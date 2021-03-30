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Салах: «Особая мотивация перед встречей с Рамосом? Та игра уже в прошлом»

30 марта 2021, 01:23
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульЗавтра в 22:00 Не начался

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В прошлый раз команды встречались в финале ЛЧ сезона-2017/2018. Тот матч завершился победой мадридской команды (3:1), а Салах был заменён на 30-й минуте, получив травму в борьбе с защитником «сливочных» Серхио Рамосом.

О чём подумал в первую очередь, когда узнал соперника по четвертьфиналу? Я подумал, как было бы здорово, если бы мы вышли в полуфинал. У меня не было предпочтений по сопернику.

Для меня не имеет значения — встречаться с «Реалом» сейчас или в финале. Мы в четвертьфинале. Все команды топ-класса, очень хорошие.

Есть ли у меня особая мотивация отомстить за игру в Киеве? Скажем так, у меня есть особая мотивация выиграть поединок и пройти в полуфинал. То, что произойдёт, не изменит результат финала в Киеве. Это уже в прошлом.

Особая мотивация перед встречей с Серхио Рамосом? (Смеётся). Эта игра в прошлом, я не думаю об этом. Я думаю о команде. Каждый сосредоточен на своей команде, и все хотят победить... вот и всё.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
30 марта в 23:48
Сказал красиво, но не верю, что боль прошла.
Зы: Рамос нехороший человек
gentlewolf
gentlewolf
30 марта в 23:43
Все ненавидят Рамоса.
И все жутко его хотят к себе в команду (но не признаются)
Brooklyn888
Brooklyn888
30 марта в 21:10
Реал дома должен решить все на выезде не так просто будет.
Qatar Airways
Qatar Airways
30 марта в 07:19
Vladimir808
Vladimir808
30 марта в 06:55
Рамоса хамовитого в игре надо наказывать, голами в ворота Реала. Чего я и пожелаю Салаху и Ко.
Удачи и победы Ливерпулю!!!
1bear
1bear
30 марта в 01:29
...ох уж этот Рамос - костолом и провокатор ...
Желаю Ливеру наказать Реал!!!
Gahi
Gahi
30 марта в 01:28
Хорошое желания помочь команде победить. Удачи
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