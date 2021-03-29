«Ювентус» может обменять Дибалу на игрока «Барселоны» Дембеле

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29 марта 2021, 14:25

Tuttosport утверждает, что «Ювентус» и «Барселона» могут обменяться игроками.

Нападающий туринского клуба пока не спешит продлевать контракт с клубом, который рассчитан до 2022 года. В похожей ситуации находится и .

По данным источника, оба клуба могут вступить в ближайшее время в переговоры, чтобы обсудить потенциальную сделку по обмену игроками.

Напомним, что недавно «Юве» и «Барса» уже обменивались игроками — Артур переехал в Турин, а Миралем Пьянич стал игроком каталонского клуба.