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Кулусевски: «Сейчас в „Ювентусе“ не та атмосфера, которую хотелось бы»

30 марта 2021, 01:45

Полузащитник «Ювентуса» Деян Кулусевски высказался о текущем сезоне туринской команды.

Это неудачный сезон. Мы всегда должны входить в сезон с целью завоевать титул.

Роналду сватают в «Реал»? Сейчас мы не можем на этом фокусироваться. Посмотрим, что произойдёт.

Мне было нелегко переходить в «Ювентус» в 20 лет. Для меня всё было в новинку. Я испытываю некоторые проблемы, но постепенно прогрессирую, хоть и знаю, что это займёт какое-то время.

Мы должны играть лучше и добиваться лучших результатов. Атмосфера [в команде] не та, которую нам хотелось бы. Бывают трудные дни, но именно такие времена закаляют настоящих чемпионов. Это тот период, когда вам нужно работать усерднее. Каждый должен стараться лучше.

Правда ли между игроками были жёсткие разборки после поражения от «Беневенто»? Я ничего такого не видел.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ DEIVID_22 (раскрыть)
30 марта в 10:31
А я разве спорю с этим ??? Я просто сказал о взаимоотношении между игроками. А тренер это в команде, как капитан на корабле .
Медив
Медив
30 марта в 09:21
Кто то портит атмосферу, понимаешь ли... Кто же это мог бы быть?
DEIVID_22
DEIVID_22 ответ Ironigor (раскрыть)
30 марта в 08:53
Ну, ну, а от тренера атмосфера в команде вообще не зависит?
Qatar Airways
Qatar Airways
30 марта в 07:26
Кулушевски - один из немногих, кто соответствует рангу топ-клуба. В Ювентусе крайне мало таких игроков, поэтому и все беды. Как бы не был выгоден Роналду с точки зрения денег и привлечения новых поклонников, от португальца нужно избавляться, потому что в игре он не даёт команде развиваться. Нужны перспективные новички и Кьезу срочно переподписать на десять лет. В центр поля добавить Бруну и забрать за дёшево у Интера Эриксона и тогда уже можно соответствовать пока ещё неустойчивому званию топ-клуба.
ЮЗИК
ЮЗИК
30 марта в 07:23
Похоже Ювентус пошёл не в том направлении, с приходом Роналду
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 марта в 06:33
Это видно невооруженным глазом.
ДАША Д
ДАША Д
30 марта в 05:33
Теперь бы просто в Лигу Чемпионов попасть
Ironigor
Ironigor
30 марта в 01:48, ред.
Надо дружище начинать с себя. Играй и забивай, а говорить будут другие. У каждого клуба бывают такие моменты. Не всегда проходит всё гладко. Ты попал в топовый клуб и надо стараться соответствовать целям и статусу клуба. Атмосфера в команде, зависит только от самих игроков. И какая бы не была ситуация, не стоит выносить выносить ссор . Этими словами только усугубляется не понимание , ее начинают подхватывать СМИ и раздувать, это их работа. И это ни есть хорошо.
И вот когда начнёшь забивать и быть полезным на поле для партнёров, то и победы придут. С победами Соответственно улучшается и климат внутри клуба. Желаю чтоб кризис и недопонимание прошли стороной. Только Юве , только Победы !!! Всем Добра !!!
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