Салах не исключил возможность перехода в клуб чемпионата Испании

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался на тему своей будущей карьеры.
— Видите ли вы себя в другом клубе после четырёх лет в «Ливерпуле»? Не пора ли двигаться дальше?
— Это вопрос не ко мне. Посмотрим, что будет дальше. Но сейчас я предпочитаю об этом не говорить.
— Вы играли в Англии и Италии. Не хотите проверить себя в испанском футболе?
— Я надеюсь, что смогу играть ещё много лет. Почему нет? Никто не знает, что ждёт нас в будущем, так что... да, как-нибудь, возможно.
В начале марта сообщалось о том, что агент Салаха должен провести встречи с представителями испанских топ-клубов.
Там где сейчас играет Салах, всё хорошо. Если Ливерпуль пройдёт в 1/2, то в Реал он сам не захочет, а Барселона свободных агентов собирает. Скорее всего останется.
Там где сейчас играет Салах, всё хорошо. Если Ливерпуль пройдёт в 1/2, то в Реал он сам не захочет, а Барселона свободных агентов собирает. Скорее всего останется.