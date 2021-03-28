Хамес: «„Эвертон“ может выйти на уровень „Реала“ и „Баварии“»

Полузащитник считает, что «Эвертону» по силам выйти на уровень европейских топ-клубов.

Может ли «Эвертон» выйти на уровень «Реала» и «Баварии»? Почему бы и нет? В последних двух играх [поражения от «Бёрнли» и «Манчестер Сити»] мы были не так хороши, как мы надеялись, но это АПЛ .