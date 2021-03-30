Бывший игрок сборной Словакии: «Россия — фаворит в предстоящем матче»

Бывший футболист сборной Словакии поделился мнением о предстоящем матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной России.

На сегодня ваша сборная в любом случае фаворит в матче со Словакией — и по игре, и по результатам. В то же время Россия — это, разумеется, не Кипр и не Мальта, а наша сборная всегда лучше выглядит с командами, превосходящими ее в классе. Настроиться на фаворитов нам просто, а с аутсайдерами начинаются проблемы. Всеобщее ожидание победы как бы связывает футболистам ноги — из-за этого им труднее разрывать чужую оборону и забивать голы. Россия же станет играть в открытый футбол, атаковать, будет стараться действовать первым номером — я надеюсь, что это пойдет на пользу нашей сборной.