Салах: «Особая мотивация перед встречей с Рамосом? Та игра уже в прошлом»

Нападающий «Ливерпуля» поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В прошлый раз команды встречались в финале ЛЧ сезона-2017/2018. Тот матч завершился победой мадридской команды (3:1), а Салах был заменён на 30-й минуте, получив травму в борьбе с защитником «сливочных» .

О чём подумал в первую очередь, когда узнал соперника по четвертьфиналу? Я подумал, как было бы здорово, если бы мы вышли в полуфинал. У меня не было предпочтений по сопернику.

Для меня не имеет значения — встречаться с «Реалом» сейчас или в финале. Мы в четвертьфинале. Все команды топ-класса, очень хорошие.

Есть ли у меня особая мотивация отомстить за игру в Киеве? Скажем так, у меня есть особая мотивация выиграть поединок и пройти в полуфинал. То, что произойдёт, не изменит результат финала в Киеве. Это уже в прошлом.

Особая мотивация перед встречей с Серхио Рамосом? (Смеётся). Эта игра в прошлом, я не думаю об этом. Я думаю о команде. Каждый сосредоточен на своей команде, и все хотят победить... вот и всё.