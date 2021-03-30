Салах не исключил возможность перехода в клуб чемпионата Испании

Нападающий «Ливерпуля» высказался на тему своей будущей карьеры.

— Видите ли вы себя в другом клубе после четырёх лет в «Ливерпуле»? Не пора ли двигаться дальше?

— Это вопрос не ко мне. Посмотрим, что будет дальше. Но сейчас я предпочитаю об этом не говорить.

— Вы играли в Англии и Италии. Не хотите проверить себя в испанском футболе?

— Я надеюсь, что смогу играть ещё много лет. Почему нет? Никто не знает, что ждёт нас в будущем, так что... да, как-нибудь, возможно.