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Бывший игрок сборной Словакии: «Россия — фаворит в предстоящем матче»

30 марта 2021, 10:41
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной Словакии Мартин Якубко поделился мнением о предстоящем матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной России.

На сегодня ваша сборная в любом случае фаворит в матче со Словакией — и по игре, и по результатам. В то же время Россия — это, разумеется, не Кипр и не Мальта, а наша сборная всегда лучше выглядит с командами, превосходящими ее в классе. Настроиться на фаворитов нам просто, а с аутсайдерами начинаются проблемы. Всеобщее ожидание победы как бы связывает футболистам ноги — из-за этого им труднее разрывать чужую оборону и забивать голы. Россия же станет играть в открытый футбол, атаковать, будет стараться действовать первым номером — я надеюсь, что это пойдет на пользу нашей сборной.

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Все комментарии
Lu4nik
Lu4nik
30 марта в 17:41, ред.
ах ты провокатор-дезинформатор!))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
30 марта в 15:19, ред.
Букмекеры тоже так считают. Чем быстрее Россия забьет гол, тем лучше. Словаки скорее всего постараются играть осторожно и компактно, не давая много свободных зон. Они будут терпеть и ждать момента, ошибки соперника, а проигрывая им придется раскрываться и тогда у них будет мало шансов против России.
ЮЗИК
ЮЗИК
30 марта в 12:03
Туман наводит перед матчем
Q-J-G
Q-J-G
30 марта в 11:35
Лучше говорить о сопернике, что он фаворит, и обыграть, чем говорить о том, что мы лучше, мы сильнее, у нас больше шансов и т.д., и в итоге - проиграть.....

И пусть фаворит, со слов Якубко, действительно окажется фаворитом и выиграет в матче со сборной Словакии.
Caniggia
Caniggia
30 марта в 11:22
Будет очень тяжёлая игра для обеих команд и, скорее всего, ничья.
ДАША Д
ДАША Д
30 марта в 11:16
После двух ничьих с аутсайдерами в это верится.
drug01
drug01
30 марта в 11:01
Это приятно слышать но....
нечитайло
нечитайло
30 марта в 10:56
Россия не выиграет сегодня
Ironigor
Ironigor
30 марта в 10:55
Только время покажет. Но а я желаю только Победы!
Всем Добра !!!
mihaluch
mihaluch
30 марта в 10:55
Кто бы сомневался в этом.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 марта в 10:47
Победа наших 1-2
beefs
beefs
30 марта в 10:42
все так говорят, но мяч круглый...
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