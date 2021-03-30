Кулусевски: «Сейчас в „Ювентусе“ не та атмосфера, которую хотелось бы»

Полузащитник «Ювентуса» высказался о текущем сезоне туринской команды.

Это неудачный сезон. Мы всегда должны входить в сезон с целью завоевать титул.

Роналду сватают в «Реал»? Сейчас мы не можем на этом фокусироваться. Посмотрим, что произойдёт.

Мне было нелегко переходить в «Ювентус» в 20 лет. Для меня всё было в новинку. Я испытываю некоторые проблемы, но постепенно прогрессирую, хоть и знаю, что это займёт какое-то время.

Мы должны играть лучше и добиваться лучших результатов. Атмосфера [в команде] не та, которую нам хотелось бы. Бывают трудные дни, но именно такие времена закаляют настоящих чемпионов. Это тот период, когда вам нужно работать усерднее. Каждый должен стараться лучше.

Правда ли между игроками были жёсткие разборки после поражения от «Беневенто»? Я ничего такого не видел.