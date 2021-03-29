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«Ювентус» может обменять Дибалу на игрока «Барселоны» Дембеле

29 марта 2021, 14:25

Tuttosport утверждает, что «Ювентус» и «Барселона» могут обменяться игроками.

Нападающий туринского клуба Пауло Дибала пока не спешит продлевать контракт с клубом, который рассчитан до 2022 года. В похожей ситуации находится и Усман Дембеле.

По данным источника, оба клуба могут вступить в ближайшее время в переговоры, чтобы обсудить потенциальную сделку по обмену игроками.

Напомним, что недавно «Юве» и «Барса» уже обменивались игрокамиАртур переехал в Турин, а Миралем Пьянич стал игроком каталонского клуба.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
30 марта в 23:27
нененене, на Луку Йовича лучше меняйте, Юве!
h8you
h8you
29 марта в 19:31
зачем этот хрон?
Санчо Панса
Санчо Панса
29 марта в 18:55
В таком случае лучше сделать обмен Дибалы на Гризманна) Дембеле - крайне не стабильный футболист.
Garrincha58
Garrincha58
29 марта в 18:44
Дембеле будет лечиться в Турине
DEIVID_22
DEIVID_22
29 марта в 18:06
Князя кондратий хватит от засилья игроков Барсы в Юве.
Ironigor
Ironigor
29 марта в 17:54
Шило на мыло!!!🤔🤷‍♂️
Agamaga........
Agamaga........ ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
29 марта в 17:22
Бентанкура на Горецку - отличная шутка)
Бавария только не в курсе этой потенциальной сделки?!
berda2003
berda2003
29 марта в 16:26
свингеры, вашу мать...
Медив
Медив ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
29 марта в 16:14
Да лан, им надо выровнять бухгалтерский баланс после сто миллионного обмена Пьянич-Артур. Эти потянут лямов на триста
Медив
Медив
29 марта в 16:12
Два Д... - это сила
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
29 марта в 16:11
Читал где то ещё что юве обменяют бентанкура на горецку🤣🤣🤣. Обмен был бы возможным при Бартомеу, но Лапорта не дурак. Дембеле куда лучше дибалы, плюс моложе.
STVA 1
STVA 1
29 марта в 16:01
Юве похоже конкретно решил избавиться от арга!Только вот Усман еще тот кекс)
Бубнин
Бубнин
29 марта в 15:28
Кто-то сегодня портит кликбейтные заголовки, дописывая фамилии игроков!
Roman73
Roman73
29 марта в 15:26, ред.
Дибала стоит двух Дембеле , что же ( или кого ) дадут каталонцы в придачу своему чёрному неликвиду ?
particular
particular
29 марта в 15:12
Размен двух строптивцев позволит клубам избежать нервов и коленопреклонённых поз ближе к завершению контрактов... А заодно и сбалансировать финансовые претензии 🤔
ЮЗИК
ЮЗИК
29 марта в 15:12
Барса от этого выиграет, Ювентус проиграет
asraeil
asraeil
29 марта в 14:44
А вдруг все встанет на круги своя и они начнут блистать в новых клубах....
DEIVID_22
DEIVID_22
29 марта в 14:32
Пускай меняются.
ilyafrom
ilyafrom
29 марта в 14:30
Оба футболиста больше лечатся, чем играют. Опять непонятный обмен
beefs
beefs
29 марта в 14:26
рынок в действии...
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