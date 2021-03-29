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ЦСКА заявит Олича как нового главного тренера 1 апреля

29 марта 2021, 18:16

ЦСКА заявит Ивицу Олича в качестве нового главного тренера 1 апреля, сообщает источник.

Отмечается, что бывший главный тренер «армейцев» Виктор Ганчаренко будет отзаявлен днём ранее, 31 марта.

Напомним, что об отставке Ганчаренко в ЦСКА сообщили 22 марта.

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Все комментарии
морозз
морозз ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
30 марта в 15:52
У него как и обычного коня шторки на голове, смотрит только прямо и ничего не замечает вокруг!
Сп62
Сп62 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
30 марта в 12:49
Кстати, игнорирует тех, кто может по достоинству ему ответить. Вначале он мне представлялся, как аналитик. Сейчас, как склочник.
Марченок
Марченок ответ Dima salev (раскрыть)
30 марта в 09:27
Бердыева в Спартак
Марченок
Марченок
30 марта в 09:26
Хоть болею за Спартак считаю правильным решением Гинера назначение Олича,молодым дорога ,игрок был очень хороший,поднатоскался в сборной ,удачи пусть ЦСКА всегда будет 2 а Спартак 1 Зенит 8
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Dima salev (раскрыть)
30 марта в 01:47
Пока Гинер, имеет хоть, какое-то отношение к ЦСКа, Бердыева не будет в команде.
Чтобы понять это надо хотя бы немного знать историю взаимоотношений, да и интервью самого, и подчинённых президента, даёт основания говорить об этом.
Мало того. Сейчас бывшего уже тренера пытаются сватать в клубы, где может появиться КББ. Инфа появляется уже на разных ресурсах. Ну, это так. К размышлению.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
30 марта в 01:33, ред.
Детский сад, какой-то от Вани). "За, что боролись=на то и напоролись". Во-первых:(как любит он отвечать):
ничего зазорного в постах нет спартачей. Во-вторых: пусть прежде такое писать, перечитает свои комменты в адрес игроков Спартака. Удивительная способность все перевернуть с ног на голову). Начать самому, а потом переводить стрелки на оппонентов).
Истина дороже).
oFANATo
oFANATo
29 марта в 22:48
Красавцы, с юмором все впорядке.🤗
ermak6848
ermak6848
29 марта в 21:45
То ли шутка, то ли правда..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 марта в 21:42
Мой ответ - это зеркало ответов и реплик спартачей на этом сайте. За что боролись -= на то и напоролись. Так будет всегда , на выпады в адрес ЦСКА будешь получать выпады в адрес Спартака.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 марта в 21:28
Повторю вопрос на соседней ветке: при чём здесь Спартак, когда речь о цска?
Dima salev
Dima salev
29 марта в 21:28
Лучше бы Бердыева начначали
Брулин
Брулин
29 марта в 21:22
Все подобные назначения надо объявлять 1 апреля. Очередная авантюра владельцев клубов (в данном случае уже не Гинера).
протон1
протон1
29 марта в 21:18
не думаю что олич что нить привнесет лучшее в цска чем гончар. при всем уважении
Lu4nik
Lu4nik
29 марта в 20:59
Олич! Олич! Олич!
Союзник противников
Союзник противников
29 марта в 20:54
Хорошая шутка! Как впредь будет именоваться этот день в ЦСКА : "День смеха Гинера"(по-русски),или по-западному-"День дурака Орешкина"???
Сп62
Сп62 ответ Александр Рябов (раскрыть)
29 марта в 20:45
Всё правильно. И Ганчаренко надо закрыть платёжную ведомость за март полностью. Всё будет без обид.
SHMEL258
SHMEL258
29 марта в 20:26
Надеюсь это не будет розыгрышем...Ивице только удачи!
Александр Рябов
Александр Рябов
29 марта в 20:08
Всё просто, еслиб устроили его работать в конце марта, то Гинеру пришлось бы платить зряплату как за целый лишний месяц. А так с апреля работает. Минус месяц. Экономная экономика о_О
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
29 марта в 19:52
Скорее Тедеска скажет. Ребята, я просто пошутил. Я никуда и не собирался. Просто разыграл всех.
VeniaminS
VeniaminS
29 марта в 19:49
Для чего?
A.S.A
A.S.A
29 марта в 19:34
Теперь понятно почему ВМГ все еще числится главным тренером!)
Первого числа назначат Олича,а второго скажут что это был розыгрышь))
а если серьезно, пожелаю Ивице удачи!
Крикун
Крикун
29 марта в 19:07
В день спартака зачем такие вещи объявлять? Подождали бы до 2-го...
112910415
112910415
29 марта в 19:06
это точно подходящий день ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 марта в 18:49
В праздник смеха объявят смешного тренера ..
Futurista
Futurista
29 марта в 18:44
makkie
makkie
29 марта в 18:43
Погодите, а может цска готовит 1-апрельскую шутку?
И никакого Олича не будет, 2 апреля просто вернут Ганчаренко, который еще числится в клубе )))
particular
particular
29 марта в 18:36, ред.
Наберёмся терпения, наполнимся ожиданиями...
Хотелось, что бы принесённая в жертву концовка сезона, позволила заложить фундамент хорошей предсезонки и обеспечить успешный старт нового сезона...
морозз
морозз
29 марта в 18:36
Первое апреля в стране ...день Дурака, кони попали по полной!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
29 марта в 18:26
У парня инициалы И.О...
Будет пока ИО главного тренера...
Да и день выбран для объявления прям в точку...
Каков выбор - такое и отношение к нему..))
Эдмон
Эдмон
29 марта в 18:25
Зачем?Верните Газзаева
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