Бэйл: «Летом я вернусь в „Реал“. А после мы с агентом примем решение»

Вингер «Тоттенхэма» , права на которого принадлежат «Реалу», ответил на вопрос о том, где он собирается продолжить карьеру.

Прежде всего, нужно доиграть этот сезон, до начала Евро ещё много матчей. Что касается следующего сезона, по контракту я должен буду вернуться в «Реал», так как аренда в «Тоттенхэме» действует до конца сезона.

Таков план на данный момент. Причина, по которой я ушёл [из «Реала»], связана с тем, что я хотел чаще выходить на поле и набирать игровую форму, чтобы наслаждаться своим футболом.

Очевидно, я вернусь в «Реал», а затем мы с агентом сядем и решим, что будем делать этим летом.

Я хочу играть, но в футболе важно не только то, что хочешь ты, есть и другая сторона. Я концентрируюсь на нынешнем сезоне — его концовке в «Тоттенхэме» и летних играх на Евро.