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Дракслер: «„Бавария“ — одна из лучших команд мира»

30 марта 2021, 09:21
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен07.04.2021 в 22:00 Не начался

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер поделился мнением о матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Это непростой жребий, потому что «Бавария» — одна из лучших команд мира. В прошлом году они выиграли у нас в финале Лиги чемпионов. Но у нас также отличная команда и потрясающие игроки. Думаю, это будет напряженная игра. Я чувствую, что команда готова к этому противостоянию. Мы отдадим всех себя на поле, чтобы пройти дальше.

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Lewa2708
Lewa2708 ответ Ironigor (раскрыть)
30 марта в 13:27
Ну, вообще, Мерсы это Штутгарт, а в Баварии делают БМВ и Ауди)
VeniaminS
VeniaminS
30 марта в 10:44
Это точно!!!
Djebrael
Djebrael
30 марта в 10:26
Неверное особых проблем у Баварии не будет ...и наверное почти все решится в первом матче....
izrafel
izrafel
30 марта в 10:24
Ну тут конечно Парижанам круто не повезло....
ДАША Д
ДАША Д
30 марта в 10:13
Бавария тут фаворит.
ЮЗИК
ЮЗИК
30 марта в 09:56
И основной фаворит
Ironigor
Ironigor
30 марта в 09:52, ред.
MERCEDES-BENZ - RENAULT !!!
ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ САМИ !!!
Я ДУМАЮ ВЫБОР ОЧЕВИДЕН !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
30 марта в 09:36
Левандовский к тому времени коленку если подлечит, "Бавария" будет в оптимальной боевой форме. ПСЖ конечно даст бой, но немецкая машина выглядит поустойчивее.
mihaluch
mihaluch
30 марта в 09:35
Бавария машина, а ПСЖ рабы шейхов.
Q-J-G
Q-J-G
30 марта в 09:25
Сложно не согласиться, так и есть на самом деле.
sv_1969
sv_1969
30 марта в 09:23
Хорошее будет противостояние
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