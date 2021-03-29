ЦСКА заявит Олича как нового главного тренера 1 апреля

ЦСКА заявит Ивицу Олича в качестве нового главного тренера 1 апреля, сообщает источник.
Отмечается, что бывший главный тренер «армейцев» Виктор Ганчаренко будет отзаявлен днём ранее, 31 марта.
Напомним, что об отставке Ганчаренко в ЦСКА сообщили 22 марта.
Чтобы понять это надо хотя бы немного знать историю взаимоотношений, да и интервью самого, и подчинённых президента, даёт основания говорить об этом.
Мало того. Сейчас бывшего уже тренера пытаются сватать в клубы, где может появиться КББ. Инфа появляется уже на разных ресурсах. Ну, это так. К размышлению.
Чтобы понять это надо хотя бы немного знать историю взаимоотношений, да и интервью самого, и подчинённых президента, даёт основания говорить об этом.
Мало того. Сейчас бывшего уже тренера пытаются сватать в клубы, где может появиться КББ. Инфа появляется уже на разных ресурсах. Ну, это так. К размышлению.
ничего зазорного в постах нет спартачей. Во-вторых: пусть прежде такое писать, перечитает свои комменты в адрес игроков Спартака. Удивительная способность все перевернуть с ног на голову). Начать самому, а потом переводить стрелки на оппонентов).
Истина дороже).
ничего зазорного в постах нет спартачей. Во-вторых: пусть прежде такое писать, перечитает свои комменты в адрес игроков Спартака. Удивительная способность все перевернуть с ног на голову). Начать самому, а потом переводить стрелки на оппонентов).
Истина дороже).
Первого числа назначат Олича,а второго скажут что это был розыгрышь))
а если серьезно, пожелаю Ивице удачи!
Первого числа назначат Олича,а второго скажут что это был розыгрышь))
а если серьезно, пожелаю Ивице удачи!
И никакого Олича не будет, 2 апреля просто вернут Ганчаренко, который еще числится в клубе )))
И никакого Олича не будет, 2 апреля просто вернут Ганчаренко, который еще числится в клубе )))
Хотелось, что бы принесённая в жертву концовка сезона, позволила заложить фундамент хорошей предсезонки и обеспечить успешный старт нового сезона...
Хотелось, что бы принесённая в жертву концовка сезона, позволила заложить фундамент хорошей предсезонки и обеспечить успешный старт нового сезона...
Будет пока ИО главного тренера...
Да и день выбран для объявления прям в точку...
Каков выбор - такое и отношение к нему..))
Будет пока ИО главного тренера...
Да и день выбран для объявления прям в точку...
Каков выбор - такое и отношение к нему..))