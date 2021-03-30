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Салах не исключил возможность перехода в клуб чемпионата Испании

30 марта 2021, 03:20

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался на тему своей будущей карьеры.

— Видите ли вы себя в другом клубе после четырёх лет в «Ливерпуле»? Не пора ли двигаться дальше?

— Это вопрос не ко мне. Посмотрим, что будет дальше. Но сейчас я предпочитаю об этом не говорить.

— Вы играли в Англии и Италии. Не хотите проверить себя в испанском футболе?

— Я надеюсь, что смогу играть ещё много лет. Почему нет? Никто не знает, что ждёт нас в будущем, так что... да, как-нибудь, возможно.

В начале марта сообщалось о том, что агент Салаха должен провести встречи с представителями испанских топ-клубов.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
30 марта в 23:50
Ответ на первый вопрос: "Это вопрос не ко мне..." воистину странен
stanichnik
stanichnik ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
30 марта в 11:15
В Бетис после Ливерпуля, это понижение.
Vladimir808
Vladimir808
30 марта в 07:25
Испанский футбол переживает кризис в настоящее время.
Там где сейчас играет Салах, всё хорошо. Если Ливерпуль пройдёт в 1/2, то в Реал он сам не захочет, а Барселона свободных агентов собирает. Скорее всего останется.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 марта в 06:32
Куда-нибудь в Бетис.
ДСА
ДСА
30 марта в 05:28
Салаха по любому нужно удержать.
Gahi
Gahi
30 марта в 03:49
В большом футболе всё возможно, главное играть и забивать. Удачи
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