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Бэйл: «Летом я вернусь в „Реал“. А после мы с агентом примем решение»

30 марта 2021, 04:48

Вингер «Тоттенхэма» Гарет Бэйл, права на которого принадлежат «Реалу», ответил на вопрос о том, где он собирается продолжить карьеру.

Прежде всего, нужно доиграть этот сезон, до начала Евро ещё много матчей. Что касается следующего сезона, по контракту я должен буду вернуться в «Реал», так как аренда в «Тоттенхэме» действует до конца сезона.

Таков план на данный момент. Причина, по которой я ушёл [из «Реала»], связана с тем, что я хотел чаще выходить на поле и набирать игровую форму, чтобы наслаждаться своим футболом.

Очевидно, я вернусь в «Реал», а затем мы с агентом сядем и решим, что будем делать этим летом.

Я хочу играть, но в футболе важно не только то, что хочешь ты, есть и другая сторона. Я концентрируюсь на нынешнем сезоне — его концовке в «Тоттенхэме» и летних играх на Евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» надеется сэкономить 15 млн евро с продажи Бэйла этим летом.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
30 марта в 21:12
А Зидан то как рад этому ))))
112910415
112910415
30 марта в 11:28
на Бэйле не сэкономишь, он не из тех
Q-J-G
Q-J-G
30 марта в 07:18
"Отличная" новость для Зидана.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 марта в 06:24
Бэйл: летом я вернусь в Реал и потрепаю всем нервы.
Байкал-38
Байкал-38
30 марта в 05:47
Права то конечно на Бейла принадлежат Реалу, но почему то Бэйл имеет с Реала как хочет!
mihaluch
mihaluch
30 марта в 05:28
На Бейле осталось одно экономить.
КЭТиК
КЭТиК
30 марта в 05:27
Где больше предложат, туда и пойдет.
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