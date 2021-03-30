Дракслер: «„Бавария“ — одна из лучших команд мира»

Полузащитник ПСЖ поделился мнением о матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Это непростой жребий, потому что «Бавария» — одна из лучших команд мира. В прошлом году они выиграли у нас в финале Лиги чемпионов. Но у нас также отличная команда и потрясающие игроки. Думаю, это будет напряженная игра. Я чувствую, что команда готова к этому противостоянию. Мы отдадим всех себя на поле, чтобы пройти дальше.