бренды, которые приносят клубам колоссальные прибыли, чего у Ириса просто нет.
azkan
azkan
28 марта в 23:39
С деньгами хозяев и под руководством Анчи всё может быть.
lobsterdam
lobsterdam
28 марта в 21:18
Хамес поэтому и перешел из Реала в Эвертон, он предвидит скорое возвышение "ирисок"!
firewing
firewing
28 марта в 20:55
А давно ли Эвертон входил в Большую четвёрку (шестёрку)? Брал АПЛ? Феерил в ЛЧ? Команда из сезона в сезон - середняк, какой Реал?
allemz
allemz
28 марта в 19:44
Эвертон не на уровне Реала, а выше.
mihaluch
mihaluch
28 марта в 19:01
Ну это он загнул.
Q-J-G
Q-J-G
28 марта в 18:42
Вряд ли, на уровень "Баварии"...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100